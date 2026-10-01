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Pháp luật

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Công an tìm nhà đầu tư bị lôi kéo rót tiền vào sàn giao dịch của Mr Pips

Nhật Huy

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đề nghị những người từng tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm phạm khẩn trương cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ điều tra vụ án.

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ thông báo đang điều tra, tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2021, liên quan sàn giao dịch Swissmes.com do Phó Đức Nam (SN 1994, biệt danh Mr Pips) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo cơ quan điều tra, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã tạo lập, điều hành website Swissmes.com, kết nối với ứng dụng MetaTrader 5 (MT5), tổ chức quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mở tài khoản và nộp tiền để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex) trên sàn.

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Phó Đức Nam hay còn gọi là Mr Pips.

Các đối tượng hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên, tài liệu điều tra bước đầu xác định sàn Swissmes.com được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới. Từ đó, các đối tượng bị cáo buộc thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com, gồm: Vũ Anh Hoàng (SN 1997, ngụ tỉnh Hưng Yên, tên gọi trên sàn là Lộc); Phạm Đức Minh Tâm (SN 2000, ngụ TPHCM, tên gọi trên sàn là Thanh Long); Trần Hữu Trung (tên gọi trên sàn là Quang Tín); Hồ Việt Trinh (SN 2000, ngụ TPHCM); Dương Gia (SN 2001, ngụ TP. Cần Thơ, tên gọi trên sàn là Khang); Đoàn Hồng Phát (SN 1989, ngụ TPHCM, tên gọi trên sàn là Trực, Phúc).

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đề nghị: Những người đã tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm liên hệ Công an Cần Thơ để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Công an TP. Cần Thơ cũng đề nghị, các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của sàn Swissmes.com; những người có liên quan đến các cá nhân nêu trên hoặc các cá nhân khác có hành vi quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư trên sàn Swissmes.com cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.

Như Tiền Phong đưa tin, tháng 8 vừa qua, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 188 bị can phạm tội trong đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

Bị can Phó Đức Nam bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Cùng hai tội danh này, Viện Kiểm sát còn truy tố Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990); Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, SN 1981) bị cáo buộc “Rửa tiền”; và một số bị can khác.

Viện Kiểm sát cáo buộc, Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

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#Mr Pips #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #Phó Đức Nam #tìm bị hại #Cần Thơ #công an

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