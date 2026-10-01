Một ngôi chùa ở Đắk Lắk bị trộm tài sản trị giá hơn 3,5 tỷ đồng

TPO - Lợi dụng thời điểm nhà chùa làm lễ cúng, nhóm đối tượng từ Gia Lai đột nhập Chùa Phước Vân (Đắk Lắk), lấy tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm tại các chùa ở nhiều tỉnh, với tổng giá trị tài sản trên 4 tỷ đồng.

Công an khám xét nhà đối tượng Hà Văn Yên tại Đức Cơ, Gia Lai. Ảnh: CACC.

Vụ trộm đêm Giao thừa

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk họp báo thông tin kết quả đấu tranh, bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản tại các chùa trên địa bàn tỉnh và lân cận.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đêm 16, rạng sáng 17/2/2026, đúng đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lợi dụng lúc nhà chùa Phước Vân (thôn 23, xã Krông Bông) đang tập trung làm lễ cúng Giao thừa tại chính điện, kẻ gian đột nhập phòng ngủ của trụ trì, cạy phá tủ gỗ và lấy đi số tài sản trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các lực lượng đến hiện trường, triển khai điều tra, truy tìm những người liên quan. Tuy nhiên, quá trình điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do chùa Phước Vân nằm ở khu vực hẻo lánh, vụ trộm xảy ra vào đêm khuya, ít người qua lại. Đặc biệt, camera giám sát duy nhất trong khuôn viên chùa không lưu lại được hình ảnh.

Theo cơ quan công an, tài liệu, chứng cứ thu thập được tại thời điểm đầu rất ít. Qua đánh giá hiện trường, lực lượng chức năng nhận định những người gây án có sự tính toán, chuẩn bị kỹ và không để lại dấu vết đáng kể tại hiện trường.

Song với sự nỗ lực của các đơn vị, sau nhiều tháng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 15/8, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ ba người bị xác định liên quan vụ án, gồm Hà Văn Yên (SN 1988, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Ngô Văn Hòa (SN 1989) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1986, có một tiền án trộm cắp), cùng trú tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Chiếc tủ đựng tiền trong chùa Phước Vân bị nhóm đối tượng cạy phá. Ảnh: CACC.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sáng 16/2, Nguyễn Thị Thanh lái ô tô Ford Ranger chở Yên và Hòa từ Gia Lai đến chùa Phước Vân.

Khi đến nơi, Hòa đứng bên ngoài cảnh giới, còn Yên đột nhập vào trong chùa, cạy phá tủ gỗ và lấy tài sản. Sau khi gây án, cả nhóm lên ô tô rời khỏi hiện trường, di chuyển về Gia Lai qua tuyến Quốc lộ 14C.

Cơ quan công an cho biết, sau vụ trộm, Yên đã sử dụng tiền trộm cắp được để mua một chiếc ô tô Ford Raptor.

Theo đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trong vụ án này, đối tượng cầm đầu có 3 tiền án trộm cắp, chúng lợi dụng đêm Giao Thừa, hoặc các ngày rằm, mùng 1 khi nhà chùa lo cúng, đạo hữu tới đông để hành sự. Các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ để hành động.

"Số tiền bị trộm cắp có tiền mặt Việt Nam, tiền nước ngoài. Nguồn tiền này, trụ trì chùa chia sẻ được các nhà hảo tâm ủng hộ để xây dựng, tu bổ chùa", đại tá Võ Duy Tuấn cho biết thêm.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ vụ việc tại họp báo. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Khai ra 17 vụ trộm tại các chùa

Từ vụ án tại chùa Phước Vân, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.

Theo lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu, ngoài vụ trộm nói trên, nhóm này còn thực hiện 17 vụ trộm cắp tại các chùa trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, tổng giá trị tài sản nhóm này trộm cắp tại các chùa trên 4 tỷ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Đối tượng Ngô Văn Hoà. Ảnh: CACC.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan làm rõ các vụ án; đồng thời thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả và xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Từ vụ án này, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cơ sở thờ tự, nhà chùa, tăng ni và phật tử nâng cao cảnh giác, không để hoặc cất giữ lượng lớn tài sản có giá trị tại phòng ngủ hay khu vực sinh hoạt chung.

Các cơ sở thờ tự được khuyến cáo thường xuyên kiểm tra camera an ninh, hệ thống cửa, khóa tại khu vực cất giữ tài sản; nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo chống đột nhập. Đối với tiền và tài sản có giá trị lớn, nên lựa chọn phương án lưu giữ an toàn, trong đó có gửi tại ngân hàng.