Mỹ thành lập bộ tư lệnh máy bay không người lái và giao tỷ phú Elon Musk nghiên cứu chiến tranh

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth vừa công bố một số thay đổi lớn với quân đội Mỹ, bao gồm việc thành lập bộ tư lệnh mới về máy bay không người lái, cắt giảm 20% số tướng lĩnh và đô đốc của nước này.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth phát biểu ngày 30/9. (Ảnh: AP)

Lầu Năm Góc cũng sẽ khởi động một chương trình nghiên cứu về tương lai của chiến tranh, do tỷ phú Elon Musk, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich, và Palmer Luckey - đồng sáng lập Anduril Industries, dẫn dắt.

Bộ Chiến tranh sẽ thành lập Văn phòng các vấn đề tôn giáo và lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới - lần đầu tiên sau 40 năm, ông Hegseth cho biết.

Ông Hegseth đưa ra thông báo này trong bài phát biểu tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở Virginia ngày 30/9.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc mở đầu bài phát biểu bằng việc nhấn mạnh cách ông đã tái cơ cấu mạnh mẽ quân đội Mỹ, thông qua việc đảo ngược các chương trình đa dạng, rà soát các đơn vị chiến đấu có nữ quân nhân và triển khai chương trình kiểm tra tình trạng “thiếu testosterone” ở quân nhân nam, đồng thời chỉ trích truyền thông vì cách đưa tin về quân đội.

Ông Hegseth công bố ý định thành lập một bộ tư lệnh mới do vị tướng 4 sao chỉ huy, chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai các năng lực tự hành và robot. Ông gọi đây là “sự chuyển đổi nhanh nhất trong lịch sử quân sự hiện đại thời bình”.

Ông thừa nhận nhịp độ của chiến tranh đang thay đổi nhanh. Iran thường xuyên sử dụng các máy bay không người lái giá rẻ, với những loại đã khiến một số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài 7 tháng. Ông Hegseth nêu ra việc Ukraine đi tiên phong trong sử dụng máy bay không người lái trong cuộc xung đột với Nga - lĩnh vực mà quân đội Mỹ đã trực tiếp học hỏi.

“Bài học từ Ukraine không phải là một loại máy bay không người lái nào đó sẽ chiến thắng các cuộc chiến, mà là sự cần thiết phải có một hệ thống được thiết kế chuyên biệt nhằm tối đa hóa khả năng thích ứng”, ông Hegseth nói.

Tuy nhiên, một đơn vị lục quân Mỹ đóng tại châu Âu, vốn chuyên về tác chiến bằng máy bay không người lái, gần đây được lệnh chấm dứt nỗ lực này và trở lại hoạt động như một tiểu đoàn bộ binh truyền thống.

Sau đó, một nhóm nghị sĩ Mỹ yêu cầu Lục quân giải thích mệnh lệnh này, trong bối cảnh chiến trường trên thế giới đang thay đổi nhanh chóng và chiến thuật quân sự ngày càng phụ thuộc vào các hệ thống không người lái trong tác chiến.

Kế hoạch thành lập bộ tư lệnh về máy bay không người lái được đưa ra trong lúc Mỹ đang rơi vào thế bế tắc với Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Cuộc chiến đã buộc lực lượng Mỹ phải sử dụng hàng trăm tên lửa đánh chặn đắt tiền để phòng thủ, trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Trong bài phát biểu, ông Hegseth ca ngợi những khoản đầu tư lớn của chính quyền Tổng thống Trump vào ngành công nghiệp quốc phòng và nỗ lực thúc đẩy các nhà thầu tăng tốc sản xuất để mở rộng kho vũ khí của quốc gia.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng các nhà thầu quân sự Mỹ sẽ cần ít nhất 3 năm để bổ sung đủ vũ khí vào kho, sau khi cuộc chiến với Iran tiêu tốn nhiều tên lửa.

"Thanh trừng"

Bộ trưởng Hegseth cho biết đã chỉ thị cho các quân chủng cắt giảm 20% trong số khoảng 800 vị trí tướng và sĩ quan cấp cao, và hoàn tất trước ngày 1/1/2027.

Một số thành viên Quốc hội gọi đợt cắt giảm cấp tướng mới nhất là “thanh trừng”, và sẽ mất nhiều năm mới có thể khôi phục lực lượng.

“Ông ấy dường như có một sự bất mãn ăn sâu nào đó với giới lãnh đạo trong quân đội. Ông ấy đang thanh lọc cả một thế hệ những nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc, và sẽ mất cả một thế hệ để phục hồi từ việc đó”, Thượng nghị sĩ Mark Kelly của đảng Dân chủ và là cựu phi công chiến đấu của Hải quân, chỉ trích ông Hegseth.

Về chương trình đổi mới thế hệ hệ vũ khí mà tỷ phú Musk là một trong ba người dẫn dắt, ông Hegseth cho biết công việc này “sẽ tập trung vào việc phát hiện, phát triển và đưa vào sử dụng những vũ khí và hệ thống mà con cái và cháu của chúng ta sẽ cần trong suốt cuộc đời của chúng”.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải thống trị “bất kỳ chiến trường nào trong tương lai, từ dưới lòng đất cho đến vượt ra ngoài Mặt trăng”.

Trong tháng này, Mỹ lần đầu tiên xác nhận đã triển khai vũ khí trong không gian.

Về việc xây dựng một căn cứ quân sự mới, ông Hegseth mời tất cả 50 bang cạnh tranh cơ hội trở thành nơi đặt căn cứ, với quy mô từ 15.000 - 25.000 quân nhân. Ông cũng công bố kế hoạch để mọi căn cứ quân sự có khả năng tự cung cấp năng lượng.