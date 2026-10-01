Hàn Quốc: Hiệu trưởng quỳ gối cầu xin xây trường cho học sinh Triều Tiên

TPO - Cư dân một quận ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang phản đối gay gắt kế hoạch xây dựng ngôi trường dành cho những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Mâu thuẫn căng thẳng đến mức hiệu trưởng của trường phải quỳ xuống cầu xin những người biểu tình “hãy đón nhận bọn trẻ”, báo Korea JoongAng Daily đưa tin.

Học sinh Triều Tiên khó theo kịp chương trình học tại các trường Hàn Quốc.

Theo NK News, Trường trung học Yeomyung là nơi dạy học cho những người rời khỏi Triều Tiên và con em của họ. Ngôi trường không có cơ sở riêng kể từ khi thành lập năm 2004.

Trường phải thuê các tòa nhà và đã chuyển địa điểm 3 lần trong 22 năm qua. Năm 2019, đề xuất xây dựng cơ sở cố định tại quận Eunpyeong của Seoul đã thất bại vì bị người dân địa phương phản đối.

Kể từ năm 2023, trường hoạt động tại tòa nhà Yeomgang ở Gangseo. Hợp đồng thuê dự kiến hết hạn vào tháng 2 năm sau, nhưng vào tháng 7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Văn phòng Giáo dục đô thị Seoul và Tập đoàn Hyundai Motor đã ký thỏa thuận xây dựng tòa nhà mới tại địa điểm này.

Hiệu trưởng Cho Myung-sook khi đó nói rằng cơ sở cố định sẽ giúp nhà trường tập trung vào giáo dục mà không phải lo lắng về việc chuyển trường trong ít nhất 20 năm.

Chủ tịch Hyundai Sung Kim cho biết trong một thông cáo báo chí, rằng cơ sở mới “sẽ trở thành nơi tràn đầy hy vọng, nơi học sinh có thể ước mơ lớn hơn và xây dựng tương lai của mình”. Công ty cam kết đóng góp khoảng 6 tỷ won (4,4 triệu USD) cho dự án.

Trường Yeomyung có 100 học sinh, trong đó 93 em sinh ra trong các gia đình có cha mẹ là người rời khỏi Triều Tiên và 7 em sinh ra tại Triều Tiên.

Theo ông Kim Chol-song, một người đào tẩu khỏi Triều Tiên, trường học dành riêng cho người Triều Tiên là cần thiết, vì nhiều người trong số họ gặp khó khăn trong việc theo kịp chương trình học tại các trường của Hàn Quốc.

“Nhiều người đến từ các khu vực nông thôn gần biên giới phía bắc có rất ít cơ hội tiếp cận giáo dục. Họ có khả năng bị yếu kiến thức nền tảng ở những môn như toán”, ông nói với NK News.

Tuy nhiên, sự phản đối quyết liệt từ người dân đang gây cản trở kế hoạch. Người dân cho rằng khu đất này đã được quy hoạch để xây dựng cơ sở dành cho trẻ nhỏ.

Căng thẳng bùng lên tại buổi họp cộng đồng vào ngày 17/9. Tại đây, hiệu trưởng Cho đã quỳ xuống và bật khóc, cầu xin người dân chấp nhận các học sinh.

“Các em không còn nơi nào để đi. Xin hãy để bọn trẻ được học. Tôi sẽ quyên góp toàn bộ tài sản mà tôi đã tích góp trong 20 năm qua để cải thiện môi trường giáo dục”, bà Cho nói.

Người dân địa phương cho biết, điều họ phản đối là chính phủ đã liên tục phớt lờ ý kiến của họ trong nhiều thập kỷ. Một số người kêu gọi tiếp tục gây sức ép, để chính phủ phải thực hiện kế hoạch biến khu đất thành công viên.