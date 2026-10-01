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Pháp luật

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Những người chạy về phía khói lửa sau tiếng kẻng báo động

Thanh Hà

TPO - Mỗi khi tiếng kẻng báo động vang lên, những người lính PCCC và CNCH lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu và lao về phía khói lửa. Với họ, đó là một cuộc chạy đua với thời gian, và phía trước là những người dân đang cần được cứu giúp.

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Lực lượng chữa cháy tiếp cận ngôi nhà trong ngõ 131 Hồng Hà.

Lòng nhiệt huyết cùng kinh nghiệm được truyền lại từ các thế hệ đi trước là động lực để những người lính trẻ của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, tiếp nối truyền thống, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giành lại sự sống cho người dân.

Chạy về phía nguy hiểm

Trung úy Đồng Thế Giáp, Đội Chữa cháy và CNCH số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, có hơn 11 năm công tác trong ngành Công an, trong đó 7 năm gắn bó với lực lượng PCCC và CNCH.

Trong rất nhiều lần làm nhiệm vụ chữa cháy, anh nhớ nhất lần tham gia cứu hỏa tại ngôi nhà số 47, ngõ 131 đường Hồng Hà, cách đây gần 6 tháng. Vụ cháy đã đặt những người lính cứu hỏa trước cuộc chạy đua từng phút để tìm kiếm, đưa 5 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Trung úy Giáp nhớ lại, khoảng 22h45 ngày 12/4, dù không phải ca trực, anh vẫn ở lại đơn vị. Lúc này, chủ ngôi nhà số 47 hớt hải chạy đến báo cháy.

Với phản xạ của người lính chữa cháy nhiều kinh nghiệm, anh lập tức đánh kẻng báo động rồi chạy bộ cùng chủ nhà đến hiện trường.

"Ngôi nhà được sử dụng để kinh doanh, bên trong chứa nhiều đồ đạc, hàng hóa dễ cháy. Hàng hóa chủ yếu được xếp tại khu vực lối lên cầu thang, khiến việc tiếp cận các tầng gặp không ít khó khăn", Trung úy Giáp kể.

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Trung úy Đồng Thế Giáp.

Trong điều kiện khói lửa mù mịt, cán bộ, chiến sĩ chữa cháy vừa tổ chức dập lửa, vừa tìm kiếm người mắc kẹt ở rải rác tại nhiều vị trí trong ngôi nhà.

"Có hai nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh, hai nạn nhân khác ở ngoài ban công. Anh em chúng tôi đã tiếp cận, đưa các nạn nhân ra khu vực an toàn”, Trung úy Giáp nhớ lại.

Điều khiến anh và đồng đội nhẹ nhõm nhất là cả 5 người mắc kẹt đều được cứu sống, trong đó có một cháu bé mới 15 tháng tuổi.

Theo Trung úy Giáp, khoảng một tuần sau, gia đình các nạn nhân tìm đến đơn vị để cảm ơn những người đã cứu mình.

Với người lính chữa cháy, những lời cảm ơn như vậy có thể là điều hiếm hoi họ nhận được sau mỗi vụ việc. Bởi khi tiếng kẻng vang lên, họ không có nhiều thời gian để nghĩ về bản thân. Trước mắt họ chỉ có một nhiệm vụ tìm người và cứu người.

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Hạ sĩ Hoàng Hải Long bế nạn nhân từ trong ngôi nhà bị cháy trên phố Đội Nhân ra ngoài.

Hạ sĩ Hoàng Hải Long, một chiến sĩ trẻ khác trong Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 cũng có một kỷ niệm không thể nào quên khi làm nhiệm vụ. Đó là lần anh trực tiếp đưa một cụ bà thoát khỏi căn nhà đang cháy vào lúc 1h24 ngày 2/9, tại nhà dân số 4, ngách 12, ngõ 29 Đội Nhân, phường Ngọc Hà.

Khi Hạ sĩ Long cùng đồng đội tiếp cận hiện trường, đám cháy xuất phát từ khu vực để xe sát cửa ra vào ở tầng 1 rồi lan dần vào phía trong nhà.

Khi nhận thông tin có người mắc kẹt, và không thể vào bằng lối cửa chính, Hải Long cùng đồng đội được giao nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận đám cháy từ phía tầng mái và đi qua ban công của ngôi nhà liền kề vào hiện trường.

Tại tầng 3, anh cùng đồng đội phá cửa kính để tổ chức tìm kiếm, đồng thời thực hiện các biện pháp thoát khói.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chữa cháy hướng dẫn hai người bị nạn thoát ra từ mái tầng tum sang nhà liền kề. Hải Long trực tiếp tiếp cận và đưa một cụ bà có tiền sử bệnh tim ra vị trí an toàn và đưa xuống bàn giao cho lực lượng y tế, sau đó quay trở lại chữa cháy.

Những câu chuyện như vậy chỉ là một góc ký ức trong vô số lần phải đối mặt với hiểm nguy của những người lính cứu hỏa. Có những tình huống diễn ra nhanh đến mức không khác những thước phim hành động. Nhưng với họ, đó lại là công việc thường ngày và là trách nhiệm phải hoàn thành.

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Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Sức trẻ tiếp nối truyền thống

Thượng tá Trương Văn Dương, Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH số 8, cho rằng truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước luôn là bài học quý đối với lực lượng trẻ hôm nay.

Với người lính chữa cháy, thể lực, kỹ năng và bản lĩnh không phải những khái niệm xa vời. Đó là những yếu tố có thể quyết định khả năng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm và đưa một người đang mắc kẹt ra khỏi nơi nguy hiểm.

Những ngày cuối thu, giữa cái nắng oi bức, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, tại đơn vị, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài với bài tập rèn luyện thể lực, kiểm tra quân trang, phương tiện, duy trì trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

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Những trang thiết bị như mặt nạ phòng độc luôn là vật dụng giúp cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH tiếp cận bên trong hiện trường đầy nguy hiểm.

Trung tá Phạm Việt Dũng, Đội phó Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, cho biết bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trẻ không chỉ thể hiện ở tinh thần lăn xả, quả cảm của người lính cứu hỏa mà còn thể hiện trong đời sống thường ngày.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm kỷ cương, pháp luật, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong ứng xử với nhân dân.

Gần 25 năm công tác trong lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Trung tá Dũng cho biết ông có nhiều cảm xúc khi nhìn lại chặng đường đã qua.

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Khi nghe tiếng kẻng báo động vang lên, các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH lại bước vào cuộc "chạy đua với thời gian".

Đằng sau mỗi câu chuyện cứu người là những người lính hiếm khi nói về mình. Có khi, họ biết về chiến công của chính mình qua những dòng tin trên báo do người thân, bạn bè gửi.

Còn sau mỗi lần trở về từ hiện trường, điều ở lại trong tâm trí họ đôi khi không phải là khoảnh khắc được biểu dương, mà là những trường hợp không may mắn, những người đã không kịp được cứu khỏi lưỡi hái tử thần.

Ngày 2/10, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 – 04/10/2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC, CNCH (04/10/2001 – 04/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

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#Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH #Chữa cháy và cứu nạn #Truyền thống lực lượng cứu hỏa #Nhiệm vụ cứu hộ #Lực lượng trẻ trong PCCC

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