Hàng trăm nhà dân ở TPHCM ngập từ đêm đến sáng: 'Nước dâng nhanh, chỉ chưa đầy nửa giờ đã tràn vào'

TPO - Sau trận mưa lớn kết hợp triều cường tối 30/9 và sáng 1/10, hàng trăm nhà dân tại hẻm 84 đường số 11, phường Thủ Đức, TPHCM vẫn chìm trong nước, nhiều tài sản bị hư hỏng.
TPO - Thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức xin ăn biến tướng, vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Đảng ủy Chính phủ đặc biệt quan tâm tạo đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; trong đó, chú trọng đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
TPO - Sau 12 năm triển khai, cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức được khai thác toàn tuyến từ 0 giờ ngày 1/10, đánh dấu việc hoàn thành tuyến đường dài gần 58 km kết nối khu vực miền Tây với Đồng Nai và các tỉnh phía Đông Nam Bộ.
Sáng 1/10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các viện hàn lâm, viện nghiên cứu trong tham mưu chiến lược.
TPO - Căn nhà 3,5 tầng xây nhầm sang thửa đất liền kề đã được tháo dỡ kết cấu để chuẩn bị di dời. Tuy nhiên, phương án “trượt” nguyên khối nhà đang phải tạm dừng do chưa thỏa thuận được với chủ thửa đất liên quan.
Sáng 1/10, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ.
TPO - Người phụ nữ 36 tuổi được phát hiện tử vong tại một khách sạn ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Qua trích xuất các camera xác định, trước thời điểm gặp nạn, nạn nhân ra khỏi phòng một mình...
TPO - Một nhà văn hóa thôn tại xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình được sử dụng làm địa điểm kinh doanh phòng tập gym trong thời gian dài. Sau sáp nhập, chính quyền địa phương đã yêu cầu di dời phòng tập ra khỏi khuôn viên nhà văn hóa, song đến nay công tác di dời vẫn chưa hoàn tất.
TPO - Cùng với sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, số lao động nước ngoài làm việc tại Bắc Ninh ngày càng tăng. Đến nay, hơn 1.200 lao động nước ngoài đã gia nhập Công đoàn thành phố Bắc Ninh, góp phần mở rộng tổ chức.
TPO - Người đàn ông tử vong sau va chạm với tàu hỏa tại phường An Nhơn, TPHCM sáng 1/10. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
TPO - Kết quả lấy ý kiến cho thấy, hơn 98% người dân tại 5 xã Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai, đồng thuận với việc thành lập phường tương ứng.
88 xe máy điện được UBND đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) bàn giao cho người dân và lực lượng chức năng trên làng chài cổ Việt Hải, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh cho điểm du lịch cộng đồng nổi tiếng nhất Quần đảo Cát Bà.
TPO - Đúng 0h ngày 1/10, tài xế bắt đầu trải nghiệm trên cao tốc Bến Lức - Long Thành khi thông toàn tuyến, nối liền miền Tây với Đông Nam Bộ, sau 12 năm triển khai.
TPO - Sau nhiều năm thi công và vướng mắc mặt bằng kéo dài, dự án cầu Vạn Xuân và đường dẫn giữa trung tâm TP. Huế được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới hoàn thiện toàn bộ công trình trước ngày 30/10.
TPO - Khu đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành (Hà Nội) ngổn ngang gạch đá sau phá dỡ. Để rút ngắn đường đến trường, nhiều sinh viên phải trèo qua những đống phế thải cao 2-4 m.