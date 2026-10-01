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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Đảng ủy Chính phủ đặc biệt quan tâm tạo đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ; trong đó, chú trọng đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Sáng 1/10, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý III/2026.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá và đề xuất mức xếp loại quý III/2026 đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét, quyết định xếp loại quý III/2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nhật Bắc)

Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chính phủ khóa XVI đã thể hiện rõ những đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành với nhiều cách làm khoa học, quyết liệt, sáng tạo, mang lại kết quả thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm để tạo những đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, việc đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, công tâm, khách quan, trong bối cảnh khối lượng công việc rất cao và yêu cầu về tiến độ, thời gian cũng rất gấp.

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Thủ tướng chủ trì Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Nhật Bắc)

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất thì hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng lưu ý đến việc phải tổ chức thực hiện nghiêm và bảo đảm tiến độ yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chuẩn bị thật tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo không có văn bản nợ đọng.

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#Thủ tướng #đánh giá cán bộ #bổ nhiệm #chính phủ #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Đảng ủy Chính phủ #Hội nghị Trung ương 4 #Kỳ họp thứ hai

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