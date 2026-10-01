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Mưa lớn xé toạc tuyến đường

Thái Lâm

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng sụt lún và đứt gãy.

Thời gian qua, mưa lớn kéo dài khiến nền đường tại nhiều vị trí trên tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng sụt lún và đứt gãy. Tình trạng này gây khó khăn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo UBND xã Tà Đùng, nền đường nhựa tuyến Tà Đùng - Quảng Sơn đi qua thôn Đắk R’Măng 3 bị sụt lún và đứt gãy trên phạm vi khoảng 150 m, từ Km27+831 đến Km27+981. Khối đất tại khu vực này dịch chuyển theo phương ngang về phía chân sườn dốc, tạo nhiều vết nứt lớn và có vị trí rộng đến 50 cm.

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Phương tiện tránh khu vực hư hỏng.

UBND xã Tà Đùng nhận định hiện tượng sạt trượt ngầm đã diễn ra âm ỉ trong thời gian dài. Mưa lớn khiến đất ngấm nước, giảm liên kết, làm mất ổn định sườn dốc và dẫn đến sạt trượt. Tại hiện trường, nhiều đoạn mặt đường nhựa bị đứt gãy, đá trồi lên lởm chởm. Các điểm sụt lún kéo dài khiến phương tiện phải giảm tốc độ, tránh nhau khi qua khu vực hư hỏng.

Không chỉ đoạn đường trên, tuyến từ Tà Đùng về khu vực ngã ba Chợ tình Đắk R’Măng cũng xuống cấp. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, một số vị trí sạt lở. Ngành chức năng đã đặt biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

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Mặt đường nhựa bị đứt gãy, đá trồi lên lởm chởm.

Ông K’ Siêng (người dân xã Tà Đùng) cho biết Tuyến Tà Đùng - Quảng Sơn xuống cấp nhiều năm. Đoạn đường qua khu vực nhà ông hiện tiếp tục sạt trượt, sụt lún, gây nguy hiểm cho người và phương tiện. Xe máy thường phải tránh đoạn đường hư hỏng, chạy sang phần đường phía trước cổng nhà.

"Trong khi đó, phía đối diện là sườn đồi cà phê đang tiếp tục sạt trượt trên diện rộng. Ban đêm đi qua đây rất khó quan sát. Nếu không chú ý, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao”, ông Siêng nói.

Tại thôn Đắk R’Măng 3, đoạn đường bê tông dẫn vào khu sản xuất cũng bị sụt lún, nứt gãy khoảng 40m. Điểm sụt sâu 0,9-1 m so với mặt đường hiện trạng, kéo dài qua rẫy của người dân xuống khe suối.

Trong các đợt mưa lớn vừa qua, một số đoạn trên tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, đường vào khu dân cư và khu sản xuất ngập sâu khoảng 0,5-3m. Nước ngập ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân và việc đến trường của học sinh. Khoảng 34-35 hộ dân tại cụm dân cư 14, 16, thôn Đắk R’Măng 1 bị ảnh hưởng.

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Điểm sụt sâu 0,9-1 m so với mặt đường hiện trạng.
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Mưa lớn, nhiều vị trí trên đường Tà Đùng - Quảng Sơn ngập sâu đến 3 m.

UBND xã Tà Đùng đánh giá khu vực này có địa hình trũng, nước tập trung nhanh về suối. Trong khi đó, lòng suối nhỏ, hẹp và quanh co nên khả năng tiêu thoát nước hạn chế.

Ông Trần Nam Thuần - Chủ tịch UBND xã Tà Đùng - cho biết địa phương đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đề nghị khảo sát địa chất, đánh giá nguyên nhân, phạm vi và mức độ sụt lún, nứt gãy trên tuyến đường liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, đề nghị ngành chức năng hướng dẫn phương án xử lý, khắc phục phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ tiếp tục sụt lún, sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Đối với tình trạng ngập lụt, UBND xã Tà Đùng đề nghị khảo sát, đánh giá tổng thể dòng chảy, khả năng tiêu thoát nước và nguyên nhân gây ngập; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn phương án khơi thông, tăng khả năng thoát lũ của dòng suối tại thôn Đắk R’Măng 1 và Đắk R’Măng 2.

"Xã cũng đã đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Glong nghiên cứu phương án thiết kế, thi công phù hợp để khắc phục các điểm ngập tại 2 thôn trên theo nội dung đã thống nhất với địa phương", ông Thuần cho biết.

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#Lâm Đồng #đường sụt lún #xã Tà Đùng #sạt lở #ngập úng #đường liên xã #xé toạc

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