Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Dương Domic - trai đẹp sinh năm 2000 'nặng ký' nhất Tinh hà say hi

Hồng Anh

TPO - Dương Domic khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và đang là ứng viên nặng ký vô địch Tinh hà say hi.

796335124-1307932275742140-5529267603651020279-n-7974.jpg

Để đoạt lấy vị trí quán quân của Tinh hà say hi, nghệ sĩ đó cần trở thành một All-Rounder (nghệ sĩ toàn năng) thực thụ.

Bắt đầu từ việc tạo dựng uy tín để được bầu làm đội trưởng, những "anh trai" phải thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc thông qua tư duy sáng tác, viết giai điệu, can thiệp sâu vào công đoạn sản xuất âm nhạc và có tính toán hợp lý để mỗi thành viên trong đội đều có cơ hội tỏa sáng.

Dương Domic thể hiện trọn vẹn yêu cầu đó xuyên suốt hành trình tại Tinh hà say hi. Khi tham gia Anh trai say hi, giọng ca sinh năm 2000 là hiện tượng và tỏa sáng bất ngờ. Đến Tinh hà say hi, Dương Domic khẳng định vị thế ngôi sao và được dự đoán có cơ hội giành ngôi quán quân.

Khả năng trở thành nghệ sĩ toàn năng

Quyết định trở lại game show Tinh hà say hi của Dương Domic từng bị xem là nước đi có phần quá an toàn, thậm chí lặp lại chính mình. Nhìn vào cục diện xảy ra ở game show, trước thềm gala trao giải, nam ca sĩ sinh năm 2000 đã đúng với lần trở lại này.

Sự khác biệt lớn nhất, tạo nên vị thế chắc chắn của Dương Domic nằm ở tư duy sản xuất âm nhạc sắc bén của All-Rounder. Không còn đóng khung trong cấu trúc Pop/Ballad tự sự quen thuộc, hay Rn'B, anh chủ động tham gia vào tất cả các khâu từ viết giai điệu (topline) đến hòa âm phối khí.

Dấu ấn cá nhân của Dương Domic thể hiện rõ nhưng vẫn đảm bảo việc nâng đỡ các thành viên còn lại, cùng cộng hưởng để tất cả tỏa sáng.

800186370-1801533801041356-5648102340783786464-n-440.jpg
817390935-1399733501701783-6607510434724926143-n-1689.jpg
818365421-1112734117782062-7814549895075203724-n-423.jpg
Dương Domic trong tiết mục mới nhất Tell Me Why.

Ngay từ chặng khởi động tại Live stage 1, Dương Domic chọn Synth-pop thời thượng với ca khúc Bad Night, đạt thành tích đứng đầu với 79 phiếu bầu. Sự nhạy bén về tiết tấu và cách chia câu chữ thông minh tiếp tục giúp anh chiến thắng ở Live Stage 2 qua bản ballad Thế giới của anh (162 phiếu).

Đỉnh điểm của sự bứt phá là chất liệu Cổ phong điện tử đầy ma mị trong Sau hình bóng ấy ở Live Stage 5, khẳng định một ngôn ngữ âm nhạc không giới hạn.

Phẩm chất thủ lĩnh chính là bệ phóng vững chắc nhất đưa danh tiếng của anh đi xa. Trong 5 vòng Live stage, Dương Domic có tới 4 lần đảm nhận vai trò đội trưởng. Đáng nể ở chỗ, anh không chọn công thức cố định hay tìm cách chiếm trọn spotlight.

Tư duy của Dương Domic là lùi lại phía sau, chủ động nhường đất diễn tốt nhất cho đồng đội để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, giúp các ca khúc liên tục thống trị bảng xếp hạng nhạc số.

Đến đêm Chung kết 1, nam ca sĩ thực sự tạo nên một cú bùng nổ truyền thông ngoạn mục bằng tư duy duy mỹ và có chiều sâu. Sân khấu solo Tell Me Why do anh tự sáng tác được công bố là "hậu truyện" của siêu hit Mất kết nối.

Việc mang một câu chuyện đời thực vào vũ trụ âm nhạc không chỉ giúp bài hát vào tốp 12 YouTube Charts, sau đó đứng đầu BXH Zing MP3.

Vị thế "hit maker" của Dương Domic trong khuôn khổ game show được duy trì ổn định cho đến chặng cuối cùng của Tinh hà say hi.

Trước thềm Gala trao giải, Dương Domic đã có hành trình trọn vẹn, định hình rõ nét chân dung một ngôi sao giải trí toàn diện. Anh sở hữu đầy đủ bộ kỹ năng từ giọng hát live vững vàng, vũ đạo, visual sáng sân khấu cho đến tư duy làm nhạc mang tính quốc tế.

Dù kết quả chung cuộc có ra sao, Dương Domic chứng minh sự trở lại của anh ở vũ trụ "say hi" không bị sa đà vào lối mòn và sống nhờ hào quang quá khứ.

Dương Domic đến đây để tự nâng cấp chất lượng âm nhạc của bản thân, qua từng vòng là màn trình diễn hoàn toàn khác từ nam ca sĩ.

Đại diện tiêu biểu của nhạc Việt thế hệ mới

Dương Domic là trường hợp thú vị của nhạc Việt. Anh khởi đầu từ các chương trình cho thực tập sinh tại Hàn Quốc, tích cực hoạt động trong nhiều năm nhưng không bứt lên. Từ bước đệm Anh trai say hi mùa đầu, Dương Domic chớp lấy cơ hội để tỏa sáng, sau đó thăng tiến cực nhanh trên thị trường.

Nam ca sĩ dịch chuyển nhanh chóng từ một hiện tượng truyền hình thực tế, trở thành đại diện tiêu biểu cho nhóm nghệ sĩ sẽ định hình xu hướng Vpop tương lai. Điều này được thể hiện rõ ràng qua tư duy làm nghệ thuật tự chủ dây chuyền sản xuất nhạc, đi sâu vào việc xây dựng concept cá nhân của Dương Domic.

Vũ khí cốt lõi để nam ca sĩ sinh năm 2000 duy trì chỗ đứng vững chắc sau cuộc thi là sự phát triển toàn diện, bên cạnh bệ phóng là một giọng hát tốt và trending. Khác với thế hệ ca sĩ truyền thống phụ thuộc vào ê-kíp, anh kiểm soát hoàn toàn dây chuyền tạo nên sản phẩm của mình: tự trình diễn live, làm chủ vũ đạo và trực tiếp tham gia sản xuất.

777801385-2266287444127926-49548068340835015-n-9965.jpg﻿
795485788-1628651115489321-2791037898774954624-n-5897.jpg﻿﻿
784351252-1691228565313411-419704667398075548-n-1221.jpg
755694464-1023362717238793-4292071176165279284-n-435.jpg
Dương Domic biến hóa đa dạng ở Tinh hà say hi.

Sức mạnh này giúp anh giải quyết bài toán "viral ngắn hạn" của các ngôi sao bước ra từ game show. Minh chứng cụ thể là thành tích "Perfect All-Kill" của EP đầu tay Dữ liệu quý, khi càn quét vị trí Top 1 đồng thời trên cả ba nền tảng streaming có thị phần lớn nhất Việt Nam gồm Spotify, Apple Music và Zing MP3.

Bản hit Mất kết nối (đạt trên 150 triệu lượt xem YouTube) không chỉ thống trị thị trường nội địa, mà còn đưa nam ca sĩ trở thành đại diện Vpop duy nhất vào top 30 vòng bình chọn tại giải thưởng quốc tế Music Awards Japan (MAJ).

Thành tích quán quân Tinh hà say hi sẽ là sự công nhận tuyệt vời cho màn thể hiện xuyên suốt đường dài của Dương Domic ở game show. Tuy nhiên, nam ca sĩ phải đụng độ với nhiều ứng viên nặng ký khác như Quang Hùng MasterD, Wren Evans và Hurrykng.

Xem thêm

#Dương Domic #Tinh hà say hi #nghệ sĩ toàn diện #sản xuất âm nhạc #giải trí Việt #Vpop #quán quân #chung kết tinh hà say hi

Cùng chuyên mục

Harry - Meghan nổi giận

Harry - Meghan nổi giận

TPO - Hoàng tử Harry và Meghan Markle lên án hành vi “liều lĩnh đến khó tin” của cánh paparazzi tại ngôi trường mà hai con họ đang theo học.

Từ cụ ông 70 tuổi đến cô bán trà đá 'cày' phim ngắn AI xuyên đêm

TPO - Theo khảo sát của PV Tiền Phong, từ người cao tuổi đến tài xế công nghệ, công nhân hay người bán trà đá đều "nghiện" phim AI, thậm chí thức xem xuyên đêm. Tuy nhiên, sau một thời gian "cày" phim, họ nhận thấy nhiều nội dung độc hại, hư cấu và ảnh hưởng xấu đến tâm lý giới trẻ.

Fan đòi quyết định chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên

Fan đòi quyết định chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên

TPO - Một bộ phận khán giả đòi hoàn tiền gói xem phim giá 18 nhân dân tệ sau khi Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện cùng bạn gái ngoài đời. Từ chuyện thích một bộ đôi trên màn ảnh, họ bước sang đòi hỏi diễn viên phải sống theo cảm xúc của người xem.

Tình thế hiện tại của Lisa (BlackPink)

Tình thế hiện tại của Lisa (BlackPink)

TPO - Lisa liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn của Mỹ, sở hữu thành tích đáng chú ý trên Billboard và vừa thắng Best Pop tại VMAs 2026. Tuy nhiên, dù tiến sâu vào thị trường phương Tây, nữ ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái nhãn “ngôi sao Kpop”.

4 sao nữ khiến các mỹ nhân phải dè chừng

4 sao nữ khiến các mỹ nhân phải dè chừng

TPO - Không sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu như các tiểu hoa đán khác, nhưng Trần Đô Linh, Trịnh Hợp Huệ Tử, Đại Lộ Oa được khán giả công nhận về thực lực, khiến nhiều bạn diễn phải dè chừng.

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

TPO - Sau cú hụt phòng vé của "Hộ linh tráng sĩ", Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong "Trại buôn người" - vượt 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp. Chuỗi vai diễn liên tiếp đang đưa anh trở lại cuộc đua điện ảnh, từng bước khôi phục vị thế sau những năm sự nghiệp gián đoạn vì biến cố cá nhân.

Kỳ tích Madonna

Kỳ tích Madonna

TPO - Ở tuổi 68, Madonna giành 7 giải tại MTV VMAs 2026, trong đó có Nghệ sĩ của năm. Gần 5 thập kỷ trong nghề, “Nữ hoàng nhạc pop” tiếp tục chứng minh khả năng tự làm mới để giữ vị trí giữa dòng chảy âm nhạc đương đại.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Trường Giang chính thức dừng sóng

Trường Giang chính thức dừng sóng

TPO - Trường Giang không xuất hiện trong tập 103 của 2 ngày 1 đêm. Đây là tập đầu tiên chương trình lên sóng với đội hình năm thành viên, sau khi nam MC thông báo dừng tham gia đợt ghi hình mới.

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

Để người trẻ không 'sống vùi' trong phim ngắn AI

TPO - Phim ngắn AI với hình ảnh bắt mắt, tình tiết liên tục và những thế giới kỳ ảo đang thu hút nhiều người trẻ. Từ vài phút giải trí, không ít người bị cuốn vào vòng lặp xem hết tập này đến tập khác, thức khuya, chi tiền và khó chủ động dừng lại. Để không bị cuốn vào màn hình, người trẻ cần kiểm soát thói quen sử dụng điện thoại, mạng xã hội và có thêm những lựa chọn phong phú trong đời sống thực.

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

Cơn ác mộng sập bẫy đường dây buôn người

TPO - Từ cuộc tìm em gái sập bẫy tuyển dụng, Ny (Steven Nguyễn) bước vào khu trại buôn người và bị cuốn vào cuộc vượt thoát của hàng trăm nạn nhân. Những màn đánh đấm cùng đại cảnh đông người giúp phim giữ khán giả đến phút cuối, dù câu chuyện chưa theo kịp tham vọng dàn dựng.

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

Lời giải cho Việt Nam trước 'làn sóng phim ngắn AI tràn bờ'

TPO - Nội dung giật gân, những tập phim nối tiếp và lời mời trả phí có thể cuốn người xem vào hàng giờ giải trí, tiêu tiền ngoài dự tính. Rủi ro càng đáng quan tâm khi trẻ em tiếp cận nội dung không phù hợp độ tuổi. Phim ngắn AI đang đặt Việt Nam trước bài toán quản lý cả nội dung, nền tảng phân phối và dòng tiền.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe