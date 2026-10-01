Dương Domic - trai đẹp sinh năm 2000 'nặng ký' nhất Tinh hà say hi

TPO - Dương Domic khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và đang là ứng viên nặng ký vô địch Tinh hà say hi.

Để đoạt lấy vị trí quán quân của Tinh hà say hi, nghệ sĩ đó cần trở thành một All-Rounder (nghệ sĩ toàn năng) thực thụ.

Bắt đầu từ việc tạo dựng uy tín để được bầu làm đội trưởng, những "anh trai" phải thể hiện khả năng lãnh đạo xuất sắc thông qua tư duy sáng tác, viết giai điệu, can thiệp sâu vào công đoạn sản xuất âm nhạc và có tính toán hợp lý để mỗi thành viên trong đội đều có cơ hội tỏa sáng.

Dương Domic thể hiện trọn vẹn yêu cầu đó xuyên suốt hành trình tại Tinh hà say hi. Khi tham gia Anh trai say hi, giọng ca sinh năm 2000 là hiện tượng và tỏa sáng bất ngờ. Đến Tinh hà say hi, Dương Domic khẳng định vị thế ngôi sao và được dự đoán có cơ hội giành ngôi quán quân.

Khả năng trở thành nghệ sĩ toàn năng

Quyết định trở lại game show Tinh hà say hi của Dương Domic từng bị xem là nước đi có phần quá an toàn, thậm chí lặp lại chính mình. Nhìn vào cục diện xảy ra ở game show, trước thềm gala trao giải, nam ca sĩ sinh năm 2000 đã đúng với lần trở lại này.

Sự khác biệt lớn nhất, tạo nên vị thế chắc chắn của Dương Domic nằm ở tư duy sản xuất âm nhạc sắc bén của All-Rounder. Không còn đóng khung trong cấu trúc Pop/Ballad tự sự quen thuộc, hay Rn'B, anh chủ động tham gia vào tất cả các khâu từ viết giai điệu (topline) đến hòa âm phối khí.

Dấu ấn cá nhân của Dương Domic thể hiện rõ nhưng vẫn đảm bảo việc nâng đỡ các thành viên còn lại, cùng cộng hưởng để tất cả tỏa sáng.

Dương Domic trong tiết mục mới nhất Tell Me Why.

Ngay từ chặng khởi động tại Live stage 1, Dương Domic chọn Synth-pop thời thượng với ca khúc Bad Night, đạt thành tích đứng đầu với 79 phiếu bầu. Sự nhạy bén về tiết tấu và cách chia câu chữ thông minh tiếp tục giúp anh chiến thắng ở Live Stage 2 qua bản ballad Thế giới của anh (162 phiếu).

Đỉnh điểm của sự bứt phá là chất liệu Cổ phong điện tử đầy ma mị trong Sau hình bóng ấy ở Live Stage 5, khẳng định một ngôn ngữ âm nhạc không giới hạn.

Phẩm chất thủ lĩnh chính là bệ phóng vững chắc nhất đưa danh tiếng của anh đi xa. Trong 5 vòng Live stage, Dương Domic có tới 4 lần đảm nhận vai trò đội trưởng. Đáng nể ở chỗ, anh không chọn công thức cố định hay tìm cách chiếm trọn spotlight.

Tư duy của Dương Domic là lùi lại phía sau, chủ động nhường đất diễn tốt nhất cho đồng đội để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh, giúp các ca khúc liên tục thống trị bảng xếp hạng nhạc số.

Đến đêm Chung kết 1, nam ca sĩ thực sự tạo nên một cú bùng nổ truyền thông ngoạn mục bằng tư duy duy mỹ và có chiều sâu. Sân khấu solo Tell Me Why do anh tự sáng tác được công bố là "hậu truyện" của siêu hit Mất kết nối.

Việc mang một câu chuyện đời thực vào vũ trụ âm nhạc không chỉ giúp bài hát vào tốp 12 YouTube Charts, sau đó đứng đầu BXH Zing MP3.

Vị thế "hit maker" của Dương Domic trong khuôn khổ game show được duy trì ổn định cho đến chặng cuối cùng của Tinh hà say hi.

Trước thềm Gala trao giải, Dương Domic đã có hành trình trọn vẹn, định hình rõ nét chân dung một ngôi sao giải trí toàn diện. Anh sở hữu đầy đủ bộ kỹ năng từ giọng hát live vững vàng, vũ đạo, visual sáng sân khấu cho đến tư duy làm nhạc mang tính quốc tế.

Dù kết quả chung cuộc có ra sao, Dương Domic chứng minh sự trở lại của anh ở vũ trụ "say hi" không bị sa đà vào lối mòn và sống nhờ hào quang quá khứ.

Dương Domic đến đây để tự nâng cấp chất lượng âm nhạc của bản thân, qua từng vòng là màn trình diễn hoàn toàn khác từ nam ca sĩ.

Đại diện tiêu biểu của nhạc Việt thế hệ mới

Dương Domic là trường hợp thú vị của nhạc Việt. Anh khởi đầu từ các chương trình cho thực tập sinh tại Hàn Quốc, tích cực hoạt động trong nhiều năm nhưng không bứt lên. Từ bước đệm Anh trai say hi mùa đầu, Dương Domic chớp lấy cơ hội để tỏa sáng, sau đó thăng tiến cực nhanh trên thị trường.

Nam ca sĩ dịch chuyển nhanh chóng từ một hiện tượng truyền hình thực tế, trở thành đại diện tiêu biểu cho nhóm nghệ sĩ sẽ định hình xu hướng Vpop tương lai. Điều này được thể hiện rõ ràng qua tư duy làm nghệ thuật tự chủ dây chuyền sản xuất nhạc, đi sâu vào việc xây dựng concept cá nhân của Dương Domic.

Vũ khí cốt lõi để nam ca sĩ sinh năm 2000 duy trì chỗ đứng vững chắc sau cuộc thi là sự phát triển toàn diện, bên cạnh bệ phóng là một giọng hát tốt và trending. Khác với thế hệ ca sĩ truyền thống phụ thuộc vào ê-kíp, anh kiểm soát hoàn toàn dây chuyền tạo nên sản phẩm của mình: tự trình diễn live, làm chủ vũ đạo và trực tiếp tham gia sản xuất.

﻿ ﻿﻿ Dương Domic biến hóa đa dạng ở Tinh hà say hi.

Sức mạnh này giúp anh giải quyết bài toán "viral ngắn hạn" của các ngôi sao bước ra từ game show. Minh chứng cụ thể là thành tích "Perfect All-Kill" của EP đầu tay Dữ liệu quý, khi càn quét vị trí Top 1 đồng thời trên cả ba nền tảng streaming có thị phần lớn nhất Việt Nam gồm Spotify, Apple Music và Zing MP3.

Bản hit Mất kết nối (đạt trên 150 triệu lượt xem YouTube) không chỉ thống trị thị trường nội địa, mà còn đưa nam ca sĩ trở thành đại diện Vpop duy nhất vào top 30 vòng bình chọn tại giải thưởng quốc tế Music Awards Japan (MAJ).

Thành tích quán quân Tinh hà say hi sẽ là sự công nhận tuyệt vời cho màn thể hiện xuyên suốt đường dài của Dương Domic ở game show. Tuy nhiên, nam ca sĩ phải đụng độ với nhiều ứng viên nặng ký khác như Quang Hùng MasterD, Wren Evans và Hurrykng.