Giả danh giáo xứ kêu gọi quyên góp xây nhà thờ, hàng nghìn người dính bẫy

TPO - Hai đối tượng lập Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực ( Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (Tây Ninh), kêu gọi quyên góp xây dựng nhà thờ. Để che giấu danh tính, chúng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để nhận tiền.

Ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Hoàng Lợi (SN 1997, trú xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng) và Đặng Hùng Vương (SN 1996, trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, Vương và Lợi bàn bạc, thống nhất sử dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo. Hai đối tượng lập các Fanpage giả danh giáo xứ, đăng tải hình ảnh, thông tin về hoạt động của các giáo xứ nhằm tạo lòng tin, sau đó kêu gọi người dân, tín đồ quyên góp tiền xây dựng nhà thờ.

Cụ thể, các đối tượng lập Fanpage “Truyền Thông Giáo Xứ Thọ Vực”, giả danh Giáo xứ Thọ Vực (xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh) và Fanpage “Truyền thông giáo xứ Đông Hoà”, giả danh Giáo xứ Đông Hòa (xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh).

Hai đối tượng Đặng Hùng Vương và Đặng Hoàng Lợi tại Cơ quan ANĐT.

Trên các Fanpage này, Vương và Lợi sử dụng hình ảnh, thông tin của linh mục, đồng thời giả danh linh mục quản xứ để tạo dựng lòng tin, kêu gọi người dân chuyển tiền ủng hộ xây dựng nhà thờ.

Để che giấu danh tính, các đối tượng mua lại tài khoản ngân hàng và sim điện thoại của người khác qua mạng để nhận tiền. Sau khi tiền được chuyển vào, chúng thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn tiền, trong đó có mua thẻ cào điện thoại và mua bán tiền điện tử trên một số sàn giao dịch quốc tế. Sau đó, tiền được chuyển về tài khoản cá nhân để sử dụng và chia nhau tiêu xài.

Các Fanpage giả danh giáo xứ đối tượng lập để sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra xác định bằng thủ đoạn trên, Vương và Lợi đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của những người liên quan.