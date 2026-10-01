Triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào quán karaoke

TPO - Từ những lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi bị đưa vào các quán karaoke, sau đó bị mua bán, đe dọa và ép làm việc để trả những khoản “nợ” do các đối tượng tự đặt ra.

Các đối tượng trong vụ án.

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi vào các quán karaoke, hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai và một số địa phương khác.

Cầm đầu đường dây là Đinh Quốc Hoàng (SN 1985, có 3 tiền án, tiền sự), chủ cơ sở kinh doanh karaoke Kimochi tại xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội.

Quá trình điều tra vụ án, 6 tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ đồng loạt kiểm tra các điểm kinh doanh karaoke và nơi nuôi nhốt tiếp viên phục vụ hoạt động nhạy cảm.

Tại Hà Nội, lực lượng chức năng kiểm tra 3 điểm, giải cứu 34 nữ tiếp viên, trong đó có 12 trường hợp dưới 16 tuổi. Cơ quan công an triệu tập Đinh Quốc Hoàng cùng Nguyễn Hà Thành (SN 1988), Nguyễn Bá Giang (SN 2002) và Lừ Văn Tâm (SN 1999).

Thành có nhiệm vụ quản lý, nuôi nhốt nhân viên và đưa đến phục vụ tại các quán karaoke ở khu vực xã Hòa Xá và lân cận. Giang phụ trách nhóm nhân viên phục vụ các quán karaoke tại khu vực thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Thanh. Tâm quản lý quán karaoke Kimochi.

Tại Ninh Bình, tổ công tác kiểm tra quán karaoke Quyết Tiến, giải cứu 7 nữ tiếp viên và triệu tập chủ quán Nguyễn Bá Quyết (SN 1993). Tại Lào Cai và Phú Thọ, lực lượng chức năng kiểm tra quán karaoke 68, giải cứu 5 nữ tiếp viên; đồng thời triệu tập Đặng Vũ Hải (SN 1990), chủ cơ sở karaoke 68 và Nguyễn Thị Tới (SN 1965), chủ nhà nghỉ Việt Hà 2.

Nhiều nạn nhân bị lừa vì tin "việc nhẹ lương cao"

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2025 đến nay, Hoàng cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ mua bán người dưới 16 tuổi. Trong số các nạn nhân có H.T.L (SN 2012, trú Cao Bằng), Đ.T.C (SN 2009, trú Lào Cai) và C.T.N.Y (SN 2012, trú Hà Nội).

Đáng chú ý, khoảng tháng 10/2025, H.T.L liên hệ tài khoản Facebook “Phạm Tuấn” sau khi thấy thông tin tuyển người làm với mức lương 12-15 triệu đồng/tháng. Sau đó, L được đưa đến một quán karaoke tại Hải Phòng và giao cho Trần Văn Tình (SN 2004). Tình nhận 10 triệu đồng rồi thông báo L đã bị bán và phải ở lại làm việc để trừ nợ.

Sau đó, Tình liên hệ Hoàng đưa L về Hà Nội. Hoàng nói đã trả 30 triệu đồng để nhận L và buộc nạn nhân làm việc tại quán karaoke Kimochi để trừ nợ. Hằng ngày, L bị ép vào phòng phục vụ khách, rót bia, bấm bài hát.

Khoảng 3 tháng sau, Hoàng tiếp tục bán L cho Nguyễn Hà Thành với giá 30 triệu đồng. Thành quay video, ép L nói đã vay số tiền này và làm việc tại quán hát để trả nợ.

Trường hợp Đ.T.C được một người quen trên Facebook rủ xuống Hưng Yên làm nhân viên karaoke, sau đó bị Trần Văn Tình đưa đi nhiều địa bàn phục vụ; Nạn nhân C.T.N.Y bị dụ dỗ vào quán karaoke bằng lời hứa lương cao, nhưng không được trả lương.

Tháng 2/2026, Tình bán Y cho Đinh Quốc Hoàng với giá 29 triệu đồng, đồng thời bán C với giá 14 triệu đồng. Sau đó, Hoàng tiếp tục bán hai nạn nhân cho chủ cơ sở khác, buộc các nạn nhân làm việc để trả “nợ”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can gồm Đinh Quốc Hoàng, Nguyễn Hà Thành, Nguyễn Bá Giang, Nguyễn Bá Quyết, Đặng Vũ Hải, Nguyễn Thị Tới, Lừ Văn Tâm và Trần Văn Tình về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự.