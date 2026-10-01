Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC hợp tác chăm sóc toàn diện, tặng 10.000 liều vắc xin cho người cao tuổi

Hội Người cao tuổi Việt Nam và Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC hợp tác triển khai Đề án “Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi Việt Nam”, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc y tế, giúp người cao tuổi sống khỏe, tự chủ và hạnh phúc hơn.

Hợp tác được công bố nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10 và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Với hợp tác này,đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, mạng lưới Hội Người cao tuổi trên toàn quốc kết nối với hệ thống y tế dự phòng, tiêm chủng vắc xin, khám chữa bệnh chuyên sâu, an toàn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Các bên cùng nhau hình thành, phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe liên tục, từ phòng bệnh khi còn khỏe đến phát hiện sớm, điều trị và phục hồi khi mắc bệnh. Mục tiêu là giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, thể lực, khả năng tự chăm sóc và sống độc lập lâu hơn, hạnh phúc hơn.

Nhân dịp này, Hệ thống Tiêm chủng VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm thế hệ mới cho Hội Người cao tuổi Việt Nam, mở đầu các hoạt động chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh chủ động cho người cao tuổi tại cộng đồng.

Đại diện Hệ sinh thái Y tế Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết hợp tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi. Ảnh: Mộc Thảo

TS.BS Nguyễn Minh Hằng, Giám đốc Trung tâm Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết, tuổi thọ người Việt ngày càng tăng nhưng số năm sống khỏe chưa tương xứng. Nhiều người phải trải qua gần một thập kỷ cuối đời với bệnh tật và suy giảm thể lực, làm giảm chất lượng cuộc sống, tăng sự phụ thuộc và tạo thêm gánh nặng chăm sóc cho gia đình, hệ thống y tế.

“Chúng tôi mong người cao tuổi không chỉ sống lâu mà còn sống khỏe, tự chăm sóc bản thân và tận hưởng tuổi già bên gia đình. Hợp tác với Hội Người cao tuổi Việt Nam sẽ đưa các thông tin phòng bệnh, tiêm chủng vắc xin và chăm sóc y tế từ cơ bản đến chuyên sâu sẽ dễ tiếp cận, đến gần người cao tuổi ngay tại địa phương”, bà Hằng chia sẻ.

Nhiều năm qua, Hệ thống Tiêm chủng VNVC thường xuyên phối hợp với các địa phương, tổ chức đoàn thể tư vấn chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh chủ động cho người cao tuổi. Ảnh: Hồng Đào

Theo nội dung hợp tác, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh phối hợp bổ sung các chương trình chăm sóc sức khoẻ liên tục, từ phòng bệnh, phát hiện sớm đến điều trị, quản lý bệnh nền và phục hồi cho người cao tuổi bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tại cộng đồng, thông qua mạng lưới Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của Hội Người cao tuổi, các chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế của Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC sẽ hướng dẫn phòng bệnh, dinh dưỡng, vận động, phòng té ngã, sử dụng thuốc an toàn đến nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường cho người cao tuổi để kịp thời thăm khám; phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức các chuyên đề giúp người cao tuổi nhận diện thông tin sức khỏe sai lệch, phòng tránh lừa đảo.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bên cạnh hệ thống chuyên khoa sâu về các bệnh lý, người cao tuổi được khám, tầm soát, điều trị và quản lý sức khỏe toàn diện với sự phối hợp đa chuyên khoa về lão khoa, dinh dưỡng, y học vận động, phục hồi chức năng, tâm lý…, hướng đến kiểm soát bệnh nền, duy trì thể lực, khả năng vận động và chất lượng sống lâu dài.

Người cao tuổi được các chuyên gia bác sĩ thăm khám, điều trị, chăm sóc bằng hệ thống thiết bị chuyên sâu công nghệ cao hàng đầu thế giới tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: Phương Linh

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết Hội đặc biệt quan tâm đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến gần người cao tuổi ngay tại nơi sinh sống, với trọng tâm “phòng bệnh từ sớm, từ xa”.

“Chúng tôi mong muốn người cao tuổi ở các địa phương có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức và dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng. Qua đó, mỗi người không chỉ được quan tâm khi đau ốm mà còn có điều kiện sống vui, sống khỏe, tham gia các hoạt động xã hội và tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho gia đình, cộng đồng”, ông Bình nói.

Gần 10 năm qua, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiên phong triển khai tiêm chủng cho người cao tuổi Việt Nam, giúp hàng triệu người chủ động phòng bệnh, giảm nguy cơ biến chứng do các bệnh truyền nhiễm. VNVC cũng tiên phong đưa về Việt Nam nhiều vắc xin quan trọng hàng đầu cho người cao tuổi như vắc xin cúm, phế cầu, zona thần kinh, viêm màng não… Ảnh: Minh Tâm

TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết qua thực tế thăm khám, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh mạn tính và khả năng phục hồi giảm. Một đợt nhiễm trùng như cúm có thể khiến bệnh nền mất ổn định, dẫn đến nhập viện và tăng nguy cơ phụ thuộc chăm sóc.

Theo GS Quý Châu, chăm sóc người cao tuổi cần kết hợp ba trụ cột tiêm chủng, vận động và dinh dưỡng với phát hiện sớm, kiểm soát bệnh nền, từ đó giữ thể lực, khả năng vận động và tự chăm sóc khi tuổi cao.

Trong nhiều năm qua, VNVC đã trao tặng hàng trăm nghìn liều vắc xin cúm và tổ chức tiêm chủng miễn phí cho người cao tuổi trên cả nước, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cựu chiến binh, gia đình chính sách, lực lượng công an, quân đội và nhiều nhóm cộng đồng. 10.000 liều vắc xin cúm trao tặng Hội Người cao tuổi Việt Nam lần này là hoạt động mở đầu cho chương trình hợp tác. Từ nền tảng này, hai bên kỳ vọng triển khai thêm nhiều chương trình quy mô lớn, có sức lan tỏa sâu rộng, mang lại giá trị sức khỏe thiết thực, lâu dài cho hàng triệu người cao tuổi và cộng đồng.

Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC trao tặng 10.000 liều vắc xin cúm cho Hội Người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Mộc Thảo

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hệ sinh thái Y tế Tâm Anh - VNVC nhấn mạnh: “Với thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giỏi, hệ thống chuyên khoa sâu, công nghệ y khoa hiện đại cùng năng lực dự phòng, tiêm chủng vắc xin, chẩn đoán và điều trị toàn diện, Tâm Anh - VNVC mong muốn đưa những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần hơn với hàng triệu người cao tuổi, để tuổi thọ tăng thêm thực sự là những năm sống khỏe và có chất lượng”.