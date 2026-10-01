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Hơn 200 ha lúa ở Cà Mau bị ngập sâu, nông dân mất trắng

Tân Lộc

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục nghìn ha lúa ở Cà Mau bị ngập sâu, trong đó có nhiều diện tích lúa hè thu tới kỳ thu hoạch bị thiệt hại không thể cứu vãn, nông dân chỉ biết đứng trên bờ nhìn thành quả chìm dần trong nước.

Clip nông dân Cà Mau xót xa nhìn đồng lúa ngâm trong nước.

Cố cứu càng lỗ

Những ngày này, trên nhiều cánh đồng ở Cà Mau đang vào thời điểm thu hoạch vụ lúa hè thu, nhưng thay vì cảnh tất bật thu hoạch trên đồng, nông dân chỉ biết đứng bên bờ nhìn lúa chín vàng đang ngập trong nước, nảy mầm.

Ông Lê Hoàng Em (ngụ ấp Rạch Nhum, xã Khánh Bình, Cà Mau) ngày nào cũng ra bờ ruộng ngồi trên bờ nhìn đồng lúa gần 3 ha của gia đình nước ngập gần lút cây lúa. Những ngọn lúa còn cao hơn mặt nước đã chín vàng óng, trĩu hạt nhưng không thể thu hoạch.

Theo ông Em, khoảng 10 ngày qua mưa lớn kéo dài liên tục, khiến nước dâng quá cao, nước tràn bờ, lúa gần lút ngọn. Dù lúa đã chín tới độ thu hoạch, nhưng nước ngập sâu nên máy móc không thể vào ruộng.

"Giờ muốn thu hoạch lúa phải bơm hết nước, nhưng nước cũng tràn bờ nên lại phải be bờ rồi mới bơm được. Nếu thuê người gặt thủ công, lúa ngâm nước lâu có phần hư hỏng, nảy mầm nên bán cũng không đáng bao nhiêu, lại tốn thêm tiền thuê. Cách nào cũng lỗ, nên đành bỏ", ông Em nói.

Ông Em tính toán gia đình đã đầu tư khoảng 22 triệu đồng cho vụ lúa này, giờ nếu thuê gặt thủ công sẽ phải thêm 4 triệu đồng/ha, cầm chắc lỗ càng lỗ.

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Ông Lê Hoàng Em ngồi trên bờ nhìn đồng lúa gần 3 ha ngập trong nước hư hỏng, nảy mầm.

Cùng chung cảnh ngộ, gia đình ông Nguyễn Trung Dũng (xã Khánh Bình) cũng có hơn 1,5 ha lúa đã qua ngày thu hoạch nhưng vẫn còn ngập trong nước. Những ngày mưa đầu, gia đình ông Dũng cũng bơm nước cứu lúa, hy vọng có thể đưa máy vào thu hoạch. Tuy nhiên, mưa cứ kéo dài liên tục, nước cũng ngập hết cánh đồng, có bơm cũng không kịp, đành nhìn lúa chín trên đồng chìm dần.

Theo ông Dũng, chi phí đầu tư mỗi công (1.000 m2) lúa khoảng 1-2 triệu đồng, nếu thuận lợi có lời chút đỉnh, còn ngập như hiện nay đành bỏ, chờ nước rút để dọn ruộng làm vụ mới.

Theo người dân địa phương, tình trạng mưa ngập ruộng lúa như hiện nay ít khi xảy ra, lần gần nhất diễn ra khoảng 6 năm trước.

Hơn 200 ha mất trắng

Ông Phạm Văn Mười - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau - cho biết mưa lớn những ngày qua gây ngập cả khu vực đô thị và nông thôn, đặc biệt những đồng lúa vùng trũng thấp bị ngập sâu.

Thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp Cà Mau, tính đến 29/9, tổng diện tích lúa bị ngập úng do mưa lớn trên 21.100 ha. Trong đó, khoảng 218 ha lúa được xác định thiệt hại nặng do ngập, và khoảng 120 ha lúa ngã đổ. Lúa bị ngập chủ yếu tại diện tích vụ hè thu (tới kỳ thu hoạch), và vùng lúa - tôm mới giao sạ.

Theo ông Mười, ngành nông nghiệp và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp tiêu thoát nước, huy động trạm bơm, máy bơm trong dân để đưa nước ra khỏi đồng ruộng, cố gắng thu hoạch được ở những diện tích còn có thể cứu.

“Ngành nông nghiệp tỉnh đã xuống các địa phương hướng dẫn và xác định mức độ thiệt hại của người dân, để tính toán và đề xuất các giải pháp hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất”, ông Mười nói.

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Lúa chín bị ngâm nước lâu ngày bắt đầu thối, hoặc nảy mầm.

Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã chỉ đạo các xã, phường có diện tích lúa hè thu chưa thu hoạch khẩn trương rà soát diện tích, độ chín, mức độ ngập, khả năng và tiến độ thu hoạch. Từ đó các địa phương báo cáo tỉnh về nhu cầu hỗ trợ bơm tát nước, huy động máy gặt, kết nối tiêu thụ lúa cho bà con nông dân.

Các xã, phường có diện tích lúa bị ngập cũng được yêu cầu báo cáo nhu cầu hỗ trợ lực lượng thu hoạch về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau để xem xét huy động lực lượng, phương án hỗ trợ người dân.

Tỉnh Cà Mau cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo rà soát lịch thời vụ, xây dựng khung lịch thời vụ linh hoạt theo từng vùng, theo từng điều kiện thực tế, nghiên cứu xã hội hóa, thuê bơm nước.

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#Cà Mau #lúa ngập nước #thiệt hại mùa vụ #nông dân #hỗ trợ nông nghiệp #thu hoạch lúa #thiên tai

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