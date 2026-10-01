Cứu hộ người đàn ông ngưng thở sau vụ lật ghe trên sông ở Huế

TPO - Trong lúc di chuyển bằng ghe nhỏ trên sông tại xã Quảng Điền (TP. Huế), một người đàn ông không may rơi xuống nước, ngưng thở. Nhờ được cứu hộ và sơ cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 1/10, thông tin từ Công an xã Quảng Điền (TP. Huế) cho biết, vừa kịp thời cứu hộ và đưa một người đàn ông bị đuối nước đến cơ sở y tế cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, ông N.V.D (SN 1984) và ông P.V.C (SN 1979, cả hai trú tại phường Dương Nỗ, TP. Huế) sử dụng ghe nhỏ gắn động cơ đi thả lưới trên sông.

Cấp cứu nạn nhân bị đuối nước, ngưng thở.

Khi di chuyển đến khu vực gần cầu Vĩnh Hòa, xã Quảng Điền, chiếc ghe bất ngờ lật úp khiến ông D. rơi xuống sông và bị đuối nước.

Nhận tin báo từ người dân, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng huy động lực lượng đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ. Khi được đưa lên bờ, nạn nhân có dấu hiệu ngưng thở nên lực lượng chức năng lập tức tiến hành sơ cứu ban đầu.

Sau đó, ông D. được chuyển đến Trung tâm Y tế Quảng Điền để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Nhờ được phát hiện và cứu chữa kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định.