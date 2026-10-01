Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Thủ tướng Israel: Còn quá sớm để nói Iran liên quan sự cố Flydubai

Bình Giang

TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông không biết “hoàn cảnh chính xác” của viên cơ phó đã tấn công cơ trưởng trong chuyến bay của Flydubai, “nhưng rõ ràng anh ta căm ghét người Israel”.

israel.jpg
Thủ tướng Israel trong video phát biểu về vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai ngày 1/10

“Đó là sự cuồng tín và thù hận ở mức độ không thể đo đếm được”, ông Netanyahu nói.

Khi được hỏi có dấu hiệu nào cho thấy Iran liên quan đến vụ tấn công hay không, ông Netanyahu trả lời: “Còn quá sớm để nói”.

Ông cho biết nghi phạm đang bị cơ quan chức năng Ả-rập Xê-út thẩm vấn và có thể sẽ bị đưa tới UAE, nơi anh ta từng sống. Israel sẽ tiếp tục theo dõi và “có thể tham gia” vào cuộc điều tra.

Ông Netanyahu cũng cho biết Israel không nhận được thông tin tình báo nào trước vụ tấn công.

Sáng nay, các đặc vụ của Cơ quan ninh nội bộ và phản gián Israel (Shin Bet) đã tới Dubai, để chuẩn bị cho việc đưa những hành khách Israel bị mắc kẹt ở đó trở về nước, Ynet đưa tin.

Người của Shin Bet sẽ phụ trách công tác an ninh trước chuyến bay hồi hương, dự kiến bắt đầu từ ngày mai.

Flydubai thường khai thác 10 chuyến mỗi ngày trên tuyến Dubai - Tel Aviv, nhưng đã tạm đình chỉ các chuyến bay tới Israel trong khi điều tra vụ tấn công xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073.

Cơ phó đã dùng dao đâm và khiến cơ trưởng bị thương nặng, đồng thời khiến máy rơi xuống khoảng 4.270 m trong chưa đầy 30 giây trước khi bị hành khách khống chế và trói lại.

Hai phi công ngoài giờ làm việc có mặt trên máy bay với tư cách hành khách đã vào buồng lái và tiếp quản việc điều khiển, giúp máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Ả-rập Xê-út.

Flydubai xác nhận các phi công ngồi ghế hành khách đã giúp giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Ông David Soucie - chuyên gia phân tích an toàn hàng không của CNN, cho biết việc có thêm phi công trên một chuyến bay như vậy là tương đối hiếm, trừ trường hợp họ đang được điều chuyển để thực hiện chuyến bay khác.

Một câu hỏi lớn đang được nêu ra là tại sao phi hành đoàn lại có phi công đến từ quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Ả-rập Xê-út đang tiến hành điều tra, bởi nghi phạm hiện đang nằm trong sự kiểm soát của nhà chức trách nước này. Ả-rập Xê-út cũng không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Israel áp dụng quy trình an ninh hàng không nghiêm ngặt, do lịch sử từng trải qua các vụ không tặc và tấn công tại cảng hàng không.

Hành khách khởi hành phải trải qua kiểm tra và thẩm vấn trước chuyến bay, nhiều lần kiểm tra hộ chiếu, soi chiếu hành lý bằng công nghệ tiên tiến và đôi khi cả kiểm tra toàn thân.

Các hãng hàng không nước ngoài phải được Trung tâm Điều hành An ninh hàng không Israel phê duyệt, trước khi được phép khai thác các chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Israel.

Theo Times of Israel, CNN

Xem thêm

#Flydubai #Israel #Phi công #Cơ phó #Cơ trưởng

Cùng chuyên mục

Từ vụ chuyến bay Flydubai gặp sự cố đến nỗi ám ảnh không tặc của người Israel

Từ vụ chuyến bay Flydubai gặp sự cố đến nỗi ám ảnh không tặc của người Israel

TPO - Trên chuyến bay bị không tặc của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, phần lớn các hành khách được xác định là công dân Israel. Mặc dù một số chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng vụ việc này đặt ra những câu hỏi đáng lo ngại về lỗ hổng an ninh, trong bối cảnh các đối thủ của Israel có nhiều động cơ để thực hiện những cuộc tấn công gây thương vong lớn nhắm vào công dân nước này.

Hàn Quốc: Hiệu trưởng quỳ gối cầu xin xây trường cho học sinh Triều Tiên

Hàn Quốc: Hiệu trưởng quỳ gối cầu xin xây trường cho học sinh Triều Tiên

TPO - Cư dân một quận ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang phản đối gay gắt kế hoạch xây dựng ngôi trường dành cho những người đào tẩu khỏi Triều Tiên. Mâu thuẫn căng thẳng đến mức hiệu trưởng của trường phải quỳ xuống cầu xin những người biểu tình “hãy đón nhận bọn trẻ”, báo Korea JoongAng Daily đưa tin.

Doanh nhân Palmer Luckey - người biến công nghệ dân dụng thành vũ khí. Ảnh: Business Insdider.

Vì sao Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nói Elon Musk, Palmer Luckey và Newt Gingrich là ‘những bộ óc vĩ đại nhất nước Mỹ’?

TPO - Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth ngày 30/9 tuyên bố: “Dự án Meridian sẽ được cùng dẫn dắt bởi ba trong số những bộ óc vĩ đại nhất (best minds) của quốc gia chúng ta - Elon Musk, Palmer Luckey và Newt Gingrich”. Ông không đơn thuần khen ba cá nhân thông minh, mà đang cho thấy Lầu Năm Góc muốn thay đổi cách hình dung về chiến tranh tương lai: từ tư duy quân sự truyền thống sang sự kết hợp giữa công nghệ, doanh nghiệp quốc phòng mới và tư duy chiến lược ngoài hệ thống.

Nga phát cảnh báo hạt nhân, NATO kêu gọi kiềm chế

Nga phát cảnh báo hạt nhân, NATO kêu gọi kiềm chế

TPO - Nga cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) rằng nước này sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu liên minh phương Tây tìm cách cắt đứt Kaliningrad - một vùng lãnh thổ tách rời của Nga nằm giáp Biển Baltic.

Rộ dự đoán Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ giành giải Nobel Hòa bình

Rộ dự đoán Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ giành giải Nobel Hòa bình

TPO - Thủ tướng Canada Mark Carney xây dựng được vị thế trên trường quốc tế bằng lập trường cứng rắn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump. Một số nhà giao dịch trên thị trường và những người ủng hộ dự đoán ông sẽ được trao giải Nobel Hòa bình và danh hiệu Nhân vật của năm trên tạp chí Time.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe