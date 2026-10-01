Thủ tướng Israel: Còn quá sớm để nói Iran liên quan sự cố Flydubai

TPO - Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông không biết “hoàn cảnh chính xác” của viên cơ phó đã tấn công cơ trưởng trong chuyến bay của Flydubai, “nhưng rõ ràng anh ta căm ghét người Israel”.

Thủ tướng Israel trong video phát biểu về vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai ngày 1/10

“Đó là sự cuồng tín và thù hận ở mức độ không thể đo đếm được”, ông Netanyahu nói.

Khi được hỏi có dấu hiệu nào cho thấy Iran liên quan đến vụ tấn công hay không, ông Netanyahu trả lời: “Còn quá sớm để nói”.

Ông cho biết nghi phạm đang bị cơ quan chức năng Ả-rập Xê-út thẩm vấn và có thể sẽ bị đưa tới UAE, nơi anh ta từng sống. Israel sẽ tiếp tục theo dõi và “có thể tham gia” vào cuộc điều tra.

Ông Netanyahu cũng cho biết Israel không nhận được thông tin tình báo nào trước vụ tấn công.

Sáng nay, các đặc vụ của Cơ quan ninh nội bộ và phản gián Israel (Shin Bet) đã tới Dubai, để chuẩn bị cho việc đưa những hành khách Israel bị mắc kẹt ở đó trở về nước, Ynet đưa tin.

Người của Shin Bet sẽ phụ trách công tác an ninh trước chuyến bay hồi hương, dự kiến bắt đầu từ ngày mai.

Flydubai thường khai thác 10 chuyến mỗi ngày trên tuyến Dubai - Tel Aviv, nhưng đã tạm đình chỉ các chuyến bay tới Israel trong khi điều tra vụ tấn công xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu FZ1073.

Cơ phó đã dùng dao đâm và khiến cơ trưởng bị thương nặng, đồng thời khiến máy rơi xuống khoảng 4.270 m trong chưa đầy 30 giây trước khi bị hành khách khống chế và trói lại.

Hai phi công ngoài giờ làm việc có mặt trên máy bay với tư cách hành khách đã vào buồng lái và tiếp quản việc điều khiển, giúp máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Ả-rập Xê-út.

Flydubai xác nhận các phi công ngồi ghế hành khách đã giúp giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Ông David Soucie - chuyên gia phân tích an toàn hàng không của CNN, cho biết việc có thêm phi công trên một chuyến bay như vậy là tương đối hiếm, trừ trường hợp họ đang được điều chuyển để thực hiện chuyến bay khác.

Một câu hỏi lớn đang được nêu ra là tại sao phi hành đoàn lại có phi công đến từ quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel.

Ả-rập Xê-út đang tiến hành điều tra, bởi nghi phạm hiện đang nằm trong sự kiểm soát của nhà chức trách nước này. Ả-rập Xê-út cũng không có quan hệ ngoại giao chính thức với Israel.

Israel áp dụng quy trình an ninh hàng không nghiêm ngặt, do lịch sử từng trải qua các vụ không tặc và tấn công tại cảng hàng không.

Hành khách khởi hành phải trải qua kiểm tra và thẩm vấn trước chuyến bay, nhiều lần kiểm tra hộ chiếu, soi chiếu hành lý bằng công nghệ tiên tiến và đôi khi cả kiểm tra toàn thân.

Các hãng hàng không nước ngoài phải được Trung tâm Điều hành An ninh hàng không Israel phê duyệt, trước khi được phép khai thác các chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Israel.