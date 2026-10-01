Mây dông suy yếu, TPHCM hôm nay giảm mưa

TPO - Hôm nay, TPHCM và nhiều địa phương Nam Bộ ít mưa khi mây dông suy yếu. Dự báo từ gần trưa, mưa bắt đầu xuất hiện lác đác, đến chiều tối mưa dông có thể quay trở lại trên diện rộng nhưng lượng mưa vừa, mưa to được dự báo giảm hơn so với ngày hôm qua.

Ngày 1/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo TPHCM có mây, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34°C. Tuy nhiên, trong buổi sáng, khu vực này nhiều khả năng duy trì trạng thái nắng ráo, ít mưa; mưa dông chủ yếu xuất hiện từ gần trưa và tăng trở lại vào chiều tối.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, sáng 1/10, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, khu vực Nam Bộ hiện ít mây dông. Một số nơi ở Tây Ninh như Mộc Hóa, Tuyên Thạnh, Phước Vĩnh, Trà Vong đang có mưa cục bộ, nhưng vùng mây dông này có xu hướng yếu dần.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM

Trong 1-3 giờ tới, nhiều nơi ở Nam Bộ ít mưa, trời nắng ráo. Thời tiết này dự kiến duy trì gần như suốt buổi sáng.

Gần trưa, mưa bắt đầu xuất hiện rải rác ở một số nơi. Đến chiều và tối, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, một số nơi có thể mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên, lượng mưa được dự báo giảm so với ngày 30/9.

Tại TPHCM, buổi sáng trời có nắng, ít khả năng xảy ra mưa. Từ chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện trở lại, tập trung nhiều ở khu vực phía bắc Bình Dương cũ.

Một số khu vực khác có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trong chiều 1/10 gồm An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh Long. Từ chiều tối đến tối, mưa có xu hướng tập trung tại Đồng Tháp, Tây Ninh và TPHCM. Lâm Đồng và Đồng Nai cũng có khả năng xuất hiện mưa từng đợt từ chiều đến tối.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông. Trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, ngày và đêm 1/10 cũng có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.