Ả-rập Xê-út từ chối cho máy bay quân sự Israel đón công dân mắc kẹt vì vụ Flydubai

TPO - Ả-rập Xê-út đã từ chối đề nghị của Israel về việc cho phép máy bay quân sự của nước này tới đón các hành khách Israel trở về, sau khi xảy ra sự cố khiến máy bay của Flydubai phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả-rập Xê-út, Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết.

Các hành khách Israel trên chuyến bay gặp sự cố của Flydubai được chào đón tại sân bay Ben Gurion. (Ảnh: AP)

Theo các nguồn tin, Israel đề nghị cho phép các máy bay quân sự của họ tới Ả-rập Xê-út để đón công dân của họ. Ả-rập Xê-út và Israel không có quan hệ ngoại giao.

Theo nguồn tin, Không quân Israel đã chuẩn bị điều các máy bay Super Hercules đến để đón các hành khách Israel.

Sau đó, các hành khách của chuyến bay – hầu hết là người Israel, đã được đưa trở về Israel trong chuyến bay bổ sung của Flydubai.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả-rập Xê-út chưa trả lời đề nghị bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lâu nay thúc đẩy Ả-rập Xê-út tham gia Hiệp định Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel. Ả-rập Xê-út từ chối vì vẫn chưa có lộ trình hướng tới việc thành lập nhà nước Palestine.

Ngày 30/9, một quan chức cấp cao Ả-rập Xê-út bác bỏ các thông tin rằng quan chức nước này đã có cuộc gặp với lãnh đạo Israel, sau khi truyền thông Israel đưa tin ông Netanyahu đã gặp các quan chức Trung Đông, trong đó có một quan chức Ả-rập Xê-út, trong chuyến thăm UAE gần đây.

Hãng hàng không quốc gia Israel El Al cho biết đang lên kế hoạch sơ tán những công dân Israel bị mắc kẹt tại Dubai sau khi Flydubai đình chỉ các chuyến bay đến Tel Aviv.

Người phát ngôn của El Al nói với CNN rằng hiện vẫn chưa có ngày cụ thể cho các chuyến bay sơ tán.

Flydubai thường khai thác khoảng 70 chuyến bay mỗi tuần từ Dubai đến Tel Aviv. Trong những tháng gần đây, Flydubai là hãng hàng không duy nhất khai thác đường bay trên, sau khi các hãng hàng không Israel dừng các chuyến bay đến Dubai do cuộc chiến với Iran.

Sự cố trên chuyến bay Flydubai càng làm trầm trọng thêm 1 năm khủng hoảng của các hãng hàng không Trung Đông, khi họ vốn đã chịu ảnh hưởng tiêu cực vì chiến sự trong khu vực.

Các vương quốc vùng Vịnh đã đầu tư hàng tỷ đô la để phát triển ngành du lịch và trung chuyển đẳng cấp thế giới.

Tuy nhiên, hành khách ngày càng e ngại việc quá cảnh tại các trung tâm hàng không quốc tế như Dubai, sau khi cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu tại Iran khiến hàng nghìn hành khách bị mắc kẹt hồi đầu năm nay.

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) cho biết trong tháng 8, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của các hãng hàng không Trung Đông giảm 14,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhu cầu bên ngoài khu vực tăng 0,6%.

Sự cố mới nhất có thể tiếp tục khiến hoạt động đi lại trong khu vực giảm sút, đồng thời gia tăng áp lực buộc các hãng hàng không Trung Đông phải tăng cường biện pháp an ninh.

Israel cho biết sẽ tăng cường kiểm tra an ninh sau khi cơ phó được cho là đã cố tình giành quyền điều khiển để chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv lao xuống đất.