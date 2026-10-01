An toàn thực phẩm: Đề xuất 'gom' đầu mối quản lý về một mối

TPO - Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tổ chức quản lý theo hướng thống nhất một đầu mối từ Trung ương đến địa phương, trong đó Bộ Y tế giữ vai trò đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước.

Trao đổi tại cuộc họp báo do Bộ Y tế tổ chức ngày 1/10, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) nhận được sự quan tâm lớn bởi các quy định có tác động trực tiếp đến đời sống và sức khỏe người dân.

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) chia sẻ thông tin.

Theo bà Thủy, một trong những nội dung được đặt ra trong quá trình sửa đổi luật là xác định rõ cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm. Dự thảo được xây dựng theo hướng thống nhất đầu mối quản lý từ Trung ương tới địa phương, phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị.

Theo phương án đề xuất, Bộ Y tế là cơ quan đầu mối duy nhất ở Trung ương trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tại địa phương, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý lĩnh vực này trên địa bàn.

Các Bộ, ngành sẽ chịu trách nhiệm quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công. "Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên phạm vi cả nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý đối với sản xuất ban đầu, như trồng trọt, chăn nuôi. Bộ Công thương chịu trách nhiệm về hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng…", bà Thủy thông tin.

Chuyển trọng tâm từ tiền kiểm sang hậu kiểm

Một nội dung đáng chú ý khác trong dự thảo là định hướng tăng cường hậu kiểm thay cho việc kiểm soát quá nhiều ở khâu tiền kiểm.

Theo bà Thủy, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 quy định tương đối cụ thể các thủ tục tiền kiểm. Nhiều nhóm sản phẩm như thực phẩm bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến và một số sản phẩm liên quan đến bao bì, chế biến thực phẩm phải thực hiện thủ tục công bố theo quy định.

Trong quá trình xây dựng dự thảo luật sửa đổi, cơ quan soạn thảo đã tham khảo cách quản lý của một số quốc gia, từ đó định hướng chuyển mạnh sang hậu kiểm nhằm tăng hiệu quả giám sát thực tế đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Bà Thủy cho biết dự thảo dành một điều khoản riêng để quy định về hậu kiểm. Hoạt động này sẽ được triển khai thông qua các biện pháp như lấy mẫu, giám sát, thanh tra và kiểm tra trên thị trường.

Đáng chú ý, dự thảo cũng đưa ra quy định về tần suất kiểm tra theo mức độ rủi ro. Với các loại thực phẩm thông thường, cơ sở sản xuất, kinh doanh dự kiến được kiểm tra không quá một lần mỗi năm.

Trong khi đó, những sản phẩm thuộc nhóm nguy cơ cao hoặc cơ sở từng có vi phạm, có lịch sử không bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ được tăng cường kiểm tra.

Theo cơ quan soạn thảo, cách tiếp cận này nhằm tập trung nguồn lực quản lý vào những sản phẩm và cơ sở có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường giám sát thực tế trên thị trường.