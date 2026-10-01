Chủ tịch Quốc hội: Phải ‘làm chặt, làm kỹ’ Luật Đất đai để thông qua tại Kỳ họp thứ 2

TPO - Viện dẫn Luật Đất đai 2024 phải qua 4 kỳ họp mới được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 2 phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc sớm hơn thông lệ

Chiều 1/10, phát biểu khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là phiên họp cuối cùng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Phiên họp được tổ chức thành hai đợt: Đợt 1, từ chiều ngày 1 và ngày 2/10; đợt 2 sẽ diễn ra sau Hội nghị Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. (Ảnh: QH)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dự phòng thời gian để xem xét các nội dung khác được đề xuất bổ sung vào chương trình kỳ họp trước khi trình Quốc hội, nếu các cơ quan của Chính phủ chuẩn bị kịp hồ sơ và bảo đảm chất lượng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc sớm hơn thông lệ, với khối lượng công tác lập pháp rất lớn. Do vậy, việc tổ chức phiên họp tháng 10 sớm nhằm tạo thêm thời gian để các cơ quan hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội. Các dự án đưa ra thảo luận tại phiên họp này có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh và việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước.

Có 4 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp trước. Trong đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những đạo luật có ý nghĩa nền tảng đối với toàn bộ nền kinh tế cũng như công tác xây dựng pháp luật.

Do vậy, các cơ quan cần tập trung làm rõ những vấn đề mang tính cốt yếu; phải đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu.

Nói về dự án Luật Đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, toàn bộ doanh nghiệp và các đồng chí lãnh đạo đều rất quan tâm. Thủ tướng, Phó Thủ tướng đã chủ trì làm việc với các cơ quan của Chính phủ nhiều lần về dự án này.

“Tôi nghĩ rằng, Luật Đất đai phải được làm chặt, làm kỹ. Lần trước, Luật Đất đai 2024 phải tới 4 kỳ họp mới được thông qua. Do đó, chúng ta phải xác định việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp này là một nhiệm vụ hết sức trọng tâm.

Trong 38 luật được thông qua, luật nào cũng quan trọng, nhưng Luật Đất đai liên quan đến toàn bộ nền kinh tế, liên quan đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là nhằm sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Tính kỹ quy định có khả thi không, ai thực hiện?



Đặc biệt, để sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật vừa qua, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị ngay từ khâu xây dựng, phải tính kỹ quy định có khả thi không, ai thực hiện, thực hiện như thế nào và trách nhiệm đến đâu?

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 1/10. (Ảnh: QH)

Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ phương án xử lý; đồng thời phân định rõ dự án đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua và dự án chưa đủ điều kiện thì phải tiếp tục hoàn thiện.

Đồng thời, phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra trong điều kiện thời gian chuẩn bị kỳ họp rất gấp: hồ sơ gửi đến đâu thì khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó.

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu, dù ngoài giờ hoặc vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Sau Hội nghị Trung ương 4, các cơ quan cần khẩn trương rà soát các chủ trương, định hướng mới cần được thể chế hóa; đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị, không để xảy ra tình trạng gần đến kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội.

"Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình Quốc hội", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.