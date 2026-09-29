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Người dân sẽ góp ý Luật Đất đai sửa đổi trên VNeID ra sao?

Đình Phong

TPO - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa lên ứng dụng VNeID để người dân nghiên cứu, góp ý. Với 8 nhóm vấn đề trọng tâm được đưa ra lấy ý kiến, người dân có thể lựa chọn phương án đồng tình hoặc không đồng tình, đồng thời trực tiếp nêu quan điểm, kiến nghị đối với từng nội dung.

Theo ghi nhận, nội dung lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đăng tải trên VNeID, thời hạn tiếp nhận ý kiến đến ngày 7/10.

Khi truy cập mục lấy ý kiến, người dân có thể xem toàn văn dự thảo luật cùng danh mục những vấn đề được cơ quan chức năng đề nghị tập trung góp ý. Cách tiếp cận này giúp người dân không chỉ theo dõi các quy định dự kiến sửa đổi mà còn có thể lựa chọn những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của mình để đưa ra ý kiến.

Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), ngoài việc góp ý với toàn bộ dự thảo, cơ quan chức năng đưa ra 8 nhóm vấn đề trọng tâm để lấy ý kiến.

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Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được đưa lên ứng dụng VNeID để người dân nghiên cứu, góp ý với 8 nhóm vấn đề trọng tâm. Ảnh chụp màn hình.

Người dân có thể lựa chọn một trong ba phương án: "tán thành hoàn toàn", "tán thành có góp ý" hoặc "không tán thành". Trường hợp lựa chọn phương án có góp ý, người dùng có thể nhập trực tiếp nội dung đề xuất, kiến nghị trước khi gửi.

Việc đưa dự thảo Luật Đất đai lên VNeID được kỳ vọng mở rộng kênh tham gia của người dân đối với quá trình xây dựng chính sách, nhất là với một đạo luật có tác động trực tiếp đến quyền sử dụng đất, bồi thường, thu hồi đất, giá đất và các giao dịch liên quan đến đất đai.

Anh Phạm Huy (Định Công, Hà Nội) cho rằng, hình thức lấy ý kiến trên VNeID thuận tiện hơn so với việc phải tìm kiếm các văn bản trên nhiều cổng thông tin khác nhau. Cùng với đó, phần nhập ý kiến trực tiếp sẽ tạo thêm không gian để người dân nêu những vấn đề phát sinh từ thực tế sử dụng đất, thay vì chỉ lựa chọn một phương án có sẵn.

"Việc người dân chủ động đưa ra tình huống thực tế, chỉ rõ điểm còn bất cập và đề xuất hướng xử lý có thể giúp ý kiến góp ý cụ thể hơn", anh Huy nói.

Ngoài dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trên ứng dụng VNeID, người dân đã có thể tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Đối với Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), tài liệu cung cấp cho người dân được trình bày dưới dạng bảng so sánh, thuyết minh, đặt quy định hiện hành cạnh nội dung dự kiến sửa đổi để người đọc nhận diện những thay đổi.

8 nội dung lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

- Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

- Hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính về đất đai, giá đất.

- Hoàn thiện quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; phân cấp, phân quyền.

- Đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

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#Luật Đất đai sửa đổi #Bộ Nông nghiệp và Môi trường

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