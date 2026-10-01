Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nghệ An duyệt quy hoạch trung tâm hành chính mới rộng hơn 41ha

Thu Hiền

TPO - Khu trung tâm hành chính mới của Nghệ An rộng 41,76ha, quy mô phục vụ khoảng 2.130 người, dự kiến có công trình cao tối đa 20 tầng và 2 tầng hầm.

Ngày 1/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính tỉnh.

Theo Quyết định 4268/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký, khu vực lập quy hoạch có diện tích 41,76ha, thuộc phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Trong đó, khoảng 33,58ha thuộc phường Vinh Lộc và 8,18ha thuộc xã Đông Lộc.

Khu đất nằm phía Tây Đại lộ Vinh - Cửa Lò, tuyến đường có lộ giới 95m. Ba phía còn lại tiếp giáp các tuyến đường quy hoạch lớn, trong đó các trục đường chính phía Bắc, Nam và Tây có lộ giới dự kiến 45m.

Theo đồ án, đây sẽ là khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, được đầu tư đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới tập trung các cơ quan cấp tỉnh và nâng cao điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến khu trung tâm hành chính đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 2.130 người. Các cơ quan được bố trí gồm Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Thanh tra tỉnh và 13 sở, ngành chuyên môn.

11.jpg
Khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.

Các sở, ngành dự kiến gồm Công Thương; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Nông nghiệp và Môi trường; Ngoại vụ; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Y tế; Dân tộc và Tôn giáo cùng các đơn vị liên quan.

Về quy hoạch - kiến trúc, mật độ xây dựng tối đa toàn khu được khống chế ở mức 40%. Công trình có chiều cao tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm. Kiến trúc được định hướng theo phong cách hiện đại, trang trọng, phù hợp điều kiện khí hậu và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực.

Phương án cụ thể về mật độ xây dựng, tầng cao và tổ chức không gian sẽ được xác định qua thi tuyển quy hoạch, kiến trúc.

Hệ thống giao thông nội bộ được quy hoạch kết nối với Đại lộ Vinh - Cửa Lò và các tuyến đường lớn xung quanh, đồng thời đáp ứng yêu cầu tiếp cận công trình, thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 là cơ sở để Nghệ An triển khai các bước tiếp theo, gồm thi tuyển phương án kiến trúc, giao đất, giải phóng mặt bằng và thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 27/3/2026, HĐND tỉnh Nghệ An thông qua Nghị quyết 12/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.680 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức công bố công khai quy hoạch, cắm mốc ranh giới, hướng dẫn thi tuyển kiến trúc, đồng thời kiểm tra, giám sát việc triển khai xây dựng theo đúng đồ án được phê duyệt.

Xem thêm

#Nghệ An #trung tâm hành chính #quy hoạch #đầu tư #hạ tầng #kỹ thuật #quy mô

Cùng chuyên mục

Xã đầu tiên công bố kết quả lấy ý kiến người dân về Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Xã đầu tiên công bố kết quả lấy ý kiến người dân về Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

TPO - Xã Bát Tràng (TP Hà Nội) phát 1.734 phiếu lấy ý kiến về “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” và 1.486 phiếu về “Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”. Kết quả tổng hợp cho thấy 69,2% ý kiến đồng ý với nội dung điều chỉnh quy hoạch và 95% đồng thuận với phương án hướng tuyến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, huy động người tài bằng những cách linh hoạt; có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế; cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nhiệm, biệt phái có thời hạn; tạo sự trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu và cơ quan nghiên cứu…

12 tuyến đường ở TPHCM ngập sau mưa lớn, có nơi ngập hơn 1 mét

12 tuyến đường ở TPHCM ngập sau mưa lớn, có nơi ngập hơn 1 mét

TPO - Sau trận mưa lớn chiều 30/9, đường Phan Huy Ích có nơi ngập hơn 1 mét, nước dâng nhanh và rút chậm. Theo cơ quan chuyên môn, ngoài mưa lớn và triều cường, việc thi công kênh Tham Lương - Bến Cát khiến dòng chảy bị thu hẹp, làm nước khó thoát và gia tăng ngập tại khu vực này.

Mưa lớn xé toạc tuyến đường

Mưa lớn xé toạc tuyến đường

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng sụt lún và đứt gãy.

Hơn 200 ha lúa ở Cà Mau bị ngập sâu, nông dân mất trắng

Hơn 200 ha lúa ở Cà Mau bị ngập sâu, nông dân mất trắng

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục nghìn ha lúa ở Cà Mau bị ngập sâu, trong đó có nhiều diện tích lúa hè thu tới kỳ thu hoạch bị thiệt hại không thể cứu vãn, nông dân chỉ biết đứng trên bờ nhìn thành quả chìm dần trong nước.

Đà Nẵng quyết không có người lang thang, xin ăn

Đà Nẵng quyết không có người lang thang, xin ăn

TPO - Thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức xin ăn biến tướng, vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi điện mừng tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi điện mừng tới Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2026), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe