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Pháp luật

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Khởi tố giám đốc và nhân viên đổ trộm chất thải xây dựng khi phá dỡ công trình

Quốc Nam

TPO - Các đối tượng bị phát hiện đổ trái phép khoảng 900 tấn chất thải rắn công nghiệp thông thường là bê tông, gạch vụn, vữa cát...(tương đương 783,12 m³ khối tích đầm chặt) ra khu vực Cụm Công nghiệp Na Dương 3 (tỉnh Lạng Sơn).

Ngày 1/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, gồm Nguyễn Phúc Hậu (SN 1974, trú tại phường Đông Kinh) và Trần Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Khuất Xá) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Phúc Hậu là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS (Công ty Tuấn Hậu) - đơn vị trực tiếp nhận thi công phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 1A (đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn).

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Công an tỉnh Lạng Sơn đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Phục Hậu (trái) và Trần Văn Cường (phải) về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Tháng 8/2026, sau khi tiến hành phá dỡ, một lượng lớn chất thải xây dựng phát sinh bao gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát... (chất thải hỗn hợp) thay vì được xử lý đúng quy định thì lại bị vận chuyển thẳng đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp mặt bằng trái phép.

Qua phân tích và giám định, cơ quan chuyên môn xác định số rác thải trên thuộc nhóm chất thải rắn công nghiệp thông thường . Quá trình mở rộng điều tra làm rõ, bị can Trần Văn Cường (nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu) là người trực tiếp yêu cầu, điều động các đơn vị vận chuyển đưa số rác thải xây dựng này đến khu vực Cụm công nghiệp để tiến hành san lấp.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy, khu vực mà Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường tự ý đổ thải có tổng diện tích lên tới 3.263,5 m². Khối tích chất thải đầm chặt đo đạc được là 783,12 m³, tương đương với khối lượng khoảng 900 tấn rác thải công nghiệp thông thường.

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Lực lượng Công an xác định khối lượng chất thải rắn thông thường.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm cũng như vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

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