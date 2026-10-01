Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nữ sinh cấp hai đẹp nhất Nhật Bản

Minh Vũ

TPO - Yoshinaga Honoka sinh năm 2012 chiến thắng cuộc thi "JC Miss Contest 2025" và hoạt động với vai trò người mẫu. Cô được khen là "niềm hy vọng tương lai của Nhật Bản".

Encounter đưa tin người mẫu nhí Yoshinaga Honoka gây chú ý khi thông báo đã gia nhập công ty quản lý tài năng LUV.

Yoshinaga Honoka từng chiến thắng cuộc thi "Học sinh trung học cơ sở dễ thương nhất Nhật Bản" năm 2025, được khán giả Nhật Bản yêu thích nhờ ngoại hình nổi bật khi mới 13 tuổi.

Yoshinaga Honoka sinh năm 2012 tại tỉnh Kagoshima, ngoại hình nổi bật từ bé. Cô được gia đình định hướng theo giải trí từ sớm, nên chăm chỉ học tập vũ đạo, hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quay quảng cáo.

ho17.jpg
honoka18.jpg
honoka2.jpg
honoka6.jpg
Yoshinaga Honoka tóc đen dài, mắt to, được khen là "Mỹ nhân 13 tuổi đẹp nhất mọi thời đại".

Năm 2025, Yoshinaga Honoka vượt qua 35.000 thí sinh giành ngôi vị quán quân JC Miss Contest 2025, cuộc thi dành cho nữ sinh THCS trên toàn Nhật Bản. Khi đăng quang, Honoka đang là học sinh năm nhất trung học.

Năm 2026, Yoshinaga Honoka tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong TGC teen 2026 Summer, một trong những sự kiện thời trang dành cho Gen Z do Tokyo Girls Collection sản xuất. Yoshinaga Honoka xuất hiện ấn tượng với diện mạo thời thượng, gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Hiện tại, tiểu mỹ nhân được đánh giá là một trong những gương mặt tuổi teen mới nổi bật nhất của làng giải trí Nhật Bản. Yoshinaga Honoka chia sẻ cô yêu thích Kpop. Đây là nguồn cảm hứng để cô bé hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

Yoshinaga Honoka được truyền thông Nhật Bản hết lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp thanh tú và thần thái trưởng thành vượt xa tuổi tác.

ho3.jpg
ho9.jpg
honoka16.jpg
honoko20.jpg
Yoshinaga Honoka vừa là người mẫu, vừa học hát nhảy vì muốn trở thành thần tượng.

Trên các diễn đàn trực tuyến của Nhật Bản, khán giả bình luận: "Đúng là tiểu mỹ nhân không có bức ảnh nào xấu", "Gương mặt của cô bé rất cân đối, đường nét xinh đẹp cuốn hút quá", "Cô bé này chắc chắn là niềm hy vọng cho tương lai của Nhật Bản", "Đẹp đến nghẹt thở".

Yoshinaga Honoka thậm chí được mệnh danh là "Mỹ nhân 13 tuổi đẹp nhất mọi thời đại" và được công chúng kỳ vọng rất cao với sự nghiệp tương lai.

Sau khi ký hợp đồng với công ty LUV, Yoshinaga Honoka chia sẻ sự biết ơn với người hâm mộ và đội ngũ hậu trường đã luôn ủng hộ cô. Cô cho biết sẽ cố gắng hết sức trong tương lai, để mang đến cho mọi người "một màn trình diễn mà chỉ Yoshinaga Honoka mới có thể mang lại".

Xem thêm

#Yoshinaga Honoka #JC Miss Contest 2025 #Học sinh trung học cơ sở dễ thương nhất Nhật Bản

Cùng chuyên mục

Harry - Meghan nổi giận

Harry - Meghan nổi giận

TPO - Hoàng tử Harry và Meghan Markle lên án hành vi “liều lĩnh đến khó tin” của cánh paparazzi tại ngôi trường mà hai con họ đang theo học.

Từ cụ ông 70 tuổi đến cô bán trà đá 'cày' phim ngắn AI xuyên đêm

TPO - Theo khảo sát của PV Tiền Phong, từ người cao tuổi đến tài xế công nghệ, công nhân hay người bán trà đá đều "nghiện" phim AI, thậm chí thức xem xuyên đêm. Tuy nhiên, sau một thời gian "cày" phim, họ nhận thấy nhiều nội dung độc hại, hư cấu và ảnh hưởng xấu đến tâm lý giới trẻ.

Fan đòi quyết định chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên

Fan đòi quyết định chuyện tình của Tỉnh Bách Nhiên

TPO - Một bộ phận khán giả đòi hoàn tiền gói xem phim giá 18 nhân dân tệ sau khi Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện cùng bạn gái ngoài đời. Từ chuyện thích một bộ đôi trên màn ảnh, họ bước sang đòi hỏi diễn viên phải sống theo cảm xúc của người xem.

Tình thế hiện tại của Lisa (BlackPink)

Tình thế hiện tại của Lisa (BlackPink)

TPO - Lisa liên tiếp xuất hiện trên những sân khấu lớn của Mỹ, sở hữu thành tích đáng chú ý trên Billboard và vừa thắng Best Pop tại VMAs 2026. Tuy nhiên, dù tiến sâu vào thị trường phương Tây, nữ ca sĩ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cái nhãn “ngôi sao Kpop”.

Tùng Dương lại mạo hiểm

Tùng Dương lại mạo hiểm

TPO - Tùng Dương nói anh mạo hiểm, nhưng tìm thấy sự đồng điệu khi biểu diễn cùng Tuấn Ngọc, Giao Linh, Quang Dũng, Bùi Lan Hương... Nam ca sĩ muốn đưa suy ngẫm về cuộc sống đến gần người nghe, nhất là khán giả đang đứng trước lựa chọn tuổi trẻ.

Từ đứa trẻ sống ở chùa, kiếm sống ở Thảo Cầm Viên giờ là đạo diễn trăm tỷ 'bám đuổi' Trấn Thành, Đặng Thái Huyền

Từ đứa trẻ sống ở chùa, kiếm sống ở Thảo Cầm Viên giờ là đạo diễn trăm tỷ 'bám đuổi' Trấn Thành, Đặng Thái Huyền

TPO - Với doanh thu cuối tuần tăng thần tốc, "Trại buôn người" đưa Toni Dương Bảo Anh vào nhóm đạo diễn có thành tích mở màn chỉ sau Trấn Thành và Đặng Thái Huyền. Trước khi có phim điện ảnh đầu tay vượt 100 tỷ đồng, anh đã làm diễn viên đóng thế và chỉ đạo hành động trong hơn 20 năm.

Rằm Rộ - Điểm hẹn cho mùa trăng 2026

Rằm Rộ - Điểm hẹn cho mùa trăng 2026

Được khởi xướng bởi BEAT Network, “Rằm Rộ” 2026 lựa chọn một cách tiếp cận khác với những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt: không chỉ gợi nhắc ký ức, mà tạo ra những không gian để công chúng trực tiếp tham gia, sáng tạo và góp một phần của mình vào mùa Hội.

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

Gã phong trần trở lại đường đua trăm tỷ

TPO - Sau cú hụt phòng vé của "Hộ linh tráng sĩ", Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trong "Trại buôn người" - vượt 100 tỷ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp. Chuỗi vai diễn liên tiếp đang đưa anh trở lại cuộc đua điện ảnh, từng bước khôi phục vị thế sau những năm sự nghiệp gián đoạn vì biến cố cá nhân.

Kỳ tích Madonna

Kỳ tích Madonna

TPO - Ở tuổi 68, Madonna giành 7 giải tại MTV VMAs 2026, trong đó có Nghệ sĩ của năm. Gần 5 thập kỷ trong nghề, “Nữ hoàng nhạc pop” tiếp tục chứng minh khả năng tự làm mới để giữ vị trí giữa dòng chảy âm nhạc đương đại.

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ ngay phim 18+ có cảnh tình dục kéo dài

TPO - Cục Điện ảnh đã gửi công văn yêu cầu công ty iQIYI gỡ bỏ phim "Playboyy: Trò đùa nguy hiểm" khỏi nền tảng tại Việt Nam trong vòng 24 giờ. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý xác định phim có hình ảnh, âm thanh, lời thoại thô tục, mô tả chi tiết hành vi tình dục thời lượng kéo dài, tần suất diễn ra liên tục.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe