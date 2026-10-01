EU sắp đưa Việt Nam khỏi danh sách 'không hợp tác về thuế', Bộ Ngoại giao nói gì?

TPO - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen các khu vực không hợp tác về thuế. Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ với châu Âu về vấn đề này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này.

Người phát ngôn nêu rõ: Trên tinh thần quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Việt Nam đã và đang trao đổi, chia sẻ và hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm với Hội đồng châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu về những kết quả đã đạt được của Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về thuế theo hướng đồng bộ, minh bạch, công bằng, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, để từ đó có đánh giá khách quan, toàn diện hơn và phản ánh đúng thực tiễn đang diễn ra tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác châu Âu, vì phát triển và thịnh vượng chung.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 22/2 về vấn đề này, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác, trao đổi với Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nhất là trong việc bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống thuế, qua đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh ổn định, minh bạch và thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình rà soát đồng cấp về trao đổi thông tin về thuế của OECD, Việt Nam đã tiếp thu, sửa đổi và gần đây, đã bổ sung nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp.

Theo tin của Bloomberg ngày 28/9, EU dự kiến sẽ đưa Việt Nam và Panama ra khỏi danh sách đen các khu vực không hợp tác về thuế trong tháng 10.

Bài báo dẫn lời những người nắm rõ vấn đề cho biết, Việt Nam sẽ được chuyển sang “danh sách xám”. “Danh sách xám” gồm những quốc gia đã cam kết thực hiện các cải cách.

Các nước EU cập nhật danh sách các “khu vực pháp lý không hợp tác” hai lần mỗi năm.

Các bộ trưởng tài chính EU dự kiến sẽ thảo luận về vấn đề này tại cuộc họp ngày 9/10 tại Luxembourg.