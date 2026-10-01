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Xã hội

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Bộ Nội vụ phản hồi về kiến nghị tiếp tục nghiên cứu sáp nhập xã, phường

Luân Dũng

TPO - Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của cử tri liên quan đến đề nghị tiếp tục nghiên cứu để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về quy mô cho phù hợp.

Gửi kiến nghị đến Quốc hội, cử tri tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Nội vụ kiến nghị Chính phủ xem xét, xây dựng cơ chế chỉ đạo địa phương tăng mức phụ cấp cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở địa phương, nhằm tạo động lực để yên tâm công tác.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về quy mô cho phù hợp.

Trả lời nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Cụ thể, nghị định đã quy định nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ, thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, tiêu chuẩn và thành lập thôn, tổ dân phố trong trường hợp đặc biệt làm căn cứ để các địa phương thực hiện sắp xếp.

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Nghị định cũng quy định tăng mức phụ cấp cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố so với trước đây.

Theo đó, ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp để chi phụ cấp hằng tháng với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Địa phương xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết

Đối với đề nghị tiếp tục nghiên cứu thực hiện sắp xếp cấp xã, Bộ Nội vụ cho hay, tại Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã có quy định nội dung này.

Cụ thể các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, địa phương xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội, không gây xáo trộn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện nay, Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp địa giới hành chính cấp xã do hệ thống đang vận hành ổn định, hiệu quả.

Theo Bộ Nội vụ, trường hợp địa phương thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, đề nghị căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và phù hợp nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại buổi họp báo ngày 11/9, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cũng nêu rõ, trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét việc điều chỉnh, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn, các địa phương phải rà soát, đánh giá tổng thể và kỹ lưỡng từng trường hợp.

"Đây là việc Trung ương, đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương, giao trách nhiệm cho Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy xem xét kỹ lưỡng, đánh giá tổng thể, rà soát từng trường hợp để đề xuất. Đây thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của từng địa phương", ông Phan Trung Tuấn nhấn mạnh, đồng thời cho biết, chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sáp nhập xã, phường.

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#sáp nhập xã #Chính quyền địa phương #quy hoạch #chính sách #đề xuất #Bộ Nội vụ #Chính quyền địa phương

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