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CLIP: Cây cao hàng chục mét bật gốc, đổ ập xuống khu nhà tạm ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Cây xanh cao hàng chục mét bất ngờ bật gốc, đổ ập xuống khu nhà tạm trên đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, TPHCM, làm sập một phần tường gạch và mái tôn. Thời điểm xảy ra sự cố, một người đàn ông đang nằm võng bên trong căn phòng...

Clip cây xanh bật gốc đè vào nhà dân.

Đến chiều 1/10, lực lượng chức năng vẫn khẩn trương khắc phục sự cố cây xanh đè sập một phần tường gạch khu nhà tạm trên đường số 7, Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, TPHCM.

Ông Lê Văn Duy (65 tuổi), người ở trong căn phòng bị cây đè trúng, cho biết: Rạng sáng cùng ngày, nước ngập sâu trong phòng nên ông giăng võng nằm tạm sát vách tường.

Khi trời vừa dứt mưa, ông nghe tiếng động lớn từ ngoài vách. Nhận thấy bất thường, ông vội nhảy khỏi võng, chạy ra ngoài.

“Vừa chạy tới cửa, tôi nghe một tiếng động lớn. Sau đó, cả thân cây đè sập vách tường, mái tôn đổ xuống gần chỗ tôi vừa nằm”, ông Duy kể.

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Tại hiện trường, cây xanh cao hàng chục mét, tán rộng, phần gốc bật lên, lộ rễ. Thân và cành cây đè gãy một đoạn tường gạch, làm sập mái tôn khu nhà tạm.

Ông Hồ Hải Sơn, chủ khu đất bị cây ngã đè, cho biết, hàng cây dọc đường số 7 đã tồn tại hàng chục năm. Theo phản ánh của ông Sơn, việc duy tu, bảo dưỡng và cắt tỉa định kỳ chưa được thực hiện đầy đủ, người dân xung quanh từng tự cắt các nhánh khô nhỏ sà xuống vì lo ngại nguy hiểm.

“Tuyến đường số 7 có rất đông xe cộ, công nhân qua lại. Cây ngã vào đất nhà tôi không gây thiệt hại về người là điều may mắn, nhưng nếu ngã ra giữa đường thì hậu quả khó lường”, ông Sơn nói và kiến nghị đơn vị quản lý rà soát, cắt tỉa hàng cây trong tháng 10.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, hệ thống cây xanh dọc tuyến đường này thuộc trách nhiệm quản lý, chăm sóc và cắt tỉa của Công ty TNHH MTV Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Theo đại diện địa phương, UBND phường đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, yêu cầu phía khu công nghiệp tổ chức cắt tỉa cây xanh nhưng việc triển khai còn chậm do vướng một số thủ tục đấu thầu.

Sau sự cố, địa phương tiếp tục làm việc, yêu cầu đơn vị quản lý đẩy nhanh tiến độ xử lý các cây có nguy cơ ngã đổ. Đại diện địa phương cũng cho biết phía KCN Vĩnh Lộc có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng, khắc phục lại hàng rào bị hư hỏng cho người dân.

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