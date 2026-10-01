Cà Mau kiểm điểm cá nhân liên quan sai sót trong xét nghỉ chế độ 178

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, xét nghỉ chế độ 178.

Ngày 1/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau phản hồi báo chí về việc thực hiện chính sách nghỉ hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước chỉ ra sai sót trong chi trả chế độ cho cán bộ, công nhân viên chức theo Nghị định 178 và 67 của Chính phủ xảy ra tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau, và Ban Quản lý dự án công trình xây dựng tỉnh Cà Mau.

Sau kết quả kiểm toán, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu 2 đơn vị trên thực hiện việc rà soát và xử lý.

Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau có 2 trường hợp nghỉ 178.

Qua rà soát, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau có 8 trường hợp nghỉ theo chế độ 178, với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng. Trong đó có 1 trường hợp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau cũ và 7 trường hợp thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũ.



Tại Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau có 2 trường hợp nghỉ chế độ 178, với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Theo quy định, trước khi xem xét sắp xếp, tinh giản biên chế và thực hiện chính sách, chế độ theo 178 và 67, từng đơn vị phải rà soát, đánh giá tổng thể nhân sự.

Tuy nhiên, Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau chỉ đánh giá những người có đơn xin nghỉ, không đánh giá, xếp loại toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là thiếu sót trong quá trình tham mưu, thực hiện chưa đầy đủ quy trình, thủ tục, đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc rà soát, kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan và chấn chỉnh trong thời gian tới.