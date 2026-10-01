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Dọn gần 100 tấn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Thanh Hiền

TPO - Rác liên tục tấp vào các bãi biển du lịch dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng) những ngày qua. Nhiều loại rác lớn như cây cối, ngư lưới cụ… khiến việc dọn dẹp thêm khó khăn.

Ngày 1/10, công nhân môi trường đô thị cùng các phương tiện tiếp tục có mặt dọc bãi biển ở phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn để thu gom rác.

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Công nhân thu gom những loại rác "khủng" trên biển Đà Nẵng.

Do vùng biển Đà Nẵng có gió mạnh những ngày qua nên một lượng lớn rác theo sóng tấp vào bờ. Không chỉ có các loại rác nhỏ như vỏ chai, xốp, túi ni lon, nhiều loại rác lớn như cây cối, bàn ghế, ngư lưới cụ… liên tục được sóng đẩy vào khiến việc thu gom, dọn dẹp càng thêm vất vả.

Đội Môi trường sông biển (Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng) cho hay trong hai ngày 30/9 – 1/10, đơn vị đã thu gom khoảng 100 tấn rác tại bãi tắm biển số 1, 2, 3, Công viên Biển Đông, T20, T18, Mỹ An, Sao Biển, Mân Thái….

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Đủ loại rác tấp vào các bãi biển du lịch Đà Nẵng .

Khi dọn rác xong, công nhân và phương tiện làm sạch các bãi tắm thêm lần nữa để đảm bảo cảnh quan, giữ gìn vệ sinh môi trường phục vụ người dân, du khách.

Các bãi biển ở khu vực trung tâm Đà Nẵng thu hút một lượng du khách rất lớn, đặc biệt là khách quốc tế. Do đó khi biển động, thiên tai, rác tấp vào nhiều, lực lượng thu gom rác sẽ ưu tiên thu gom ở các bãi tắm biển số 1, 2, 3, Công viên Biển Đông, Mỹ Khê, T20, T18, Mân Thái (thuộc các phường Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn), và bãi biển Xuân Thiều (thuộc phường Liên Chiểu, Hải Vân).

Tiếp theo là các bãi biển Hà Khê, Xuân Hà (phường Thanh Khê) và Sơn Thủy, Non Nước, Tân Trà (phường Ngũ Hành Sơn).

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Bãi biển được làm sạch khẩn trương để phục vụ người dân, du khách.

Trước đó, từ ngày 18 - 27/9, Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng thu gom hàng trăm tấn rác dọc bãi biển Đà Nẵng sau đợt mưa lớn kéo dài.

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#Dọn rác #rác thải #bãi biển #du lịch #môi trường #du khách #Đà Nẵng

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