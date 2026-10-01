Giám đốc Công an Huế công bố đường dây nóng

TPO - Công an TP. Huế vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác về an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn.

Ngày 1/10, Công an TP. Huế cho biết, đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Đình Dương - Giám đốc Công an thành phố, đã chính thức đi vào hoạt động để tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của cơ quan, tổ chức và người dân liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo đó, số điện thoại đường dây nóng là 091.969.75.75, được duy trì 24/7.

Thông qua đường dây nóng, cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể phản ánh, tố giác các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; đồng thời phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế.

Thông tin được tiếp nhận qua cuộc gọi điện thoại, cuộc gọi trên ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS và tin nhắn Zalo.

Theo Công an TP. Huế, việc công bố và duy trì đường dây nóng nhằm mở rộng kênh tiếp nhận thông tin từ cơ sở, tạo điều kiện để người dân, cơ quan, tổ chức kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng công an.

Qua đó, giúp chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.