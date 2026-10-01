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Xã hội

Cục Báo chí tiếp nhận quản lý phát thanh, truyền hình, thông tin đối ngoại

Từ 1/10, Cục Báo chí tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đồng thời tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại từ Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.

Theo Quyết định 2566/QĐ-BVHTTDL, có hiệu lực từ 01/10/2026, Cục Báo chí là cơ quan hành chính thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cục Báo chí có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quản lý nhà nước về báo chí, gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, thông tấn, đặc san; thông tin đối ngoại và truyền thông chính sách.

Theo quyết định, Cục Báo chí thực hiện một số nhiệm vụ như: Thẩm định hồ sơ để Bộ trưởng cấp, thu hồi giấy phép hoạt động báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; trực tiếp cấp phép xuất bản thêm ấn phẩm, phụ trương, chuyên trang, đặc san và kênh chương trình. Cục cũng thẩm định việc cấp, đổi, thu hồi thẻ nhà báo…

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Cục Báo chí tiếp nhận thêm chức năng quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin đối ngoại từ ngày 1/10/2026.

Trong công tác xây dựng chính sách, Cục có nhiệm vụ soạn văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch và đề án phát triển báo chí. Cục chủ trì chính sách đặt hàng, hỗ trợ báo chí và xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm báo chí.

Cục Báo chí quản lý nội dung báo chí trên không gian mạng và quảng cáo trên báo chí; thực hiện lưu chiểu, đo kiểm số liệu báo chí; kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Cục cũng tham mưu việc đình chỉ hoạt động, thu hồi, hoặc tiêu hủy sản phẩm báo chí vi phạm và có quyền đình chỉ họp báo theo quy định. Đồng thời, Cục tham mưu, cho ý kiến về việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí; thúc đẩy phát triển kinh tế báo chí, chuyển đổi số và các mô hình phát triển báo chí mới.

Trong lĩnh vực truyền thông chính sách, Cục hướng dẫn việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; xây dựng mạng lưới truyền thông giữa các bộ, ngành, địa phương.

Đối với thông tin đối ngoại, Cục Báo chí là đầu mối quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài; vận hành các nền tảng Vietnam.vn và aseanvietnam.vn; đón phóng viên nước ngoài; phản bác thông tin sai lệch về Việt Nam; theo dõi, phân tích dư luận báo chí quốc tế về Việt Nam.

Điểm mới đáng chú ý là Cục Báo chí tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đồng thời tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại từ Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại. Quyết định này thay thế Quyết định số 613/QĐ-BVHTTDL năm 2025.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Báo chí có 6 phòng gồm: Văn phòng; Phòng Quản lý báo chí; Phòng Phát thanh, truyền hình; Phòng Kinh tế báo chí và Truyền thông chính sách; Phòng Thông tin đối ngoại; Phòng Pháp luật chính sách. Cục có một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Lưu chiểu báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế.

Báo Tin tức và Dân tộc

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#Cục Báo chí #Bộ Văn hoá thể thao và du lịch #Phát thanh truyền hình #Quản lý báo chí

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