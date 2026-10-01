TPHCM lại mưa trắng trời

TPO - Cơn mưa lớn trút xuống TPHCM chiều 1/10, đúng giờ tan tầm và tan trường, khiến nhiều người tấp lề mặc áo mưa, giao thông di chuyển chậm.
TPO - Rác liên tục tấp vào các bãi biển du lịch dọc tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa, Võ Nguyên Giáp (thành phố Đà Nẵng) những ngày qua. Nhiều loại rác lớn như cây cối, ngư lưới cụ… khiến việc dọn dẹp thêm khó khăn.
TPO - Công an TP. Huế vừa đưa vào hoạt động đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố nhằm tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác về an ninh, trật tự và hoạt động của lực lượng công an trên địa bàn.
TPO - Ngày 1/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm, kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến hết tuổi phục vụ tại ngũ đối với một số cán bộ thuộc các đơn vị của Bộ Quốc phòng.
TPO - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết với 18 dự án điện LNG thuộc danh mục theo dõi hiện chỉ có LNG Hiệp Phước được đánh giá có khả năng đáp ứng tiến độ. Phần lớn các dự án còn lại đang gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai.
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau kiểm điểm các cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, xét nghỉ chế độ 178.
TPO - Ông Đặng Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh.
TPO - Cây xanh cao hàng chục mét bất ngờ bật gốc, đổ ập xuống khu nhà tạm trên đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, TPHCM, làm sập một phần tường gạch và mái tôn. Thời điểm xảy ra sự cố, một người đàn ông đang nằm võng bên trong căn phòng...
TPO - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen các khu vực không hợp tác về thuế. Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ với châu Âu về vấn đề này.
TPO - Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của cử tri liên quan đến đề nghị tiếp tục nghiên cứu để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về quy mô cho phù hợp.
TPO - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ phục hồi sinh kế.
Từ 1/10, Cục Báo chí tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đồng thời tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại từ Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.
TPO - Xã Bát Tràng (TP Hà Nội) phát 1.734 phiếu lấy ý kiến về “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” và 1.486 phiếu về “Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”. Kết quả tổng hợp cho thấy 69,2% ý kiến đồng ý với nội dung điều chỉnh quy hoạch và 95% đồng thuận với phương án hướng tuyến.
TPO - Khu trung tâm hành chính mới của Nghệ An rộng 41,76ha, quy mô phục vụ khoảng 2.130 người, dự kiến có công trình cao tối đa 20 tầng và 2 tầng hầm.
TPO - Viện dẫn Luật Đất đai 2024 phải qua 4 kỳ họp mới được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 2 phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
TPO - Sáng 1/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy.
TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cần chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.