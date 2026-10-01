Ngập sâu ở Thủ Đức: 'Chưa đầy nửa giờ nước tràn vào nhà'

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, huy động người tài bằng những cách linh hoạt; có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế; cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nhiệm, biệt phái có thời hạn; tạo sự trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu và cơ quan nghiên cứu…