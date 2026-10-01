Ngập sâu ở Thủ Đức: 'Chưa đầy nửa giờ nước tràn vào nhà'

TPO - Sau trận mưa lớn kết hợp triều cường tối 30/9 và sáng 1/10, hàng trăm nhà dân tại hẻm 84 đường số 11, phường Thủ Đức, TPHCM vẫn chìm trong nước, nhiều tài sản bị hư hỏng.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đen các khu vực không hợp tác về thuế. Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam tiếp tục trao đổi và hợp tác chặt chẽ với châu Âu về vấn đề này.
TPO - Bộ Nội vụ đã có phản hồi kiến nghị của cử tri liên quan đến đề nghị tiếp tục nghiên cứu để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã về quy mô cho phù hợp.
TPO - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất người có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tại chỗ, đồng thời bổ sung cơ chế hỗ trợ phục hồi sinh kế.
Từ 1/10, Cục Báo chí tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình từ Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; đồng thời tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại từ Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.
TPO - Xã Bát Tràng (TP Hà Nội) phát 1.734 phiếu lấy ý kiến về “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng” và 1.486 phiếu về “Phương án hướng tuyến trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”. Kết quả tổng hợp cho thấy 69,2% ý kiến đồng ý với nội dung điều chỉnh quy hoạch và 95% đồng thuận với phương án hướng tuyến.
TPO - Khu trung tâm hành chính mới của Nghệ An rộng 41,76ha, quy mô phục vụ khoảng 2.130 người, dự kiến có công trình cao tối đa 20 tầng và 2 tầng hầm.
TPO - Viện dẫn Luật Đất đai 2024 phải qua 4 kỳ họp mới được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại Kỳ họp thứ 2 phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
TPO - Sáng 1/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ HĐND thành phố Hà Nội và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố Hà Nội trực thuộc Thành ủy.
TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cần chuẩn bị kỹ lưỡng các đề án, nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, huy động người tài bằng những cách linh hoạt; có việc lớn thì tìm người giỏi nhất để giao, không bó hẹp trong biên chế; cần sử dụng nhóm nghiên cứu liên ngành, nhóm phản ứng nhanh, chuyên gia kiêm nhiệm, biệt phái có thời hạn; tạo sự trao đổi nhân lực giữa cơ quan tham mưu và cơ quan nghiên cứu…
TPO - Sau trận mưa lớn chiều 30/9, đường Phan Huy Ích có nơi ngập hơn 1 mét, nước dâng nhanh và rút chậm. Theo cơ quan chuyên môn, ngoài mưa lớn và triều cường, việc thi công kênh Tham Lương - Bến Cát khiến dòng chảy bị thu hẹp, làm nước khó thoát và gia tăng ngập tại khu vực này.
TPO - Trong lúc di chuyển bằng ghe nhỏ trên sông tại xã Quảng Điền (TP. Huế), một người đàn ông không may rơi xuống nước, ngưng thở. Nhờ được cứu hộ và sơ cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến liên xã Tà Đùng - Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng sụt lún và đứt gãy.
TPO - Trong lúc đi bộ tại bãi biển Lăng Cô (TP. Huế), một người dân phát hiện thi thể nữ giới nằm sát mép nước.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến hàng chục nghìn ha lúa ở Cà Mau bị ngập sâu, trong đó có nhiều diện tích lúa hè thu tới kỳ thu hoạch bị thiệt hại không thể cứu vãn, nông dân chỉ biết đứng trên bờ nhìn thành quả chìm dần trong nước.
TPO - Thành phố đẩy mạnh việc tuyên truyền giúp người dân, du khách nhận biết các hình thức xin ăn biến tướng, vận động không cho tiền, hiện vật trực tiếp, khuyến khích hỗ trợ thông qua các chương trình an sinh xã hội.