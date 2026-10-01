Cho người nước ngoài ăn ở trái phép, một giám đốc công ty bị khởi tố

TPO - Dù biết ông Miah Shek Md Helal (quốc tịch Băng-la-đét) chưa gia hạn giấy tờ cư trú hợp pháp, nhưng ông Lương Văn Vụ, Giám đốc Công ty TNHH Thế Vinh Plywood vẫn bố trí cho người này ăn ở tại xưởng sản xuất của doanh nghiệp và bị khởi tố.

Ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lương Văn Vụ, Giám đốc Công ty TNHH Thế Vinh Plywood, về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trước đó, ngày 26/8/2026, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp Công an xã Bình Thành (tỉnh Thái Nguyên) phát hiện một người quốc tịch Băng-la-đét đang ở và làm việc tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thế Vinh Plywood (xóm Làng Luông, xã Bình Thành) nhưng không có giấy tờ cư trú hợp pháp.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, thu thập tài liệu, chuyển Cơ quan An ninh điều tra xác minh, giải quyết theo quy định.

Ông Miah Shek Md Helal bị xử phạt 35 triệu đồng do vi phạm quy định về cư trú

Theo các tài liệu điều tra, dù biết ông Miah Shek Md Helal (Quốc tịch Băng-la-đét) không có giấy tờ cư trú hợp pháp, nhưng từ ngày 27/7/2026, ông Vụ đã bố trí cho người này ăn ở tại xưởng sản xuất của công ty cho đến khi bị phát hiện.

Ngày 22/9, Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Miah Shek Md Helal số tiền 35 triệu đồng về hành vi “Người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú, gia hạn tạm trú, thẻ tạm trú, không cấp đổi thẻ thường trú quá thời hạn từ 01 năm trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép”.

Ngày 23/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành đưa ông Miah Shek Md Helal vào cơ sở lưu trú để thực hiện các thủ tục trục xuất theo quy định.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khi tiếp nhận người nước ngoài đến làm việc phải kiểm tra giấy tờ liên quan đến cư trú và lao động, thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Khi phát hiện người nước ngoài không có giấy tờ cư trú hợp pháp, cần thông báo kịp thời cho cơ quan công an, không bố trí việc làm, chỗ ở hoặc che giấu hành vi vi phạm.