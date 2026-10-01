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Pháp luật

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Vụ villa, homestay mọc ở rừng phòng hộ Sóc Sơn: Khởi tố 7 bị can

Thanh Hà

TPO - Liên quan đến thông tin phản ánh khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn xuất hiện nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 7 bị can.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án. Video: Trọng Quân
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Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Anh đọc quyết định cưỡng chế vào sáng 4/9.

Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết tại họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 1/10.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Long, trong số 7 bị can bị khởi tố, có ông Nguyễn Văn Hòa, cựu Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ, xã Kim Anh) bị khởi tố điều tra về hành vi nhận hối lộ.

"Hiện vụ án liên quan đến các cán bộ, và một số cơ quan quản lý Nhà nước, do đó chúng tôi chưa thông tin cụ thể. Khi có kết luận điều tra sẽ thông tin sau", Đại tá Long thông tin thêm.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người liên quan, xử lý theo quy định.

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Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Vừa qua, Thành ủy Hà Nội vừa yêu cầu Đảng ủy UBND TP, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Đảng ủy Công an TP Hà Nội kiểm tra xử lý thông tin báo chí phản ánh về vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Qua báo chí phản ánh, khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn xuất hiện nhiều villa, homestay, bungalow và khu nghỉ dưỡng có dấu hiệu vi phạm, bất chấp việc nhiều nguyên cán bộ địa phương đã bị xử lý hình sự do để đất rừng bị “xẻ thịt”.

Đối chiếu với hình ảnh ghi nhận từ năm 2023, nhiều khu đất khi đó mới chỉ xuất hiện hoạt động san gạt, dựng nhà tạm hoặc tập kết vật liệu xây dựng, đến nay đã trở thành những khu nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, đưa vào khai thác kinh doanh. Một số công trình tiếp tục mở rộng quy mô với các hạng mục mới, làm thay đổi đáng kể diện mạo khu vực.

Về việc này, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, làm rõ vi phạm và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có); sớm có văn bản phản hồi cơ quan báo chí.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Đảng ủy Công an Hà Nội lãnh đạo Công an Hà Nội nắm tình hình, làm rõ dấu hiệu vi phạm liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có).

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao theo dõi, nắm bắt thông tin kiểm tra, xác minh; phối hợp với Đảng ủy UBND TP giám sát, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng và cán bộ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; xử lý kỷ luật nghiêm nếu có vi phạm.

Ngày 4/9, UBND xã Kim Anh (TP Hà Nội) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các hạng mục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 4 công trình thuộc khu vực Đồng Đò, thôn Thái Vụ.

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#Rừng phòng hộ Sóc Sơn #Vi phạm đất đai #Kiểm tra xử lý vi phạm #Địa phương Hà Nội #Chính quyền và công an

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