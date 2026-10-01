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Thế giới

Khoảnh khắc máy bay không người lái lao xuống cây cầu ở Kiev rồi phát nổ

Minh Hạnh

TPO - Hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã được ghi nhận gần trụ đỡ của cầu Pivdennyi ở Kiev. Hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng qua cầu đã bị tạm dừng trong khi các chuyên gia kiểm tra kết cấu công trình.

Hãng tin Pravda dẫn lời một phóng viên cho biết, người này đã nhìn thấy một chiếc UAV tấn công cầu Pivdennyi khi đang đi tàu qua cầu. Phóng viên kể lại, một hành khách trên tàu đã hét lên khi thấy UAV, ngay sau đó một vụ nổ xảy ra và tro bụi rơi xuống.

“Không có ai trong toa tàu của tôi bị thương. Tàu đã đưa mọi người đến ga Vydubychi, sau đó không di chuyển tiếp nữa”, phóng viên này nói.

Hình ảnh vụ tấn công. (Nguồn: Pravda)
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Một đám cháy bùng phát trên cầu. (Ảnh: Pravda)

Thị trưởng Kiev - Vitali Klitschko xác nhận hai chiếc UAV đã bắn trúng khu vực gần trụ đỡ của cầu Pivdennyi.

Theo thị trưởng, hoạt động của phương tiện công cộng qua cầu đã bị tạm dừng. Các chuyên gia từ công ty giao thông đô thị Kyivavtoshliakhmist đang đánh giá tình trạng kết cấu cây cầu.

Các kênh Telegram tại địa phương cho rằng phía Nga đã sử dụng máy bay không người lái Geran-5 trong cuộc tấn công.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó ngày 30/9, một UAV đã nhắm trúng Viện Nghiên cứu Hạt nhân ở Kiev. Theo các nhà khoa học, lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu đặt tại đây không bị hư hại. Không có sự thay đổi nào về mức bức xạ nền được ghi nhận.

Các nhà khoa học lưu ý rằng để giảm thiểu rủi ro bức xạ, lò phản ứng đã ở trạng thái ngừng hoạt động kể từ tháng 2/2022, với toàn bộ nhiên liệu trong lõi đã được tháo dỡ. Hoạt động của lò chỉ giới hạn ở việc bảo trì định kỳ các hệ thống an toàn thiết yếu.

Pravda

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#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #Kiev #xung đột Nga - Ukraine

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