Tổng thống Israel vinh danh bốn người hùng ngăn thảm họa trên máy bay Flydubai

TPO - Tổng thống Israel Isaac Herzog đề cử bốn công dân nước này nhận giải thưởng cao quý dành cho lòng dũng cảm, sau khi họ cùng phi hành đoàn khống chế nghi phạm và hỗ trợ đưa máy bay Flydubai hạ cánh an toàn.

Hôm thứ Tư (30/9), Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có cuộc gặp với bốn công dân Israel đã giúp ngăn chặn vụ tấn công trong buồng lái trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai và cho biết ông sẽ đề cử họ nhận huân chương cao quý nhất của Israel dành cho lòng dũng cảm.

Bốn người gồm: Yaniv Hayoun, Shota Musayev, Zvika Manes và Asaf Rajuan. Theo Văn phòng Tổng thống Israel, sau khi nhận được tín hiệu báo động, họ đã tiến vào buồng lái và phối hợp khống chế nghi phạm.

Trong tình huống khẩn cấp, ông Yaniv Hayoun đã tiếp cận buồng lái, khống chế cơ phó và điều khiển máy bay, giúp ổn định tình hình. Trong khi đó, bác sĩ Shota Musayev, hỗ trợ sơ cứu cho cơ trưởng Smit Machchhar, người bị đâm trọng thương trong buồng lái.

“Các anh đã liều mình cứu người khác và ngăn chặn một thảm họa khủng khiếp”, Tổng thống Herzog nói và cho biết sẽ đưa câu chuyện của bốn người lên ủy ban tư vấn về Giải thưởng Anh hùng Dân sự để xem xét trao giải. Những người hùng giải cứu chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai.

Tổng thống Israel cũng cảm ơn cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar, người được đánh giá cao vì đã góp phần cứu sống những người trên máy bay.

Theo lời kể của ông Rajuan và Herzog, trong thời điểm hỗn loạn, mọi người chỉ hành động theo bản năng để sống sót và bảo vệ gia đình.

"Chúng tôi cảm thấy bất lực, lơ lửng giữa không trung và tôi không biết phải nhờ cậy ai. Nhưng tất cả đều là bản năng: sống sót, cứu gia đình, mọi người và bọn trẻ", ông nói.

Tiếp cận buồng lái

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai, UAE, đến Tel Aviv, Israel, hôm 30/9. Máy bay sau đó phải hạ cánh khẩn cấp tại Saudi Arabia sau khi xảy ra vụ tấn công trong buồng lái.

Nhiều câu hỏi đang được đặt ra về việc hành khách đã làm thế nào để tiếp cận buồng lái và ngăn chặn vụ tấn công trên chuyến bay của Flydubai hôm thứ Tư?

Theo phía Israel, cơ trưởng Smit Machchhar đã mở khóa cửa buồng lái từ bên trong dù bị thương nặng. Việc này cho phép các hành khách Israel và thành viên phi hành đoàn tiếp cận buồng lái và khống chế nghi phạm.

"Mặc dù bị thương nặng, anh ấy vẫn xoay sở mở cửa buồng lái - cho phép các hành khách và phi hành đoàn tiếp cận, cứu sống tất cả mọi người", Bộ Ngoại giao Israel viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

UAE mở cuộc điều tra động cơ vụ tấn công

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM, các nhà chức trách Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang điều tra liệu vụ việc có liên quan đến "hoạt động khủng bố" hoặc có "kế hoạch hay chỉ đạo từ trước" hay không.

Giới chức UAE cho biết nước này có thẩm quyền điều tra do máy bay được đăng ký tại nước này. Luật UAE cũng áp dụng đối với các hành vi phạm tội xảy ra trên máy bay của nước này, kể cả khi máy bay đang ở bên ngoài lãnh thổ.

UAE kêu gọi không đưa ra kết luận trước khi cuộc điều tra hoàn tất, và chỉ dựa trên những thông tin được các nguồn chính thức công bố.

