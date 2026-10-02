Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Truyền thông Malaysia khó hiểu với thời gian bù giờ khiến đội nhà mất vé chung kết tức tưởi

Đặng Lai

TPO - Lượt trận hạ màn bảng A FIFA ASEAN Cup đã khép lại với tranh cãi nảy lửa trong dư luận khu vực, đặc biệt là người hâm mộ và truyền thông Malaysia. Tất cả đồng loạt đặt dấu hỏi lớn về công tác bù giờ ở trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh.

6abe73b69dacc.jpg
Mitchell Baker ghi bàn trong thời gian bù giờ để đưa Indonesia vào chung kết

Cụ thể, theo ghi nhận trực tiếp trên sóng truyền hình, thời gian cộng thêm cho hiệp thi đấu thứ hai ban đầu hiển thị chỉ vỏn vẹn 2 phút. Thế nhưng, con số này sau đó bất ngờ tăng vọt lên thành 7 phút bù.

Quyết định kéo dài thời gian ấy đã mở đường cho kịch bản điên rồ nhất diễn ra: Indonesia liên tiếp ghi 2 bàn thắng chớp nhoáng ở phút 90+6 và 90+7. Và pha làm bàn của Mitchell Baker đúng vào phút bù giờ thứ 7 đã giúp tuyển xứ vạn đảo giành ngôi nhất bảng A.

Pha lập công muộn màng của Baker không chỉ đưa Indonesia thẳng tiến vào chung kết mà còn giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực của tuyển Malaysia. Dù xuất sắc nghiền nát Singapore tới 6-0 ở trận đấu cùng giờ, song Harimau Malaya vẫn cay đắng lỡ hẹn với trận tranh ngôi vương.

Kết quả chung cuộc bảng A, Indonesia và Malaysia cùng hiệu số bàn thắng bại cùng là +9 nhưng Indonesia ghi nhiều hơn 2 bàn. Theo quy định, Indonesia là đội tuyển vào chung kết.

Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng bùng nổ dữ dội trên các diễn đàn bóng đá và chuyên trang như Berita Harian lẫn Harian Metro. Rất nhiều cổ động viên Malaysia bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc trước tính minh bạch của trọng tài bàn. Tờ Berita Harian đặt dấu hỏi: “Thật khó tin với con số hiển thị trên bảng điện tử".

833034759-981618161521677-7420295635320390168-n.jpg
Từ con số 2 ban đầu, trọng tài bất ngờ giơ bảng báo có 7 phút

Harian Metro thì viết: "Vấn đề bây giờ không chỉ đơn giản là tại sao Indonesia giành chiến thắng 9-2, mà tại sao thời gian bù giờ tiếp tục được cộng thêm như thể tạo điều kiện cho chủ nhà ghi thêm bàn thắng?".

Trên mạng xã hội, người dùng Facebook Rashmord Zaire mỉa mai: "Từ 2 phút, biết trận đấu bên kia đã kết thúc là bên này bỗng dưng kéo dài thành 7 phút. Quyết tâm vào chung kết đến mức kéo dài thời gian bù giờ, đúng là không bao giờ hết hài hước".

Một tài khoản khác cũng ngán ngẩm thốt lên: "Rõ mồn một thế kia, 2 phút vọt lên 7 phút... Thôi thì Malaysia khỏi vào chung kết cho rồi". CĐV tên Azim bình luận: “Giải đấu FIFA nhưng cách làm việc thì vẫn hết sức ao làng Đông Nam Á”.

Nhìn nhận một cách khách quan, giới chuyên môn chỉ ra rằng trận đấu tại Bung Karno thực tế bị gián đoạn nhiều lần. Quãng thời gian bóng chết kéo dài bắt nguồn từ việc trọng tài chính phải trực tiếp ra màn hình tham khảo công nghệ VAR, cộng thêm vụ xô xát nhỏ giữa cầu thủ đôi bên ở giai đoạn nhạy cảm cuối trận.

Đây được xem là cơ sở để các trọng tài cộng dồn. Dẫu vậy, việc thời gian nâng lên tới 7 phút và cách thức hiển thị thiếu nhất quán, cùng hệ quả trực tiếp khiến Malaysia bị loại cay đắng, chắc chắn sẽ còn biến màn bù giờ này thành đề tài tranh luận dai dẳng tại Đông Nam Á.

Xem thêm

#FIFA ASEAN Cup #Malaysia #trọng tài #bù giờ #Indonesia #tranh cãi #bóng đá #FIFA

Cùng chuyên mục

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

Nhận định Việt Nam vs Pakistan, 16h00 ngày 2/10: Nhẹ nhàng vượt ải

TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng vừa đủ là chắc chắn vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Có lẽ trong bối cảnh hiện tại, thắng 1-0 hoặc 2-0 là đạt yêu cầu với đội.

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

Pakistan mơ mộng điều gì trước thử thách mang tên Việt Nam?

TPO - Sau màn ngược dòng trước Philippines hôm 29/9, Pakistan có thêm lý do để tin rằng họ không cách quá xa những đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng cuộc gặp Việt Nam sẽ là một phép thử khác, để đội bóng Nam Á biết niềm tin ấy có thể đưa họ đi tới đâu.

Messi mua xong đội Hạng Nhì Tây Ban Nha, chuẩn bị ‘tái đấu’ Ronaldo

Messi mua xong đội Hạng Nhì Tây Ban Nha, chuẩn bị ‘tái đấu’ Ronaldo

TPO - Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm CD Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha. Bước đi này không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp kinh doanh của El Pulga mà còn chính thức tái khởi động cuộc đối đầu kinh điển giữa anh và Cristiano Ronaldo, trên một “chiến trường” mới.

Wirtz và Bischof

Jurgen Klopp có chiến thắng đầu tiên cùng tuyển Đức

TPO - Tuyển Đức đã có câu trả lời mạnh mẽ sau khởi đầu không như kỳ vọng dưới thời Jurgen Klopp. Chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Munich giúp Die Mannschaft giải tỏa sức ép và mở ra những tín hiệu lạc quan cho chặng đường phía trước.

Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước

Asiad 20: Tuyển Golf nam qua cắt, tuyển nữ dừng bước

TPO - Ngày thi đấu thứ hai của môn golf tại Asiad 20 đã khép lại với những diễn biến trái chiều. Đội tuyển nam Việt Nam giành quyền bước vào hai vòng đấu cuối, trong khi đội tuyển nữ dừng bước sau khi không thể vượt qua cắt loại.

Sao trẻ Thái Lan 'sướng phát khóc' vì ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

Sao trẻ Thái Lan 'sướng phát khóc' vì ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam

TPO - Chaiyaphon Otton đã có những chia sẻ rất chân thành sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan trong trận gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan, cầu thủ 23 tuổi thừa nhận tình huống ghi bàn là anh “sợ việt vị nên sút luôn”, đồng thời anh bày tỏ niềm cảm xúc vỡ òa vì khoảnh khắc này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe