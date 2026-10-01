Đội tuyển Việt Nam tập luyện ở Jakarta, quyết đấu Pakistan

TPO - Chiều 1/10, đội tuyển Việt Nam bước vào tập luyện ở thủ đô Jakarta. Đội đang tỏ ra sẵn sàng cho trận đấu với Pakistan để định đoạt tấm vé vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.
TPO - Nhiều cổ động viên hủy follow (theo dõi) kênh chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha trên Instagram sau khi CR7 tuyên bố rời đội để sang Madrid.
TPO - Ngày thi đấu thứ hai của môn golf tại Asiad 20 đã khép lại với những diễn biến trái chiều. Đội tuyển nam Việt Nam giành quyền bước vào hai vòng đấu cuối, trong khi đội tuyển nữ dừng bước sau khi không thể vượt qua cắt loại.
TPO - Indonesia cần thắng đậm Bangladesh để vượt lên Malaysia trong cuộc đua giành vị trí nhất bảng A.
TPO - Chaiyaphon Otton đã có những chia sẻ rất chân thành sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Thái Lan trong trận gặp Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan, cầu thủ 23 tuổi thừa nhận tình huống ghi bàn là anh “sợ việt vị nên sút luôn”, đồng thời anh bày tỏ niềm cảm xúc vỡ òa vì khoảnh khắc này.
TPO - HLV Kim Sang-sik cho Ngô Đăng Khoa thi đấu 10-15 phút mỗi trận trước Philippines và Thái Lan. Tuy nhiên, màn trình diễn của tân binh tuyển Việt Nam không ấn tượng.
TPO - Cristiano Ronaldo đã rời đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha giữa đợt tập trung, gây tranh cãi về lý do và mối quan hệ với HLV Jorge Jesus cùng nội bộ đội tuyển. Trong bối cảnh đó, chị gái của anh đã lên tiếng.
TPO - Cristiano Ronaldo đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) sau khi bất ngờ rời trại tập trung của đội tuyển ngay trước trận đấu với Đan Mạch tại Nations League.
TPO - Nhận định bóng đá Đan Mạch vs Bồ Đào Nha, 01h45 ngày 2/10, lượt 3 bảng A4 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm trước chuyến làm khách của Bồ Đào Nha tại Copenhagen, sau khi anh bất ngờ rời đội. Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha có tiếp tục giành chiến thắng?
TPO - Nhận định bóng đá Đức vs Serbia, bảng 2 League A UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một điểm sau hai lượt trận rõ ràng chưa phải khởi đầu mà Jurgen Klopp mong muốn cùng tuyển Đức. Trước Serbia, liệu nhà cầm quân người Đức có thể giúp đội bóng của mình giải tỏa sức ép bằng một màn trình diễn thuyết phục?
TPO - Nhận định bóng đá Indonesia vs Bangladesh, FIFA ASEAN Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Indonesia chỉ cần thắng Bangladesh là vào chung kết FIFA ASEAN Cup và thầy trò HLV Herdman phải làm được điều này bằng mọi giá.
TPO - Argentina đã khởi đầu chặng đường không Lionel Messi bằng chiến thắng 4-0 trước Bolivia tại Cordoba rạng sáng 1/10. Lautaro Martinez tiếp tục cho thấy giá trị của một chân sút chủ lực còn tiền vệ Nico Paz để lại dấu ấn đậm nét với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.
The Golfers Tournament 2026 Presented by EOC Vietnam diễn ra ngày 4/11 tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, mở rộng cơ hội tham dự cho golfer nghiệp dư có Handicap Index không quá 9.0. Dù rút thể thức từ 36 hố xuống còn 18 hố, giải vẫn giữ thiết lập sân khó, đặt ra thử thách về kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và bản lĩnh.
TPO - Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026 dù là kết quả đã được dự báo từ trước, nhưng khi kịch bản này trở thành hiện thực thì vẫn tạo ra không ít luồng tranh cãi trái chiều, và thậm chí còn có những lời chỉ trích nhắm vào HLV Kim Sang-sik.
TPO - Nhận định bóng đá Malaysia vs Singapore, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Malaysia đang nắm giữ lợi thế nhất định cả về tâm lý lẫn vị thế bảng đấu. Trước Singapore, liệu họ có bảo vệ thành công?
TPO - Trong khi 10 cán bộ y tế phải chăm sóc 348 vận động viên Việt Nam thi đấu ở nhiều địa điểm tại Asiad 20, thần đồng điền kinh Thái Lan Puripol Boonson có một nhóm hỗ trợ chuyên biệt gồm chuyên gia điền kinh, nhân viên y tế và trợ lý. Sự khác biệt về cách bố trí nhân lực đặt ra yêu cầu cấp bách đầu tư sâu hơn cho y học thể thao và phục hồi ở Việt Nam.
Giải chạy VPBank Hanoi International Marathon (VPIM) 2026 chính thức trở lại từ ngày 16 - 18/10, quy tụ hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế, mang đến hành trình khám phá Thủ đô qua những cung đường biểu tượng.