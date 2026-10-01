Đội tuyển Việt Nam tập luyện ở Jakarta, quyết đấu Pakistan

TPO - Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở lượt trận thứ 2 FIFA ASEAN Cup 2026 dù là kết quả đã được dự báo từ trước, nhưng khi kịch bản này trở thành hiện thực thì vẫn tạo ra không ít luồng tranh cãi trái chiều, và thậm chí còn có những lời chỉ trích nhắm vào HLV Kim Sang-sik.