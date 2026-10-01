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Thể thao

Đội tuyển Việt Nam tập luyện ở Jakarta, quyết đấu Pakistan

Hữu Phạm
Đặng Lai

TPO - Chiều 1/10, đội tuyển Việt Nam bước vào tập luyện ở thủ đô Jakarta. Đội đang tỏ ra sẵn sàng cho trận đấu với Pakistan để định đoạt tấm vé vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

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Ban huấn luyện khảo sát sân tập trước khi bước vào buổi rèn quân (ảnh: Hữu Phạm)
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HLV Kim Sang-sik tỏ ra trầm tư, có lẽ vì ông hiểu áp lực đang dâng cao sau trận thua Thái Lan 0-2
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Các đội họp ngắn trước buổi tập luyện tại sân thuộc Khu phức hợp thể thao Gelora Bung Karno (Jakarta)
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Các cầu thủ khởi động nhẹ trước giờ tập với bóng
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Các cầu thủ nhập tịch của đội đang tỏ ra sung sức
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Hoàng Hên trao đổi với đàn em Williams Minh Hoàng để cả hai cải thiện phong độ cho trận đánh cuối
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Sau phần khởi động nhẹ cùng chuyên gia thể lực để giải phóng sức ỳ, ban huấn luyện nhanh chóng chia đội hình thành các nhóm nhỏ thực hiện bài tập thoát pressing ở phạm vi hẹp.
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Các cầu thủ được yêu cầu liên tục đảo hướng nhằm rèn khả năng phản xạ và xử lý nhanh trước sự áp sát tầm cao từ đối phương.
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Pendant Quang Vinh vui vẻ chuyền bóng với các đồng đội
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Các cầu thủ giàu tốc độ như Đình Bắc sẽ tiếp tục được kỳ vọng khi Việt Nam gặp Pakistan, một đối thủ sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, lối chơi thiên về va chạm và bóng dài đặc trưng của khu vực Nam Á.
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Các tiền vệ trung tâm được yêu cầu giữ vai trò “trạm trung chuyển”, ưu tiên những đường chuyền ngắn đập nhả nhằm kéo giãn cự ly đội hình Pakistan, tránh rơi vào những pha đấu tay đôi bất lợi về mặt thể hình.
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Tổ thủ môn như thường lệ tập riêng, trận cuối Trung Kiên được kỳ vọng có thể được trao cơ hội
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#Đội tuyển Việt Nam #Pakistan #FIFA ASEAN Cup #tập luyện #Jakarta #bóng đá

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