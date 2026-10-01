Ngô Đăng Khoa đang 'ngợp' ở tuyển Việt Nam?

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Ngô Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Adou Minh là 3 tân binh của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup. Williams và Adou Minh đã chứng tỏ giá trị với HLV Kim Sang-sik, được bố trí đá chính tại giải đấu trên đất Indonesia. Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị và chưa thể hiện được nhiều.

Ở trận Việt Nam thắng Philippines, HLV Kim tung Đăng Khoa vào sân từ phút 70 để tăng cường hàng công, nỗ lực ghi thêm bàn để nới rộng cách biệt. Đến trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2, Đăng Khoa có 10 phút để thể hiện, trong thế trận hàng công Việt Nam cần tăng cường tốc độ, sức công phá ở biên để khoan phá hàng thủ Thái Lan.

Tiền đạo của CLB Công an TPHCM không có nhiều cơ hội chạm bóng. Khi cơ hội đến chân, các pha xử lý của Đăng Khoa không để lại dấu ấn đáng kể nào. Trước Philippines, Đăng Khoa cầm bóng hướng vào vòng cấm, đối đầu hậu vệ Nyholm. Đây là pha bóng sở trường của tân binh tuyển Việt Nam để phát huy tốc độ và kỹ năng 1vs1.

Sau tình huống bứt tốc, Đăng Khoa ngã xuống sân. Trọng tài thổi phạt đền cho Việt Nam và rút thẻ đỏ cầu thủ Philippines. Tuy nhiên, trọng tài xem VAR và rút lại quyết định thổi phạt, xóa thẻ cho cầu thủ Philippines. Các góc máy quay chậm cho thấy Đăng Khoa bị tác động không đủ mạnh để ngã xuống sân như vậy.

Sau cùng, Đăng Khoa không xử lý tốt và bỏ lỡ một cơ hội tấn công thuận lợi của Việt Nam. Tiền đạo mang 2 dòng máu Việt - Australia có 2 lựa chọn là phối hợp với đồng đội hoặc tự cầm bóng đột phá. Theo đúng thói quen của Đăng Khoa từ CLB, anh thích cầm bóng đột phá hơn. Trước hậu vệ Philippines, Đăng Khoa đặt trụ không vững và thiếu tốc độ để vượt qua chốt chặn cuối cùng.

Đến trận Thái Lan, Đăng Khoa chạm bóng không quá 5 lần trong 10 phút xuất hiện trên sân. Dấu ấn duy nhất của tiền vệ 20 tuổi là tình huống cầm bóng trước vòng cấm, xử lý 2 nhịp và dứt điểm bằng chân không thuận (chân trái). Tuy nhiên, cú vung chân của Đăng Khoa đưa bóng dội vào người hậu vệ Thái Lan.

Khoảnh khắc Đăng Khoa ngã xuống sân, trọng tài xem VAR và hủy quyết định thổi phạt, xóa thẻ đỏ. Ảnh: ﻿Đăng Khoa.

Qua 2 trận Đăng Khoa ra sân cho Việt Nam, có 2 vấn đề chính đang kìm hãm khả năng tỏa sáng của tiền đạo này: Đăng Khoa chỉ mới lần đầu hội quân với đội tuyển, chưa có nhiều thời gian để phối hợp nhuần nhuyễn với đồng đội. Điều thứ 2, tiền đạo của CLB Công an TPHCM vào sân trong những phút cuối và chơi trong thế trận đặc biệt căng thẳng của đội tuyển. Đăng Khoa đã thật sự bị "khớp" vì sự căng thẳng của đội tuyển, chính tiền đạo này không có cơ hội để xử lý mạo hiểm khi có bóng.

Việt Nam sẽ đối đầu Pakistan ở lượt cuối. Nhiều khả năng HLV Kim trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị có thêm thời gian thi đấu ở FIFA ASEAN Cup. Đăng Khoa là vị trí rất cần được HLV Kim trao cơ hội ra sân nhiều hơn ở giải đấu này. Bên cạnh đó, Hai Long chưa thi đấu nhiều từ đầu giải. Williams Minh Hoàng và Tài Lộc cũng cần có thêm cơ hội để tỏa sáng, ghi điểm trong mắt HLV Kim.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập bổ sung Đăng Khoa lên tuyển thế chỗ Thành Chung thay vì một trung vệ. Điều này chứng minh HLV Kim tin tưởng tiền đạo 20 tuổi ra sao. Trước đó, ông Kim cũng điền tên Đăng Khoa vào danh sách sơ bộ dự ASEAN Cup 2026 trước khi tiền đạo này rút lui vì chấn thương.

Ở tuổi 20, Đăng Khoa còn nhiều thời gian phát triển và sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam. Được góp mặt tại FIFA ASEAN Cup là trải nghiệm quý để Đăng Khoa nhìn rõ thực lực cá nhân đang đứng ở đâu, cần thay đổi những gì để có chỗ đứng và tỏa sáng ở đội tuyển.