Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bóng bàn CAND - T&T: Khi sức mạnh tập thể tạo nên những nhà vô địch

Tiểu Phùng

TPO - Giành 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ và đứng đầu toàn đoàn tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 2026 ở Vĩnh Long, CAND - T&T khẳng định vị thế số 1 của bóng bàn quốc nội.

anh-chup-man-hinh-2026-10-01-luc-044730.png
Trần Mai Ngọc ngày càng hoàn thiện kỹ năng chơi bóng, trở nên "vô đối" trong nước

Khép lại giải đấu ngày 30/9, CAND - T&T giành HCV ở 6 trên 7 nội dung: đồng đội nam, cả ba nội dung đôi, đơn nam và đơn nữ. Việc cùng lúc vô địch hai nội dung đơn tiếp tục khẳng định sức mạnh vượt trội của đội ở các nội dung cá nhân. Trước đó, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, CAND - T&T cũng giành HCV cả đơn nam lẫn đơn nữ. Đó là lần đầu tiên sau 40 năm mới có một đoàn chiến thắng ở cả hai nội dung danh giá nhất này.

Nhưng đằng sau bảng thành tích là những câu chuyện cho thấy ở tập thể này, không ai chiến thắng một mình.

Chiến thắng ngoài mong đợi

HLV Vũ Mạnh Cường cho biết kết quả vượt ngoài mong đợi của ban huấn luyện, và điều ông hài lòng nhất là đội đã lấy lại HCV đồng đội nam. Tại Đại hội TDTT toàn quốc, CAND - T&T từng bị chính Hải Phòng loại ở bán kết. Khi gặp lại đối thủ này ở chung kết, ông thừa nhận không nghĩ đội có thể thắng.

anh-chup-man-hinh-2026-10-01-luc-044745.png
Lê Đình Đức thi đấu xuất sắc khi thắng cả hai tay vợt mạnh là Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) và Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) để góp công lớn mang lại tấm HCV đồng đội nam cho CAND-T&T.

Trận đấu căng thẳng đến phút cuối. Mở màn, Đinh Anh Hoàng để thua Đoàn Bá Tuấn Anh, cựu vô địch quốc gia, với tỷ số sát nút 2-3. Lê Đình Đức kéo lại thế trận khi thắng Duy Phong 3-1. Tạ Hồng Khánh thắng tiếp 3-1, đưa CAND - T&T vượt lên dẫn 2-1. Hoàng để thua ở trận thứ tư, tỷ số trở về 2-2.

Toàn bộ áp lực dồn lên vai Đức trong trận quyết định, và đối thủ lại là Tuấn Anh, người từng đánh bại anh cả ở nội dung đơn lẫn đồng đội tại Đại hội. Lần này, Đức thi đấu điềm tĩnh, bản lĩnh và mang về HCV cho cả đội. Trước đó ở bán kết, CAND - T&T thắng Hà Nội 3-0, trong đó Đức thắng Nguyễn Anh Tú 3-0.

Chiến thắng 3-2 ấy tóm gọn tinh thần của CAND - T&T. Khi Hoàng gặp khó, Đức và Khánh đứng ra gánh vác. Không ai bị bỏ lại, chiến thắng thuộc về tất cả.

Ở các nội dung đôi, Hoàng đáp lại bằng hai tấm HCV. Anh cùng Đức vô địch đôi nam sau trận chung kết nội bộ với đồng đội Tạ Hồng Khánh - Vũ Mạnh Huy. Anh còn cùng Trần Mai Ngọc giành HCV đôi nam nữ, đánh bại cặp Nguyễn Quang Trường - Lâm Thư Cúc (Quân đội). Theo HLV Vũ Mạnh Cường, đây là lần đầu cặp đôi này trở lại ngôi vô địch sau nhiều năm. Hoàng và Mai Ngọc từng giành tấm HCV lịch sử tại SEA Games 32 sau khi thắng đôi VĐV mạnh của Singapore.

Trần Mai Ngọc: nữ hoàng của giải đấu

Mai Ngọc là tay vợt thành công nhất giải với 3 HCV. Ngoài đôi nam nữ, chị cùng Hoàng Trà My vô địch đôi nữ sau khi thắng cặp Trần Diệu Linh - Lâm Thư Cúc (Quân đội).

anh-chup-man-hinh-2026-10-01-luc-044730.png
Sau tấm HCV đơn nữ tại Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ X, Trần Mai Ngọc tiếp tục tỏa sáng với 3 HCV tại giải lần này (ảnh Anh Tùng)

Ở đơn nữ, chị thắng cựu vô địch quốc gia Nguyễn Thị Nga 4-1 tại bán kết. Trong trận chung kết gặp Chung Thị Mỹ Huyền (Tây Ninh), Mai Ngọc thua set đầu nhưng không hề nao núng. Chị bình tĩnh thắng liền bốn set, trong đó có màn ngược dòng từ 2-6 ở set 3 đầy kịch tính. Sự điềm tĩnh và bản lĩnh ấy là những phẩm chất được rèn giũa trong môi trường kỷ luật của CAND - T&T.

Điểm nhấn lớn nhất của giải là nội dung đơn nam, nơi cả bốn tay vợt vào bán kết đều thuộc CAND - T&T. Vũ Mạnh Huy nhất bảng, lần lượt vượt qua những VĐV mạnh của TP.HCM, Hà Nội và Quân đội. Ở chung kết, anh hạ đàn anh Lê Đình Đức 4-1 để giành danh hiệu quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp.

Về phần Đức, anh một lần nữa đánh bại Đoàn Bá Tuấn Anh ở tứ kết, lần thứ hai trong cùng một giải đấu. Đức rời Vĩnh Long với HCV đồng đội nam, HCV đôi nam và HCB đơn nam, một trong những giải đấu thành công nhất sự nghiệp.

Chức vô địch của Huy càng ý nghĩa khi anh là con trai HLV Vũ Mạnh Cường, người từng hai lần vô địch SEA Games. Từ người cha từng đứng trên đỉnh khu vực đến người con lần đầu chạm tay vào danh hiệu quốc gia, câu chuyện hai cha con là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống trong mái nhà CAND - T&T.

Khi đối thủ lớn nhất là đồng đội

Hai trận chung kết nội bộ ở đôi nam và đơn nam là hình ảnh rõ nhất cho sự thống trị và chiều sâu lực lượng của CAND - T&T. Huy và Đức vừa kề vai giành HCV đồng đội nam đã gặp nhau ở chung kết đơn. Cặp Hoàng - Đức gặp cặp Khánh - Huy ở chung kết đôi. Dù ai thắng, niềm vui vẫn thuộc về cả tập thể.

anh-chup-man-hinh-2026-10-01-luc-044807.png
Vũ Mạnh Huy tiếp nối truyền thống của gia đình khi vô địch đơn nam ở giải đấu quốc gia (ảnh Anh Tùng)

Đó là tinh thần của lực lượng CAND: cạnh tranh để cùng tiến bộ, đoàn kết để cùng chiến thắng. Sáu tấm HCV không đến từ vài ngôi sao đơn lẻ mà từ một hệ thống vận hành bài bản. Hệ thống ấy gồm môi trường rèn luyện kỷ luật của lực lượng CAND, sự đồng hành bền bỉ của Tập đoàn T&T và một ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Nhiều gương mặt cùng góp mặt trên bục nhận huy chương: Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Vũ Mạnh Huy, Tạ Hồng Khánh, Trần Mai Ngọc, Hoàng Trà My, Nguyễn Thị Phương Linh, Trương Bảo Linh. Khi một người gặp khó, luôn có người sẵn sàng thay thế và tỏa sáng.

Thành công trên là kết quả của mô hình hợp tác bền bỉ giữa ngành Công an và Tập đoàn T&T Group. Sự kết hợp ấy đã tạo nên một tập thể vừa có kỷ luật, vừa có chiều sâu. Đây cũng là minh chứng cho hiệu quả của mô hình xã hội hóa thể thao để nuôi dưỡng những nhà vô địch.

Xem thêm

#Bóng bàn #Trần Mai Ngọc #bóng bàn CAND-T&T #Lê Đình Đức #Đại hội TDTT toàn quốc

Cùng chuyên mục

Lịch thi đấu 20 ngày 1/10: Cầu mây nữ tiếp đà thắng

Lịch thi đấu 20 ngày 1/10: Cầu mây nữ tiếp đà thắng

TPO - Đoàn Thể thao Việt Nam có những điểm hẹn đáng chú ý ở vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam, tứ kết cung 3 dây nam và bán kết Liên Minh Huyền Thoại. Cầu mây nữ 4 người, kỳ vọng vàng lớn nhất lúc này, tiếp tục cuộc đua vào bán kết.

U23 Nhật Bản vào chung kết Asiad 20 sau 10 loạt sút luân lưu

TPO - Màn đọ sức gay cấn giữa U23 Nhật Bản và U23 Uzbekistan không chỉ kéo dài sau 90 phút thi đấu chính thức, 30 phút hiệp phụ mà còn diễn ra ở loạt sút luân lưu cân não khi 2 đội phải thực hiện tới 10 loạt sút mới xác định đội vào chung kết. Đối thủ của U23 Nhật Bản ở trận đấu cuối cùng là U23 Hàn Quốc, trong khi U23 Uzbekistan sẽ đọ sức cùng U23 Trung Quốc ở trận tranh HCĐ.

Nhận định Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10: Argentina bắt đầu học cách sống thiếu Messi

Nhận định Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10: Argentina bắt đầu học cách sống thiếu Messi

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Bolivia, 07h00 ngày 1/10, giao hữu quốc tế - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Argentina bước vào trận đấu đầu tiên sau thất bại ở chung kết World Cup 2026 và cũng là trận đầu tiên trong giai đoạn chuẩn bị cho ngày Lionel Messi chia tay đội tuyển.

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

32 đội quy tụ tại ở Siêu giải Pickleball 3 miền tại Hà Nội

Giải Pickleball Đồng đội 3 miền 2026 – Grand K Hotel Suites Hanoi Championship sẽ chính thức khai mạc vào ngày 2/10 tại Hà Nội. Sân chơi này được kỳ vọng trở thành "Ngày hội Pickleball" hoành tráng trong năm, quy tụ cộng đồng người chơi xuất sắc trên toàn quốc.

Ngược dòng hạ U23 Trung Quốc, U23 Hàn Quốc tiến vào chung kết Asiad 20

TPO - Mặc dù bị thủng lưới trước từ giữa hiệp 1, các cầu thủ U23 Hàn Quốc vẫn bình tĩnh triển khai thế trận để ghi bàn gỡ hòa rồi có bàn vượt lên ở những phút cuối cùng trận đấu. Chiến thắng 2-1 trước U23 Trung Quốc giúp đội bóng xứ Kim chi tiến vào trận đấu cuối cùng, bảo vệ tấm HCV Asiad giành được tại Hàng Châu, Trung Quốc năm 2023.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn đang nói không với sử dụng cầu thủ nhập tịch (ảnh Hữu Phạm)

Đội tuyển Việt Nam: Câu chuyện phía sau các cầu thủ nhập tịch

TPO - Thắng thua 1 trận đấu là bình thường, Thái Lan từng 2 lần thua Việt Nam ở giải đấu danh giá nhất khu vực như ASEAN Cup. Kết quả một trận đấu đôi khi được quyết định chỉ 1 centimes hoặc tích tắc sai lầm. Nhưng đâu là vấn đề đáng lưu tâm của đội tuyển Việt Nam sau trận đấu với Thái Lan hôm qua?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe