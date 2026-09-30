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Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm hạ nhà vô địch thế giới, vào chung kết Asiad 20

Trọng Đạt

TPO - Võ sĩ Việt Nam đánh bại Alua Balkibekova (Kazakhstan) 5-0 ở bán kết hạng 51kg nữ trưa 30/9, qua đó giành quyền tranh HCV boxing Asiad 20.

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Nguyễn Thị Tâm hạ nhà vô địch thế giới, vào chung kết Asiad 20. Ảnh: B.L

Nguyễn Thị Tâm tạo dấu ấn lớn tại sàn boxing Asiad 20 khi vượt qua Alua Balkibekova, nhà vô địch thế giới hạng 51kg năm 2025, bằng chiến thắng tuyệt đối 5-0. Kết quả giúp tay đấm Việt Nam ít nhất giành HCB và góp mặt ở trận chung kết.

Trước bán kết, Tâm đã chắc chắn có huy chương sau khi thắng Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0 ở tứ kết. Tuy nhiên, thử thách lần này khó khăn hơn nhiều khi Balkibekova là một trong những võ sĩ hàng đầu thế giới ở hạng cân 51kg. Võ sĩ Kazakhstan từng giành HCV giải vô địch thế giới do World Boxing tổ chức năm 2025.

Ngay từ hiệp đầu, Tâm chủ động tấn công, giữ cự ly hợp lý và phát huy những cú đấm trái. Balkibekova đáp trả bằng tốc độ cùng các pha phản công liên tiếp, khiến hiệp đấu diễn ra giằng co. Bốn trong năm giám định chấm Tâm thắng 10-9; người còn lại nghiêng về đối thủ.

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Sang hiệp hai, Balkibekova gia tăng sức ép để tìm cách xoay chuyển thế trận. Tâm duy trì sự tập trung, di chuyển linh hoạt và chọn thời điểm ra đòn. Cục diện trên bảng điểm không thay đổi: bốn giám định tiếp tục chấm võ sĩ Việt Nam thắng hiệp, một người cho điểm cao hơn đối thủ Kazakhstan.

Nắm lợi thế sau hai hiệp, Tâm bước vào hiệp cuối với sự tự tin. Cô thi đấu chắc chắn, kiểm soát thế trận và tiếp tục tung ra những đòn đánh hiệu quả. Lần này, cả năm giám định đều chấm Tâm thắng 10-9.

Kết thúc ba hiệp, ba giám định chấm Tâm thắng 30-27, hai người còn lại chấm 29-28. Nguyễn Thị Tâm được xử thắng 5-0, khép lại trận bán kết bằng màn trình diễn thuyết phục trước nhà vô địch thế giới.

Chiến thắng cũng là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trở lại của Tâm sau chấn thương. Từng giành HCB thế giới năm 2023, nữ võ sĩ giàu kinh nghiệm của boxing Việt Nam giờ đứng trước cơ hội chinh phục tấm HCV Asiad đầu tiên trong sự nghiệp.

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#Nguyễn Thị Tâm #boxing #Asiad 20 #chung kết #vật thể vô địch

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