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Thể thao

Golf Việt Nam ra quân ở Asiad 20: Thử thách lớn chờ các tuyển thủ trẻ

Trọng Đạt

TPO - Năm golfer Việt Nam bước vào tranh tài tại Asiad 20 từ ngày 30/9, đối đầu nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm trên sân Kasugai Country Club, Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để các tuyển thủ trẻ tích lũy trải nghiệm ở đấu trường lớn của châu lục.

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Đội tuyển golf Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản từ ngày 28/9, bắt đầu làm quen với thời tiết và sân đấu trước khi bước vào những ngày tranh tài chính thức. Đội hình nam gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh; đội nữ có Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh.

Môn golf tại Asiad 20 diễn ra từ ngày 30/9 đến 3/10 tại Kasugai Country Club - East Course, tỉnh Aichi. 66 golfer nam và 45 golfer nữ tranh tài ở bốn nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.

Trong đội hình Việt Nam, Nguyễn Anh Minh và Lê Khánh Hưng từng dự Asiad 19 tại Hàng Châu năm 2023. Nguyễn Tuấn Anh, Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh lần đầu góp mặt ở sân chơi này.

Ngày ra quân 30/9, các golfer nam Việt Nam lần lượt xuất phát tại Tee 10 trong buổi sáng, theo giờ địa phương. Lúc 7h30, Lê Khánh Hưng thi đấu cùng Randy Arbenata Mohamad Bintang (Indonesia) và Badal Hossain (Bangladesh).

Đến 7h41, Nguyễn Anh Minh bước vào vòng đấu với Naraajie Emerald Ramadhanputra (Indonesia) và Jamal Hossain (Bangladesh). Nguyễn Tuấn Anh khép lại nhóm xuất phát của đội nam lúc 7h52, cùng Jonathan Wijono (Indonesia) và Mohammad Siddikur Rahman (Bangladesh), golfer 41 tuổi từng hai lần vô địch Asian Tour.

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Sân Kasugai Country Club.

Ở nội dung nữ, Lê Nguyễn Minh Anh xuất phát lúc 11h25 tại Tee 10, cùng Dilyara Bulambayeva (Kazakhstan) và Nada Mir (Qatar). Nguyễn Khánh Linh ra sân lúc 11h36, thi đấu với Jamie Camero (UAE) và Altanbileg Gantumur (Mông Cổ).

Giải đấu năm nay quy tụ nhiều golfer hàng đầu châu Á, trong đó có những vận động viên từng thi đấu tại PGA Tour, LPGA Tour và những golfer nghiệp dư hàng đầu thế giới.

Ngày mở màn đã có sự góp mặt của nhiều tên tuổi đáng chú ý. Tại Tee 1 lúc 8h20, Kim Joohyung (Tom Kim, Hàn Quốc) thi đấu cùng Keita Nakajima (Nhật Bản), cựu số một thế giới nghiệp dư, và Taichi Kho (Hong Kong, Trung Quốc), đương kim vô địch cá nhân nam.

Ở nội dung nữ, nhóm xuất phát lúc 12h37 tại Tee 1 có Yin Ruoning (Trung Quốc), nhà vô địch một giải major; Aira Nagasawa (Nhật Bản), golfer đang đứng thứ 11 thế giới nghiệp dư nữ; và Arpichaya Yubol (Thái Lan).

Với phần lớn thành viên lần đầu dự Asiad, những ngày thi đấu tại Kasugai Country Club sẽ là phép thử đáng kể đối với golf Việt Nam. Việc cùng tranh tài với các golfer hàng đầu châu Á giúp tuyển thủ Việt Nam có thêm trải nghiệm, đồng thời đánh giá năng lực trong môi trường cạnh tranh ở cấp độ cao.

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