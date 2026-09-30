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CĐV Thái Lan: 'Thắng Việt Nam lúc nào cũng mang lại cảm xúc tuyệt vời nhất'

Đặng Lai

TPO - Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đại kình địch Việt Nam vào tối 29/9 đã châm ngòi cho một làn sóng cuồng nhiệt bùng nổ khắp các nền tảng mạng xã hội xứ Chùa vàng.

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Ngay sau hồi còi mãn cuộc vang lên trên đất Indonesia, các trang cộng đồng bóng đá lớn nhất Thái Lan như Changsuek, Main Stand, Pantip... cho đến các diễn đàn Instagram, Facebook đều đồng loạt phủ kín sắc xanh áo đấu cùng hàng chục nghìn lượt tương tác ngập tràn sự tự hào lẫn phấn khích.

Tâm điểm của các cuộc thảo luận đổ dồn vào trang fanpage chính thức của Changsuek (đội tuyển quốc gia Thái Lan). Dưới bài đăng thông báo tỷ số chung cuộc, phần lớn bình luận đều ca ngợi đẳng cấp và bản lĩnh lạnh lùng của Voi chiến.

Một cổ động viên tên Somchai để lại bình luận nhận được hàng nghìn lượt thích: "Một chiến thắng không ồn ào nhưng thể hiện trọn vẹn sự vượt trội. Việt Nam vẫn rất nhiệt huyết, nhưng khi bước ra sân trung lập sòng phẳng, chúng ta đã cho thấy ai mới thực sự là ông vua kiểm soát trận đấu”. Rất nhiều ý kiến đồng tình rằng Thái Lan thi đấu thong dong, kỷ luật và bóp nghẹt mọi ý đồ phản công của đối thủ một cách già rơ.

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Đội tuyển Thái Lan đã khiến hệ thống vận hành của Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Trên diễn đàn Pantip - nơi nổi tiếng với những bài phân tích chiến thuật chuyên sâu của người hâm mộ xứ Chùa vàng, bầu không khí không chỉ dừng lại ở sự hân hoan mà còn ngập tràn lời khen dành cho băng ghế chỉ đạo và sự tỏa sáng của các cá nhân.

Người hâm mộ Thái Lan đặc biệt ấn tượng với cách đội nhà tổ chức khối đội hình chắc chắn, chia cắt hoàn toàn tuyến giữa của Việt Nam và tung ra những đòn đánh sắc lẹm ở thời khắc quyết định. Không ít bình luận chỉ ra rằng, việc duy trì thành tích bất bại trước tuyển Việt Nam trên sân trung lập qua nhiều thế hệ đã phản ánh chiều sâu đội hình và tâm lý thi đấu vượt trội của bóng đá Thái Lan ở những trận cầu đinh.

Bên cạnh phân tích nghiêm túc, các trang cộng đồng mang tính giải trí và mạng xã hội Instagram lại tràn ngập những màn "cà khịa" hóm hỉnh vốn là đặc sản của những trận derby Đông Nam Á. Các bức ảnh chế (meme) so sánh sự bất lực của hàng công áo đỏ với sự bình thản của hàng thủ Thái Lan được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Nhiều cổ động viên chia sẻ lại hình ảnh ăn mừng bàn thắng cùng những dòng chú thích dí dỏm: "Hà Nội hay Jakarta thì kịch bản cũng vậy thôi", hay "Cảm ơn người bạn láng giềng đã luôn tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc, nhưng ngai vàng khu vực vẫn phải ở lại Bangkok".

Một tài khoản Facebook tên Siruha nhận định: "Thắng Việt Nam lúc nào cũng mang lại cảm xúc tuyệt vời nhất vì họ luôn là đối thủ lớn nhất của chúng ta ở Đông Nam Á. Trận đấu rất căng thẳng, và chiến thắng này là bước đệm hoàn hảo để Voi chiến tự tin hướng thẳng tới mục tiêu vô địch năm nay".

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