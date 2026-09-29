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Sự cố rơi gậy khiến đội tiếp sức 4x400m nam về cuối ở Asiad 20

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân

TPO - Sau khi Tạ Ngọc Tưởng đưa đội lên vị trí thứ hai, sự cố rơi gậy ở chặng kế tiếp khiến đội tiếp sức 4x400m nam Việt Nam đánh mất cơ hội cạnh tranh huy chương và cán đích cuối cùng với thành tích 3 phút 35 giây 71.

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Sự cố rơi gậy khiến đội tiếp sức 4x400m nam về cuối ở Asiad 20. Ảnh: B.L

Đội tiếp sức 4x400m nam giành vé vào chung kết với thành tích 3 phút 04 giây 17, đứng thứ sáu trong tám đội vào vòng tranh huy chương.

Ở chung kết tối nay, Tạ Ngọc Tưởng khởi đầu thuận lợi, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai sau lượt chạy đầu tiên. Tuy nhiên, lợi thế ấy không được duy trì. Ở chặng hai, Vũ Ngọc Khánh đánh rơi gậy, phải quay lại nhặt rồi mới tiếp tục cuộc đua.

Khoảng cách với nhóm dẫn đầu vì thế ngày càng lớn. Khánh trao gậy cho Trần Nhật Hoàng, trước khi Lê Ngọc Phúc nhận lượt chạy cuối. Các chân chạy Việt Nam nỗ lực hoàn tất phần thi nhưng về đích cuối cùng với thời gian 3 phút 35 giây 71.

Trong khi Việt Nam gặp sự cố, Nhật Bản giành HCV với thành tích 3 phút 00 giây 75. Qatar đoạt HCB với 3 phút 00 giây 93, còn Ấn Độ về thứ ba, nhận HCĐ với 3 phút 01 giây 61.

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Trong buổi tối cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại Asiad 20, hai nội dung trước chung kết nam đều khép lại mà không có thêm huy chương. Ở nhảy cao nữ, Dương Thị Thảo vượt qua mức xà 1,80m, xếp thứ sáu, rồi không thể chinh phục mức 1,84m sau ba lần thử sức.

Ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ, đội Việt Nam về thứ năm với thời gian 3 phút 32 giây 28. Ấn Độ giành HCV (3 phút 29 giây 69), Bahrain đoạt HCB (3 phút 30 giây 21), còn Trung Quốc nhận HCĐ (3 phút 31 giây 02).

Như vậy, điền kinh Việt Nam khép lại Asiad 20 với tấm HCĐ duy nhất, giành được ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ.

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#điền kinh #Asiad 20 #tiếp sức #nam #Việt Nam #huy chương #sự cố

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