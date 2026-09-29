HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ Việt Nam sau trận thua

HLV Kim bước vào phòng họp báo trong tâm trạng buồn bã. Mở đầu cuộc trò chuyện, ông lên tiếng: "Trước hết, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì kết quả không tốt trước Thái Lan. Tôi đã xây dựng, điều chỉnh các đấu pháp chiến thuật cho 2 hiệp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng không như ý và chúng tôi rất tiếc".

"Tôi thấy hổ thẹn vì trận thua này. Người chịu trách nhiệm cuối cùng cho thất bại của đội tuyển là tôi. Trong hiệp một, Việt Nam gặp nhiều khó khăn ở tuyến giữa. Tôi điều chỉnh nhân sự cho hàng tiền vệ, các tuyển thủ vào sân đã chơi tốt và làm đúng chỉ đạo. Thái Lan bắt đầu lộ nhiều sơ hở trong hiệp 2 khi chúng tôi đổi cách tiếp cận, thử nghiệm nhiều phương án. Tuy nhiên, Việt Nam không thể ghi bàn", HLV Kim chia sẻ tiếp.