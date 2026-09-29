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Chuỗi trận bất bại dài kỷ lục của Việt Nam bị chấm dứt

Hương Ly

TPO - Thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể nối dài chuỗi trận bất bại khi thua Thái Lan 0-2 ở lượt trận 2 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

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Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Các chiến binh sao vàng" thi đấu không tệ khi gặp lại "Voi chiến" tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup. Chúng ta thủng lưới sau khoảnh khắc Sarach sút xa xuất thần. Tiếp đó, trong thế trận bắt buộc dâng cao tấn công, Việt Nam nhận đòn "hồi mã thương", lần thứ 2 thủng lưới trong cay đắng. 2-0 nghiêng về Thái Lan là kết quả cuối cùng cho trận đấu đỉnh cao của bóng đá Đông Nam Á.

Chuỗi trận bất bại của Việt Nam dưới thời HLV Kim dừng lại ở con số 27. Chúng ta đánh dấu chuỗi bất bại bằng trận thắng Ấn Độ vào ngày 12/10/2024. Sau đó, "Các chiến binh sao vàng" trải qua chu kỳ thăng hoa trong 2 năm, với những chiến thắng liên tiếp để lên ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2024 và ASEAN Cup 2026. Bên cạnh đó, Việt Nam còn bất bại trong hành trình vượt qua vòng loại Asian Cup 2027.

Chuỗi bất bại của Việt Nam từng bị đứt đoạn khi thầy trò HLV Kim thua 0-4 trên sân của Malaysia vào tháng 6/2025. Tuy nhiên, Malaysia bị FIFA vạch trần sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. AFC vào cuộc và hủy kết quả trận đấu, trả lại chiến thắng cho Việt Nam. Từ đó, thầy trò HLV Kim tiếp tục nối dài chuỗi bất bại.

27 trận không thua là thành tích tốt nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, cũng là kỷ lục của bóng đá Đông Nam Á. Trước khi Việt Nam và Thái Lan tái đấu tại FIFA ASEAN Cup, trang Siam Sport của xứ chùa vàng khen ngợi sức mạnh của thầy trò HLV Kim. Trang chủ FIFA cũng khen ngợi thành tích tuyệt vời của Việt Nam trước khi tái đấu Thái Lan.

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Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm nhưng kém may để ghi bàn vào lưới Thái Lan. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

Vào tháng 9/2024, Việt Nam thua Thái Lan trong trận giao hữu. Sau đó, thầy trò HLV Kim vực dậy và thiết lập chuỗi bất bại kỷ lục. Hôm nay (29/9), "Các chiến binh sao vàng" bị chính đối thủ kình địch ngắt chuỗi. Đây là lúc CĐV Việt Nam hy vọng Hoàng Đức và các đồng đội đứng dậy mạnh mẽ để tái lập thành tích bất bại ấn tượng hơn trong tương lai.

Nhà đương kim vô địch ASEAN Cup bước vào FIFA ASEAN Cup với nhiều bất ổn ở đội hình. Thành Chung và Quang Hải phải rút lui trước giải vì chấn thương. Xuân Son ra sân ở trận đầu tiên nhưng dính chấn thương gân khoeo và đành chia tay đồng đội. HLV Kim phải xoay xở nhiều vị trí đá dự bị hoặc các tân binh để "vá" lỗ hổng của đội hình.

Sau trận thua Thái Lan, Việt Nam đối đầu Pakistan, phải thắng trận này để giành vị trí nhì bảng. Sau đó, chúng ta chơi trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup.

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