HLV Thái Lan nói gì khi đánh bại Việt Nam?

TPO - HLV Anthony Hudson và các học trò hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam. Ông bước vào phòng họp báo trong tâm thế hứng khởi của người chiến thắng.

Thầy trò HLV Hudson đã đòi lại món nợ đã vay với tuyển Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2026. Với 2 bàn thắng của Sarach và Chaiyaphon, "Voi chiến" giành quyền góp mặt tại trận chung kết. Họ vẫn còn trận đấu với Philippines để làm "nóng máy" cho 90 phút quyết định.

"Trước giờ bóng lăn, chúng tôi tin tưởng sẽ thắng Việt Nam vì đã hội tụ đội hình mạnh nhất. Đương nhiên Việt Nam cũng rất mạnh. Ở trận này, Thái Lan đã trình diễn hết khả năng. Tôi tự hào, cảm kích các cầu thủ vì họ đã cống hiến bằng trọn khả năng, tuân thủ đấu pháp từ ban huấn luyện để mang về kết quả ấn tượng", HLV Hudson chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

"Việt Nam thật sự rất mạnh. Hai năm trôi qua, Thái Lan không thắng Việt Nam ở cấp đội tuyển. Đây là thế hệ cầu thủ Thái Lan tốt nhất mà tôi được làm việc, về nhân cách lẫn kỹ năng. Tôi thấy may mắn vì được dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hiện tại", HLV Hudson ca ngợi cả Việt Nam và Thái Lan.

Vị chiến lược gia người Anh lên tiếng về việc vừa được LĐBĐ Thái Lan kéo dài thời hạn hợp đồng thêm một năm: "Việc tôi gia hạn hợp đồng và màn trình diễn khởi sắc của Thái Lan không liên quan đến nhau. Tôi cũng không chia sẻ với cầu thủ Thái Lan về việc sẽ được FAT gia hạn".

HLV Hudson tiếp tục chia sẻ về Việt Nam. Ông khẳng định bóng đá Việt Nam đang phát triển rất mạnh. "Thái Lan có thể thắng Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2-0 nhưng không phải là trận đấu dễ dàng. Họ ngày càng tiến bộ vì bổ sung nhiều cầu thủ Việt kiều và nhập tịch chất lượng", HLV Hudson tuyên bố.

Cùng Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 là món quà tuyệt vời của HLV Hudson sau khi được FAT gia hạn hợp đồng. Động thái từ FAT cho thấy ngay cả khi "Voi chiến" giành kết quả không tốt trước Việt Nam, HLV Hudson vẫn được tin tưởng, sẽ giữ vững chiếc ghế sau Asian Cup 2027.

Trước đó, Thái Lan thua Việt Nam tại chung kết ASEAN Cup 2026 nhưng HLV Hudson vẫn được truyền thông và người hâm mộ xứ chùa vàng ca ngợi. Người Thái cho rằng HLV Hudson đã dẫn dắt đội hình gồm nhiều cầu thủ U23 chơi sòng phẳng trước Việt Nam, suýt gây bất ngờ ở trận chung kết lượt về.

Khi HLV Hudson nắm trong tay Chanathip và loạt trụ cột dày dặn kinh nghiệm của Thái Lan, lối chơi của "Voi chiến" bản lĩnh và khó đoán hơn.