Báo Indonesia: Hàng công Việt Nam thiếu đột biến vì vắng Xuân Son

TPO - Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Indonesia, trong đó CNN Indonesia cho rằng sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik thiếu những phương án gây đột biến trước hàng thủ chơi kín kẽ của người Thái.

Trong bài tường thuật trận đấu, CNN Indonesia nhận định trận thua 0-2 trước Thái Lan tại lượt trận thứ hai bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến Việt Nam đánh mất tấm vé vào chung kết, mà còn cho thấy những hạn chế trên mặt trận tấn công của các học trò HLV Kim Sang-sik ở giải này.

Hàng thủ Thái Lan (áo xanh) đã ngăn chặn hiệu quả hàng công "sứt mẻ" của Việt Nam.

Một trong những tâm điểm đáng chú ý nhất, theo tờ báo Indonesia, là sự thiếu vắng của Xuân Son sau khi tiền đạo này gặp chấn thương từ giữa trận thắng Philippines và phải chia tay giải đấu. “Việc không có Nguyễn Xuân Son khiến tuyến đầu của Việt Nam thiếu hẳn khả năng tạo bất ngờ”, tờ CNN Indonesia nhận định.

Thực tế, Việt Nam bước vào trận đấu với Thái Lan sau khi chỉ ghi được một bàn trong chiến thắng tối thiểu trước Philippines. Trong khi đó, Thái Lan đã có màn khởi đầu tưng bừng với chiến thắng 4-0 trước Pakistan và còn giữ được tiền vệ ngôi sao Chanathip trên ghế dự bị để giữ sức cho trận gặp Việt Nam.

Sự chênh lệch ấy tiếp tục được thể hiện trên sân Si Jalak Harupat khi Việt Nam không thể tìm thấy phương án đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự Thái Lan. Người thay thế Xuân Son là Tài Lộc tuy đã rất cố gắng nhưng không thể khỏa lấp được khoảng trống mà ngôi sao mang áo số 12 để lại.

Xuân Son không chỉ đơn thuần là một trung phong có khả năng ghi bàn. Sự hiện diện của Vua phá lưới ASEAN Hyundai Cup còn tạo ra một điểm đến rõ ràng cho những đường chuyền trực diện, đồng thời buộc hàng thủ đối phương phải dành thêm người để theo kèm. Khi không có anh, Việt Nam thiếu một mũi nhọn đủ sức kéo giãn hệ thống phòng ngự Thái Lan và mở ra khoảng trống cho các vệ tinh.

Điều đó càng trở nên rõ ràng trước một Thái Lan chơi rất tỉnh táo. Đội bóng xứ Chùa Vàng không cần phòng ngự quá sâu hay mạo hiểm để bảo vệ khung thành. “Với một bộ khung giàu kinh nghiệm, Thái Lan duy trì được cự ly đội hình hợp lý, hạn chế không gian hoạt động của các cầu thủ tấn công Việt Nam và chờ đợi thời cơ phản công”, CNN Indonesia phân tích.

Thiếu đi đối tác có khả năng càn lướt và tạo khoảng trống tốt như Xuân Son, Đình Bắc gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu hàng công Việt Nam thiếu đột biến, hàng thủ Thái Lan lại cho thấy sự kiên nhẫn đáng kể. Các hậu vệ của đội bóng áo xanh không dễ dàng bị kéo ra khỏi vị trí, đồng thời xử lý khá bình tĩnh trước những pha phối hợp của đối thủ. Đây là khác biệt quan trọng giữa một hàng phòng ngự có tổ chức và một hàng phòng ngự chỉ đơn thuần chống đỡ sức ép.

Trước đó, Việt Nam từng đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Bangkok ở trận chung kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026, trước khi hòa 2-2 ở lượt về tại Mỹ Đình để bảo vệ chức vô địch. Tuy nhiên, lần tái đấu này cho thấy Thái Lan đã chuẩn bị một cách tiếp cận khác, đặc biệt trong khả năng kiểm soát những mũi tấn công chủ lực của Việt Nam.

“Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Việt Nam giành lại quyền kiểm soát trận đấu. Sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên, Williams Minh Hoàng và Nguyễn Hoàng Đức đã gia tăng sức mạnh tấn công cho Việt Nam. Nhưng đội bóng của HLV Kim Sang-sik vẫn không thể tìm ra giải pháp phá vỡ hàng phòng ngự Thái Lan”, CNN Indonesia bình luận.

Khi dồn toàn lực tấn công mà không thể ghi bàn, việc Việt Nam nhận bàn thua thứ hai ở phút 90+3 là kết cục không quá bất ngờ. Dẫu vậy, thất bại của Các chiến binh Sao vàng cũng được giới mộ điệu Indonesia nhìn nhận dưới một lăng kính khá tôn trọng.

Nhiều ý kiến trên các diễn đàn bóng đá Indonesia cho rằng, trận này Việt Nam thua bởi Thái Lan chơi quá hay. “Dù có nhiều cầu thủ lớn tuổi, lối chơi của Thái Lan vẫn rất xuất sắc, với những đường ban bật chính xác và dứt điểm hoàn hảo”, một số CĐV trong diễn đàn Sepakbola Indonesia Fansbook đánh giá. Một số khác thậm chí còn đi xa hơn khi cho rằng, cứ đá như thế này, Thái Lan xứng đáng là đội bóng số một Đông Nam Á.