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AFC nói gì khi Việt Nam gục ngã trước Thái Lan?

Hương Ly

TPO - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á gọi bàn thắng mở tỷ số của Sarach là pha sút xa tuyệt vời. Trong khi đó, Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được.

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Ảnh: Hữu Phạm.

"Voi chiến đã chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của Việt Nam và giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup sớm một lượt đấu. Trước khi 2 đội gặp nhau, Việt Nam có phong độ rất tốt với chuỗi bất bại kéo dài 2 năm. Hành trình tuyệt vời của thầy trò HLV Kim đã kết thúc dưới tay đối thủ truyền kiếp Thái Lan", AFC bình luận.

"Bàn thắng tuyệt vời của Sarach mở đầu cho chiến thắng của Thái Lan. Chỉ sau 10 phút, bóng đến chân đội trưởng Thái Lan và anh tung ra cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 25m, đánh bại hoàn toàn Patrik Lê Giang. Đó là bàn thắng thứ 9 trong 97 trận ra sân của Sarach cho Thái Lan", AFC viết tiếp.

Trang chủ LĐBĐ châu Á nhận định Việt Nam gặp may khi cú sút phạt ngoạn mục tiếp theo của Sarach đưa bóng dội cột. Việt Nam đã gặp khó khăn trong suốt hiệp 1 để đáp trả "Voi chiến". "Sang hiệp 2, Việt Nam có cơ hội của Hoàng Đức và Đình Bắc nhưng đều bỏ lỡ. Sau đó, Patrik Lê Giang cứu thua xuất thần để cản phá pha dứt điểm của Peeradol ở phút cuối", AFC nhấn mạnh.

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HLV Kim bất lực ở trận này. Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

"Thái Lan sẽ xoay vòng đội hình ở trận đấu cuối, trong khi Việt Nam cần giành một điểm trước Pakistan để bước vào trận tranh hạng ba", AFC kết luận.

Thầy trò HLV Anthony Hudson đã chơi một trận thực dụng, ưu tiên phòng ngự chắc chắn và biết cách tận dụng cơ hội để kết liễu Việt Nam. "Các chiến binh sao vàng" cầm bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều tình huống tấn công có nét hơn hẳn nhưng khâu dứt điểm cuối cùng của Hoàng Đức, Đình Bắc và các tiền đạo Việt Nam không hoàn hảo ở trận này.

Đến khi Tài Lộc đánh bại thủ môn của Thái Lan và đưa bóng vào khung thành, pha lập công bị hủy vì lỗi việt vị. Đây là trận thua xứng đáng của Việt Nam khi chúng ta không tận dụng được cơ hội tốt như Thái Lan. Hệ thống phòng ngự của nhà ĐKVĐ ASEAN Cup cũng lộ ra rất nhiều vấn đề.

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