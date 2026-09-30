Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lịch thi đấu Asiad ngày 30/9: Boxing chắc huy chương, chờ judo và vật bứt phá

Trọng Đạt

TPO - Hai võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đã chắc chắn có huy chương, nhưng vẫn phải vượt những đối thủ mạnh ở bán kết để giành vé vào chung kết. Judo nữ và vật tự do nữ 68kg cũng mở ra cơ hội bổ sung huy chương cho thể thao Việt Nam trong ngày 30/9.

0-4123.jpg

Tâm điểm là hai trận bán kết boxing, lần lượt diễn ra lúc 11h15 và 12h. Nguyễn Thị Tâm, hạng 51kg, gặp Alua Balkibekova của Kazakhstan, võ sĩ từng hai lần vô địch thế giới và hai lần vô địch châu Á. Ở hạng 75kg, Lưu Diễm Quỳnh đối đầu Bao Ziyi của Trung Quốc, tay đấm 20 tuổi từng giành HCĐ giải vô địch trẻ thế giới.

Trước đó, Tâm và Quỳnh giành quyền vào bán kết sau những chiến thắng 5-0 ở tứ kết. Theo thể thức giải, các võ sĩ vào bán kết đều chắc chắn có huy chương. Nếu thắng tiếp, hai tuyển thủ Việt Nam sẽ giành quyền tranh HCV.

Judo có hai võ sĩ tranh tài ở hạng 48kg và 52kg. Hà Ngọc Chi gặp đối thủ Ấn Độ, còn Lâm Thị Ngân Hà chạm trán võ sĩ Nepal ở vòng loại lúc 9h. Các trận bán kết dự kiến từ 11h20; hai trận chung kết lần lượt diễn ra lúc 15h20 và 16h20.

Đây là cơ hội tranh huy chương trực tiếp, dù thử thách không nhỏ bởi judo Việt Nam chỉ có hai tuyển thủ dự Asiad 20 và cả Chi lẫn Ngân Hà đều chưa thể giành huy chương ở giải vô địch châu Á hồi tháng 4.

Vật cũng khởi tranh trong ngày 30/9. Đặng Thị Linh thi đấu hạng 68kg nữ từ 8h30, với các vòng loại, bán kết và đấu vớt trước loạt tranh huy chương lúc 16h. Ban huấn luyện đặt mục tiêu HCĐ cho đội tuyển vật, đồng thời xác định các đô vật nữ là nhóm có khả năng tiệm cận thành tích này.

Linh từng vào tứ kết hạng 76kg tại Asiad 19, nhưng lần này cô sẽ thi đấu ở hạng cân 68kg. Vòng loại và các trận tranh huy chương của hạng cân này diễn ra trong cùng một ngày.

Các môn khác chủ yếu bước vào vòng khởi đầu. Sau khi nội dung đôi nữ giành tấm HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 29/9, cầu mây tiếp tục là kỳ vọng vàng. Theo đó, cầu mây 4 nam gặp Myanmar, còn đội nữ gặp Ấn Độ từ 7h.

Bắn súng có Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh lúc 7h40. Quang Huy từng giành HCV Asiad 19 ở nội dung 10m súng ngắn hơi.

Golf bắt đầu vòng 1 từ 4h30, với ba golfer nam Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh và hai golfer nữ Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh.

screenshot-2026-09-29-at-194548.png

Xem thêm

#Asiad #lịch thi đấu #boxing #judo #vật #huy chương #Việt Nam

Cùng chuyên mục

Thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có văng khỏi Top 100 FIFA?

Thua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có văng khỏi Top 100 FIFA?

TPO - Trận thua 0-2 trước Thái Lan tại bảng B - FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam mất vé vào chung kết, mà còn đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik xuống sát ranh giới báo động trên bảng xếp hạng FIFA. Liệu vị trí trong Top 100 thế giới của Các chiến binh Sao Vàng có bị đe dọa?

Báo Indonesia: Hàng công Việt Nam thiếu đột biến vì vắng Xuân Son

Báo Indonesia: Hàng công Việt Nam thiếu đột biến vì vắng Xuân Son

TPO - Thất bại 0-2 trước Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Indonesia, trong đó CNN Indonesia cho rằng sự vắng mặt của Nguyễn Xuân Son khiến đội bóng của HLV Kim Sang-sik thiếu những phương án gây đột biến trước hàng thủ chơi kín kẽ của người Thái.

HLV Thái Lan nói gì khi đánh bại Việt Nam?

HLV Thái Lan nói gì khi đánh bại Việt Nam?

TPO - HLV Anthony Hudson và các học trò hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước Việt Nam. Ông bước vào phòng họp báo trong tâm thế hứng khởi của người chiến thắng.

Nhận định CH Séc vs Anh, 01h45 ngày 30/9: Tam sư tìm lại nụ cười ở Prague

Nhận định CH Séc vs Anh, 01h45 ngày 30/9: Tam sư tìm lại nụ cười ở Prague

TPO - Nhận định bóng đá CH Séc vs Anh, 01h45 ngày 30/9, lượt 2 bảng A3 UEFA Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả CH Séc và Anh đều nhận thất bại ở trận ra quân, khiến cuộc đối đầu tại Prague trở thành cơ hội để hai đội tìm lại chiến thắng và tránh bị bỏ lại trong cuộc đua ở bảng A3.

Tây Ban Nha vs Croatia

Nhận định Tây Ban Nha vs Croatia, 01h45 ngày 30/9: Bò tót cuồng nộ

TPO - Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Croatia, bảng C League A Nations League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một trận thắng sẽ giúp Tây Ban Nha hoặc Croatia tiến thêm một bước trong cuộc đua giành ngôi đầu. Vậy lợi thế sân nhà có đủ giúp La Roja vượt qua Luka Modric và các đồng đội?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe